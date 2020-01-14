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 Черные ящики со сбитого самолета МАУ, скорее всего, передадут Украине, - глава авиакомпании Дыхне

Иран может передать черные ящики потерпевшего крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Украине.

Об этом в интервью интернет-порталу LB.UA заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне, передает Цензор.НЕТ.

"Не факт. Сегодня вероятность того, что они будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать. Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу - открытости, содействия выяснению реальной картины. Думаю, черные ящики, скорее всего, передадут Украине", - отметил он, отвечая на вопрос, будут ли расшифровывать черные ящики украинского самолета во Франции.

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"Не могу сказать (сколько времени займет расшифровка черных ящиков. - Ред.), но оно не сильно влияет на картину происходящего, потому что есть огромное количество факторов, которые подтверждают именно ту версию события, которая признана. Хочу сказать по поводу черных ящиков – это один из элементов авиационной безопасности. И вроде бы, с одной стороны, нужно говорить о том, как она обеспечивается. Но с другой, не очень хочется, потому что есть такое явление, как терроризм. Это все равно, что обнародовать информацию об особенностях замка, который запирает вашу дверь. Такие вещи стараются сохранять от посторонних глаз. Черные ящики, которые на самом деле оранжевого цвета, не подлежат администрированию. К ним нет доступа, они вскрываются только путем шифрования определенными техническими средствами. Я никогда с этим не сталкивался и не могу сказать, сколько конкретно времени это занимает. Но точно знаю, что для этого нужны специальные лаборатории", - добавил Дыхне.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169794
 
 
 Топ комментарии
 
Дыхне - не взбрехне.
Хорошо что не Гваделупе передадут, или Гватемале. Но в результате самоотверженной дыхни Дыхне, они дыхнут и передадут - "на кого аллах пошлет".
кретин, сбили самолет Украины - ты должен требовать, а не дышать в микрофон и думать(думаю, тебе думать вредно, лучше дыши во все что можешь, но не в микрофон).
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А в Украине они есть...те специальные лаборатории?
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нормально, если бы передали Канаде.. - у них наиболее число погибших после иранцев...
Да и надежнее им во всех смыслах...
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_Франции с микронами да оландаме - не верю. Абсолютное недоверие. Это подельники путлера. А Канада - это нормально. Можем сами им отдать. Посмотрим на действия зелёной чумы... Те в мацкву запросто отдадут.
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Потрібно, щоб саме власники і передали. Тобто: щоб МАУ (загалом: Україна) і передавали.
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А в Украине они есть...те специальные лаборатории?
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Дыхне - не взбрехне.
Хорошо что не Гваделупе передадут, или Гватемале. Но в результате самоотверженной дыхни Дыхне, они дыхнут и передадут - "на кого аллах пошлет".
кретин, сбили самолет Украины - ты должен требовать, а не дышать в микрофон и думать(думаю, тебе думать вредно, лучше дыши во все что можешь, но не в микрофон).
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Черные ящики, которые на самом деле оранжевого цвета, не подлежат администрированию. К ним нет доступа, они вскрываются только путем шифрования определенными техническими средствами. Я никогда с этим не сталкивался и не могу сказать, сколько конкретно времени это занимает. Но точно знаю, что для этого нужны специальные лаборатории", - добавил Дыхне. Источник: https://censor.net.ua/n3169794\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

б*же, он реально "дыхнул" чет.
Автомеханика, который бы сказал что его не учили разбирать напр. тормозную систему после ДТП, и более того, он не знает как это вообще устроено - что-то там под педалью типо тормозит - вышвырнули бы к психиатру, ибо это странно и подозревается паралич головного мозга. А тут целый главарь авиакомпании обосрался.....
Это как напр. дворник - 2 дня не вышел на работу = Черные ящики со сбитого самолета МАУ, скорее всего, передадут Украине, - глава авиакомпании Дыхне - Цензор.НЕТ 5580 Черные ящики со сбитого самолета МАУ, скорее всего, передадут Украине, - глава авиакомпании Дыхне - Цензор.НЕТ 6136
А депутат - вышел 5 раз в год на работу = Черные ящики со сбитого самолета МАУ, скорее всего, передадут Украине, - глава авиакомпании Дыхне - Цензор.НЕТ 4388 Черные ящики со сбитого самолета МАУ, скорее всего, передадут Украине, - глава авиакомпании Дыхне - Цензор.НЕТ 631
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Вряд ли черные ящики помогут определить - Действительно ли самолет был сбит случайно или это был рашинский проплаченный заказ.
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їх повна розшифровка - неодміна умова розслідування як самої трагедії, так і кримінальної справи по трагедії з подальшими судами як кримінальним, так і цивільними.
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тю... так вроде бы ж во Францию?
или ...кто как хочет тот так и новостит ))))
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Ну, якщо "чорні скриньки" передадуть в Україну ... Ато у нас зроблять експертизу як експертизу ходи Антоненка і Кузьменко ...
І вийде, що не Іран повинен компенсацію сплачувати, а ми Ірану.
Ні, краще нехай у Францію везть ці "чорні скриньки". Дешевше буде.
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ще раз: цю передачу має провести саме власник скриньок. А саме: Україна, можливо, в особі МАУ
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А НАСТАИВАТЬ не пробовали? Что вы все позволяете вытирать об Украину ноги?!! Ждете, пока пока эти бородатые духи решат, что лучше ***** никто не расшифрует и передадут параше ЧЯ?!!
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кацапа, не бзди, там нет данных что ты в дурке на учёте.
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Там нет абсолютно никакой полезной информации, так как работа электроники прекратилась сразу после взрыва, до этого всё как обычно....хотя Зеленский уже согласовал с ****** в Омане как отмазать Петю от пятна на репутации за Иловайск Дебальцево и Ил 76 с десантниками...
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Бубочка з путєним відмазують петіни плями за Іловайс, Дебальцев і Іл76? А навіщо вони це роблять ще і у Омані? Щось не прослідковується мотивація...
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Пішов він цей здихне, вони зараз чомусь припинили польоти у цей регіон а коли у них питають чому зразу не припинили після ліквідації Сулеймані, не було сенсу, не бачили загрози, усе було штатно і мірно, цим здихнам полюбилася роль жертви бо про їх відповідальність як перевізника усі забули...
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Да, скорее всего так и сделают. Перепишут все данные. составят все протокольные документы, расшифруют записи и передадут Украине эти ящики - пусть у нас хранятся на хранении.
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