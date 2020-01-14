EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  1652  17
Материалы по теме:
Все про:Шеремет (395) Грищенко Инна (9) Дугарь Яна (24)

 Во время обыска у Пумы (Грищенко) я была понятой. Там меня "срисовали" как идеально подходящую для обвинения, - Дугарь

Телефонный разговор фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь о саперной сумке вырван из контекста и состоялся после того, как она побывала понятой при обыске у волонтера Инны Грищенко (Пумы), проходящей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году.

Об этом сама Дугарь рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Кусок разговора об этой сумке и телефонах, который был обнародован на брифинге - совершенно вырван из контекста. Тот разговор продолжался в течение 40 минут, а то и часа", - отмечает Дугарь.

По ее словам, обыск у нее на рабочем месте, который предшествовал данному разговору, состоялся после того, как она побывала понятой при обыске у волонтера Инны Грищенко (Пумы), проходящей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году.

"Сначала был обыск в Пумы, где я была понятой. Затем, вероятно, меня там "срисовали": военная, идеально подходит. И тогда уже у меня был первый обыск - обыск по делу, по которому сейчас проходят Влад и Инна Грищенко. Обыск состоялся непосредственно на моем рабочем месте в воинской части. Подозрение мне не выдвигалось - формулировка была вроде "возможно, может быть причастна"... И как раз после этого обыска состоялся обнародованный разговор - о том, что если бы они пришли ко мне на квартиру, то в любом случае связали бы меня с тем неудачным покушением на бизнесмена из Ивано-Франковской области", - рассказала Дугарь.

Она также считает, что распечатка данного разговора должна быть полной.

Полный текст интервью с Яной Дугарь читайте здесь.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3169789
 
   
 Топ комментарии
 
Местный минисупермаркет. Очередь на кассе. Прошу зажигалку. Продавец дает зеленую. Прошу поменять. Покупатель сзади: - Задрали эти порохоботы, зажигалка им уже не подходит. Продавец ему: - А вы поставьте на место тортик Рошеновский, он же с кровью... ...занавес.
 показать весь комментарий
 
когда зеля со своим кварталом усосет к своим людям в донецк, пушилин уже устал, вовка там в донецке есть звездатое кафе называется сепар ехай туда
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Местный минисупермаркет. Очередь на кассе. Прошу зажигалку. Продавец дает зеленую. Прошу поменять. Покупатель сзади: - Задрали эти порохоботы, зажигалка им уже не подходит. Продавец ему: - А вы поставьте на место тортик Рошеновский, он же с кровью... ...занавес.
 показать весь комментарий
 
 
Принципиально не беру Рошен.. Он же с кровью Во время обыска у Пумы (Грищенко) я была понятой. Там меня "срисовали" как идеально подходящую для обвинения, - Дугарь - Цензор.НЕТ 1969
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Последнее время продукция Рошен и в качестве сильно сдала.
 показать весь комментарий
 
с кровью русскоязычных младенцев. ага. самый смак.
 показать весь комментарий
 
 
когда я со своей по телефону увлечемся властьруганием.... моя сразу говорит в трубку - товарищ полковник, слава Украине! я говорю - как там дети?...раз, два - запись отключили!)))
(типа прослушку выключили...дальше не интересно)
это я к тому, что за каждым неравнодушным можно такого написать....на два пожизненных!!!
 показать весь комментарий
 
Работники НКВД плачут в аду горькими слезами. Они не знали что так было можно.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда еще не объявили "эпоху гідності". Поэтому они немного стеснялись.
 показать весь комментарий
 
когда зеля со своим кварталом усосет к своим людям в донецк, пушилин уже устал, вовка там в донецке есть звездатое кафе называется сепар ехай туда
 показать весь комментарий
 
 
Ще молодий.. Ось 5 років потренується і наступні 5 вже запрацює
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх