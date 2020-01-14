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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1233) ВР (24260) монополия (84)

 Рада предварительно одобрила законопроект об отмене адвокатской монополии

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 295 народных депутатов.

Напомним, ранее депутаты 337 голосами направили соответствующий законопроект №1013 в Конституционный Суд для предоставления вывода.

Текстом законопроекта №1013 предлагается внести изменения в Конституцию Украины и изложить в новой редакции статью 131-2, а также исключить подпункт 11 пункта 16-1 раздела ХV "Переходные положения". Таким образом, действительная на сегодня норма относительно представительства интересов физических и юридических лиц в судах исключительно адвокатами во всех видах судопроизводства отменяется. Предлагается оставить только защиту адвокатами от уголовного обвинения. То есть, законопроектом №1013 предлагается предоставить возможность любому гражданину предоставлять право защиты другого лица, в частности, быть его представителем в суде.

Ранее,  Национальная ассоциация адвокатов Украины призывала Зеленского и Раду снять с рассмотрения законопроект об отмене адвокатской монополии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий

Источник: https://censor.net.ua/n3169784
 
   
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БРАВО !!!! ЩИРА ПОДЯКА ДЕПУТАТСЬКОМУ КОРПУСУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ !!!


ВІДНИНІ В НАШІЙ ДЕРЖАВІ ВІДНОВЛЕНО ІНСТИТУТ ПРЕДСТАВНИЦТВА ГРОМАДЯН В СУДІ, А НАРОДУ УКРАЇНИ ПОВЕРНУТО ПРАВО НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ !!!!
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Так радісно, наче з судами трапилось диво і вони стали судами.
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Первый боксер,указавший на агрессора расию. Он из Макеевки. Горжусь земляком ))Рада предварительно одобрила законопроект об отмене адвокатской монополии - Цензор.НЕТ 2165
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Чому так не робить зеленський родом з Кривого Рогу?
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ще б монополію гільдій в будівництві ліквідували би, разом з гільдіями....
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