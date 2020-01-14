EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  444  6
Все про:грипп (443) Житомирщина (787)

 Двое мужчин умерли в результате осложнений после гриппа на Житомирщине

В Житомирской области в результате осложнений после гриппа умерли двое мужчин.

Об этом УНИАН рассказал заведующий отделом организации эпидемиологических исследований Житомирского областного лабораторного центра Анатолий Головченко, передает Цензор.НЕТ.

"На Житомирщине зарегистрировали еще два летальных случая от осложнений гриппа 9 января умер 86-летний мужчина, а 10 января - мужчина, которому было 58 лет. В мазке из зева у них определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беременная женщина умерла в результате осложнений гриппа, ребенок выжил, - ЦОЗ

Головченко добавил, что мужчины обратились за медпомощью в тяжелом состоянии и не имели прививок против гриппа.

Он подчеркнул, что с начала этого года в Житомирской области от осложнений, вызванных гриппом, умерли три человека.

В общем, в течение последних трех недель в области зарегистрированы 17 случаев лабораторно подтвержденного вируса гриппа А (H1N1).

Источник: https://censor.net.ua/n3169782
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
86-летний мужчина

В пенсионном фонде вздохнули с облегчением Двое мужчин умерли в результате осложнений после гриппа на Житомирщине - Цензор.НЕТ 5717 а то грабил столько лет ПФ
 показать весь комментарий
 
 
та и 58-летний...тоже вздохнули (налоги ж платил)
 показать весь комментарий
 
 
намек без прививок от гриппа....ха-ха.... если прививка работает максимум 2 месяца!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
грипп подтверждают только после летального исхода, а так...лечат ОРЗ или еще что-то...
 показать весь комментарий
 
нит вирус живет в трупе 24 часа вскрытие делают через 24 часа, никто сеять на вирусы посмертно тем более в Житомире тем более стариков небудет
 показать весь комментарий
 
ну всех подряд - тоже сомневаюсь (навряд ли это дешевое удовольствие и быстрый ответ)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх