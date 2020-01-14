 Двое мужчин умерли в результате осложнений после гриппа на Житомирщине

Об этом УНИАН рассказал заведующий отделом организации эпидемиологических исследований Житомирского областного лабораторного центра Анатолий Головченко, передает Цензор.НЕТ.

"На Житомирщине зарегистрировали еще два летальных случая от осложнений гриппа 9 января умер 86-летний мужчина, а 10 января - мужчина, которому было 58 лет. В мазке из зева у них определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический", - отметил он.

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Головченко добавил, что мужчины обратились за медпомощью в тяжелом состоянии и не имели прививок против гриппа.

Он подчеркнул, что с начала этого года в Житомирской области от осложнений, вызванных гриппом, умерли три человека.

В общем, в течение последних трех недель в области зарегистрированы 17 случаев лабораторно подтвержденного вируса гриппа А (H1N1).