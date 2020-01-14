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 Политика Украины
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 Рада решила сегодня работать до полного исчерпания вопросов повестки дня

Верховная Рада продлила работу сегодня до полного исчерпания повестки дня.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За это решение проголосовали 229 народных депутатов.

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Заседание парламента решили продолжить в связи с большим количеством перерывов.

Источник: https://censor.net.ua/n3169780
 
 
 Топ комментарии
 
Хоч би не перепрацювалися...
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Продажа земли. Есть аргументы за, есть против. Как правильно поступать - понять трудно. В Украине 40% черноземов мира. Представим себе, что это не чернозем, а нефть. Кто был в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Норвегии..? Они продают нефть, но не продали месторождения. Почувствуйте разницу и ДУМАЙТЕ! Рада решила сегодня работать до полного исчерпания вопросов повестки дня - Цензор.НЕТ 6504
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Это ж сколько зебилам занесли ...😁😁😁😁
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ага, будуть піднімати сабі зарплату, до полного ісчєрпанія бюджету України
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То так.Для них епоха зубожіння скінчилася
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Продажа земли. Есть аргументы за, есть против. Как правильно поступать - понять трудно. В Украине 40% черноземов мира. Представим себе, что это не чернозем, а нефть. Кто был в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Норвегии..? Они продают нефть, но не продали месторождения. Почувствуйте разницу и ДУМАЙТЕ!
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Это ж сколько зебилам занесли ...😁😁😁😁
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Бедняжки,нужно срочно зарплату в 500 раз поднять!
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Монобільшості прополатили - треба відробляти?
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Нафіга нам такий президент? "Кіт в мішку" виявивсь з рогами, ратицями, собачим писком і рохкає по свинячому.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.
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тю...та не вопрос - скопом фсе за час управятся (еще и по проституткам позвонить успеют))))
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табу на здоровий глузд тільки залишилось
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