 Рада решила сегодня работать до полного исчерпания вопросов повестки дня

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За это решение проголосовали 229 народных депутатов.
Заседание парламента решили продолжить в связи с большим количеством перерывов.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За это решение проголосовали 229 народных депутатов.
Заседание парламента решили продолжить в связи с большим количеством перерывов.
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Нафіга нам такий президент? "Кіт в мішку" виявивсь з рогами, ратицями, собачим писком і рохкає по свинячому.
Зєлю геть. Дострокові. Негайно.