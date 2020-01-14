 Рада решила сегодня работать до полного исчерпания вопросов повестки дня

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За это решение проголосовали 229 народных депутатов.

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Заседание парламента решили продолжить в связи с большим количеством перерывов.