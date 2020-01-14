 Наемники РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
После 10 часов утра российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении.
Из станковых противотанковых гранатометов противник в течение 20 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Луганского.
А по позициям украинских воинов у Орехово оккупанты выпустили 18 мин 120-го калибра и вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В последнем случае, учитывая продолжительность и мощность обстрела, украинские воины были вынуждены подавить вражескую активность огнем из штатного пехотного вооружения.
По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов с нашей стороны нет.