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Все про:Антоненко Андрей (61) Кузьменко Юлия (46) Дугарь Яна (24)

 С Рифом (Антоненко) мы до сих пор не знакомы. С Кузьменко познакомились в сентябре 2019-го, - Дугарь

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь говорит, что не знакома с другим подозреваемым по данному делу - музыкантом и военнослужащим Андреем Антоненко.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"С Рифом мы до сих пор не знакомы. С Юлией Кузьменко (также подозреваемая по делу Шеремета. - Ред.) познакомились 24 сентября 2019. В квартире Инны Грищенко был обыск, я была там понятой, как раз съехались все - и волонтеры, и добровольцы - и мы встретились", - сообщила Дугарь.

Полный текст интервью с Яной Дугарь читайте здесь.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3169777
 
 
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Усьодпропальщики куцоганебні заважають слідству.
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Дело Шеремета валит рейтиг зе даже сильнее распродажи земли. Понимает ли это зе? Если понимает значит выполняет заказ *****, а если не понимает то не очень он умный и им крутят как куклой.
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Если 100 раз повторить, что дело Шеремета - это заказ *****, то кто-то может и поверит.
А потом посмотрит что разработка фигурантов началась еще в 2018 году, когда никакого Зе не было.
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Капець. Аваков ліпить такого горбатого, що йому залишилось лічені дні на посаді.
Зєлю геть. Дострокові. Якщо не поміняємо владу шахраїв - втратимо все
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