 В пятницу спросим Гончарука публично, почему в самой бедной стране Европы чиновники получают такие высокие зарплаты, - Верещук

Об этом Верещук заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вернусь к заработным платам заместителей министров, (топ-менеджеры. – Ред.)"Укрпочты", "Укрзализныци", наблюдательных советов. Люди, это не правильно. Люди, надо что-то делать. Я об этом говорю с первого дня. Я не слышала о председателе ЦИК, о членах ЦИК, сделала соответствующие депутатские обращения, обратилась к господину премьер-министру напрямую. Я знаю, что он подписывает соответствующие постановления, и он поднимает включительно и заместителям министров, и министрам заработную плату. Сейчас у меня нет никакого ответа ", - сказала Верещук.

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"Сейчас дошло до того, что в пятницу на Часе вопросов к правительству мы будем спрашивать публично премьер-министра Гончарука: как так случилось, что в самой бедной стране Европы мы получаем (высокие. - Ред.) заработные платы (мы - я говорю о руководителях государственных предприятий, которые являются убыточными). Я что-то услышала, или прочитала и хотела бы еще раз обсудить это с премьер-министром, что, оказывается, что они привязали к росту ВВП? А что имеет рост ВВП? А почему мы не привязали пенсию к росту ВВП? А заработные платы учителей, почему мы не привязали к нему?" - добавила она.

Верещук считает, что рост ВВП не может быть объяснением для повышения зарплат чиновникам.

"Президент Украины, еще раз подчеркиваю, получает 28 тыс. гривен в месяц. Не стыдно тем людям, которые сегодня себе премии выписывают по 250 тыс. Они считают, что они заработали и сделали больше, чем президент Украины?", - сказала нардеп.

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