 В пятницу спросим Гончарука публично, почему в самой бедной стране Европы чиновники получают такие высокие зарплаты, - Верещук

Об этом Верещук заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вернусь к заработным платам заместителей министров, (топ-менеджеры. – Ред.)"Укрпочты", "Укрзализныци", наблюдательных советов. Люди, это не правильно. Люди, надо что-то делать. Я об этом говорю с первого дня. Я не слышала о председателе ЦИК, о членах ЦИК, сделала соответствующие депутатские обращения, обратилась к господину премьер-министру напрямую. Я знаю, что он подписывает соответствующие постановления, и он поднимает включительно и заместителям министров, и министрам заработную плату. Сейчас у меня нет никакого ответа ", - сказала Верещук.
"Сейчас дошло до того, что в пятницу на Часе вопросов к правительству мы будем спрашивать публично премьер-министра Гончарука: как так случилось, что в самой бедной стране Европы мы получаем (высокие. - Ред.) заработные платы (мы - я говорю о руководителях государственных предприятий, которые являются убыточными). Я что-то услышала, или прочитала и хотела бы еще раз обсудить это с премьер-министром, что, оказывается, что они привязали к росту ВВП? А что имеет рост ВВП? А почему мы не привязали пенсию к росту ВВП? А заработные платы учителей, почему мы не привязали к нему?" - добавила она.
Верещук считает, что рост ВВП не может быть объяснением для повышения зарплат чиновникам.
"Президент Украины, еще раз подчеркиваю, получает 28 тыс. гривен в месяц. Не стыдно тем людям, которые сегодня себе премии выписывают по 250 тыс. Они считают, что они заработали и сделали больше, чем президент Украины?", - сказала нардеп.
В Киеве начался суд над беркутовцами, которых отпустили по обмену с "ЛДНР". Их адвокат сообщил о потере контакта с подзащитными😀😀😀
@pIebeian
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Ніколи ще в Україні чиновники та олігархи не зажирались так, як при "простому парні нє із сістєми".
Навіть часи Кучми та Януковича вже здаються періодом реформ та народовладдя, можливо для цього все й робиться
20 млрд кубвів газу / рік власного видобутку, 1 місце
у свті по запасам марганцевої руди (90% світових запасів), 1 місце у світі -титанової руди, 1
міс у Європі по запасам уранової руди, 2 міс у світі- залізної руди, 2
місце у світі- ртутної руди, 7 місцеу
світі - по запасам вугілля Розвіданих свердловин газу і нафти є стільки, що
можна на 300-400 % забезпечувати свої потреби, а решту- експортувати. Але не це потрібно баригам- мародерам
Так, зарплата Смелянского в 2020 году будет составлять почти 1,9 млн гривен в месяц или же 22,8 в год, что по текущему курсу НБУ составляет 951,2 тысяч долларов.https://strana.ua/news/244317-hlava-ukrpochty-poluchaet-zarplatu-v-2-raza-vyshe-chem-prezident-ssha.html
КОЛИ УЖЕ ЦІ ГНИДИ ПЕРЕСТАНУТЬ ПИТИ НАШУ КРОВ ???
Мы народу подняли прожиточный минимум...а себе зарплаты...все честно...😀
Для справки: В Германии это 50% от ВВП на д.н..
не може бути зп в тисячі разів більша...
Banderovka
@Banderovka
·1 ч
Розрыв между зарплатами чиновников и квалифицированных специалистов среди граждан Украины просто бешеный. При том, что чиновник не продуцирует вообще ничего, имеет нулевую интеллектуальную ценность, являясь балластом для плательщиков налогов. Компьютер делал бы лучше и бесплатно
Так учителя же уже получают обещанные 4 тысячи баксов в месяц, разве нет?
Сколько же можно обещать?
Имейте совесть.
Дайте помечтать и представителям других профессий.
Мы ШЕСТЬ РАЗ выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...
И ВСЕ ЛИШЬ потому, что Вам ВСЕГДА оказывались милее гопота, барыги, партийные функционеры, что одно и тоже. а не тех кто сидел за идею и страну как то Вячеслав Черновип и ташовкралавсе. которую предыдущие ЧЕТЫРЕ ПРОХОДИМЦА, БОЯТСЯ КАК СВОЕГО ПАЛАЧА.