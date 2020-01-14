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 Политика Украины
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Все про:ВР (24260) зарплата (1965) чиновник (1378) госслужащие (251) Верещук (43)

 В пятницу спросим Гончарука публично, почему в самой бедной стране Европы чиновники получают такие высокие зарплаты, - Верещук

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук раскритиковала назначение высоких заработных плат для чиновников. По ее словам, об этом будут говорить с премьер-министром Алексеем Гончаруком во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 17 января.

Об этом Верещук заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вернусь к заработным платам заместителей министров, (топ-менеджеры. – Ред.)"Укрпочты", "Укрзализныци", наблюдательных советов. Люди, это не правильно. Люди, надо что-то делать. Я об этом говорю с первого дня. Я не слышала о председателе ЦИК, о членах ЦИК, сделала соответствующие депутатские обращения, обратилась к господину премьер-министру напрямую. Я знаю, что он подписывает соответствующие постановления, и он поднимает включительно и заместителям министров, и министрам заработную плату. Сейчас у меня нет никакого ответа ", - сказала Верещук.

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"Сейчас дошло до того, что в пятницу на Часе вопросов к правительству мы будем спрашивать публично премьер-министра Гончарука: как так случилось, что в самой бедной стране Европы мы получаем (высокие. - Ред.) заработные платы (мы - я говорю о руководителях государственных предприятий, которые являются убыточными). Я что-то услышала, или прочитала и хотела бы еще раз обсудить это с премьер-министром, что, оказывается, что они привязали к росту ВВП? А что имеет рост ВВП? А почему мы не привязали пенсию к росту ВВП? А заработные платы учителей, почему мы не привязали к нему?" - добавила она.

Верещук считает, что рост ВВП не может быть объяснением для повышения зарплат чиновникам.

"Президент Украины, еще раз подчеркиваю, получает 28 тыс. гривен в месяц. Не стыдно тем людям, которые сегодня себе премии выписывают по 250 тыс. Они считают, что они заработали и сделали больше, чем президент Украины?", - сказала нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169776
 
   
 Топ комментарии
 
Пардон , что не в тему , но поржал с удовольствием. Педоыч отдыхает))
В Киеве начался суд над беркутовцами, которых отпустили по обмену с "ЛДНР". Их адвокат сообщил о потере контакта с подзащитными😀😀😀
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@pIebeian

·

Ніколи ще в Україні чиновники та олігархи не зажирались так, як при "простому парні нє із сістєми".
Навіть часи Кучми та Януковича вже здаються періодом реформ та народовладдя, можливо для цього все й робиться
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Ну так, дисбаланс. Але на жаль, для його виправлення більшість захоче лише зменшення зарплат чиновникам.
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Пардон , что не в тему , но поржал с удовольствием. Педоыч отдыхает))
В Киеве начался суд над беркутовцами, которых отпустили по обмену с "ЛДНР". Их адвокат сообщил о потере контакта с подзащитными😀😀😀
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@pIebeian

·

Ніколи ще в Україні чиновники та олігархи не зажирались так, як при "простому парні нє із сістєми".
Навіть часи Кучми та Януковича вже здаються періодом реформ та народовладдя, можливо для цього все й робиться
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Значить, про сто тисяч від Арахамії - не брехня. А про три тисячі від Разумкова - брехня...
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Она чо сбрендила такое спрашивать? Она же слуга нариду!!! В пятницу спросим Гончарука публично, почему в самой бедной стране Европы чиновники получают такие высокие зарплаты, - Верещук - Цензор.НЕТ 7740
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Так вона не про депутатську зарплату, а про чиновників "убиточних предприятияй", а депутат то святая святих.., трясця б їх побрала!
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Тому що країною байдужих і аполітичних гоїв править клас корупованої олігархії !
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Україна не бідна.

20 млрд кубвів газу / рік власного видобутку, 1 місце
у свті по запасам марганцевої руди (90% світових запасів), 1 місце у світі -титанової руди, 1
міс у Європі по запасам уранової руди, 2 міс у світі- залізної руди, 2
місце у світі- ртутної руди, 7 місцеу
світі - по запасам вугілля Розвіданих свердловин газу і нафти є стільки, що
можна на 300-400 % забезпечувати свої потреби, а решту- експортувати. Але не це потрібно баригам- мародерам
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Лишилось тільки вибрати нормального президента, а не це зелене непорозуміння, який буде працювати на благо країни, укріплювати армію, та знищувати запоребрикових монстрів, а не брататися з ними і казати, що ватники і сепари такі ж українці як і усі інші...
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Спочатку треба перетворитися на Націю, бо без цього нормального президента-етнічного українця ніколи не вибрати
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ковтнули олігархи з мовчазної згоди байдужої біо маси
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Ежемесячная зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США.
Так, зарплата Смелянского в 2020 году будет составлять почти 1,9 млн гривен в месяц или же 22,8 в год, что по текущему курсу НБУ составляет 951,2 тысяч долларов.https://strana.ua/news/244317-hlava-ukrpochty-poluchaet-zarplatu-v-2-raza-vyshe-chem-prezident-ssha.html

КОЛИ УЖЕ ЦІ ГНИДИ ПЕРЕСТАНУТЬ ПИТИ НАШУ КРОВ ???
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Перестанут когда народ Украины зачистит власть от паразитов грабящих Украину 28 лет. По другому никак.
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народ ніколи цього вже не зробить бо в нас народ- байдужа худоба, населення, а не Нація. Все це - наслідки 400-річного москалячого поненволення і знищення національного генофонду
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Коли порозумнішають і зможуть відрізнити Клоуна-пісюніста від кандидата в Президенти.
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они как раковая опухоль -сделали операцию (майдан) а метастазы опять прорастают
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Покаранням за політичну пасивність є влада злодіїв (Платон)
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А тоді,коли ми перестанемо бути гнидами, перестанемо краситься і почнемо як нормальні громадяни України, а не як українські москалики, думати за свою державу.
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За такими огромными зарплатами ублюдки при власти прячут свою коррупцию и казнокрадство - всё просто.
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Может быть высокие зарплаты были бы и нужны, так ведь они не работают, а разваливают свои ведомства!
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Прогресс. Раньше в партии - думают партия,подразумевают парашенко. Думают парашенко - подразумевают партия ))
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это ты про афганца, покупателя квартиры и так далее? а Пети не было даже полной монополии в собственной фракции .а уже о большинстве в парламенте и говорить не чего - вот по чему постоянные компромиссы - для примера - один Труба чего стоил? - а по факту сделал больше чем зеленые все вместе с их полным монополизмом и турборежимом
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посмотрим на результат - тогда просто не пиши то шо не соответствует действительности ,так правельно - я знаю, шо ты это понимаешь )))
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разве не при пете были заложены такой высоты зряплаты чиновникам?
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Ще ніколи президент України не заробляв так мало, а премьер в зрівнянні з ним так багато.
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Парниша в жилетке ответит примерно так...
Мы народу подняли прожиточный минимум...а себе зарплаты...все честно...😀
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получается, что коррупция и воровство для государства дешевле обходится, пусть лучше сцуки воруют, пипец какой то.
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А що ви будете питати якщо ви проспали момент закінчення епохи бідності в Україні? Хто вам винен?
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Годовая зарплата чиновника должна быть равной годовому ВВП на душу населения!
Для справки: В Германии это 50% от ВВП на д.н..
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чому не привязати зп топ керівництва до мінімальної зп на підприємстві ? взяли б якогось двірника і скажем в декілька раз більшу зп для керівництва... тоді б керівники реально думали про підприємство як підняти людям зп, а відповідно і собі...
не може бути зп в тисячі разів більша...
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-- Мы сделали зарлаты по 4 тыс евро!!! - Да, но вы обещали учителям, а сделали министрам и депутатам! -- Какая разніца?!!
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Вопрос риторический.....Соплежуй ответит ,что так надобно,ибо специалисты незаменимые и ,главное,-дабы не воровали ! Так и нет среди слуг адекватных ...Родичи практически пристроены ,а верные желают деликатесов. Расстреливать Европа не позволяет ,а суды оправдают . Нет выхода! Тока повышать.
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Ирина Верещук все правильно говорит, то, что сейчас творится, это настоящий беспредел, узаконенное обворовывание государства.
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Схоже, цих ган...ів треба викидати ще скоріше, ніж попередніх.
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Так Україна чудова країна, тут усі ваші мрії здійсняться, у інших))
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Banderovka

@Banderovka

·1 ч
Розрыв между зарплатами чиновников и квалифицированных специалистов среди граждан Украины просто бешеный. При том, что чиновник не продуцирует вообще ничего, имеет нулевую интеллектуальную ценность, являясь балластом для плательщиков налогов. Компьютер делал бы лучше и бесплатно
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вот смешная - этот прием давно известен - посмотрим на результат
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Гончарук объяснит, что на низкие зарплаты работать чиновники не идут, а работа эта вредная, можно фейсом об тейбл получить (или выбить зуб, как Богдану).
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Зарплата главного специалиста (с небольшим стажем) в Центральном органе власти, примерно 400-450 долларов, а в региональных - 250-350 долларов в месяц... Так что и у чиновников есть свои "оллигархи" и нищеброды))
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Мабудь вони в Кабміні думають, що і в освіті і в медицині меньше за них працюють. У працівників бюджету не має можливості при вашій "оптимізованій" заробітній платі так відпочивати як чинуші !!! Отримавши ці "пожертви", бо це не заробітна плата, не знаєш яку вибачте дирку заткнути і чомусь прем'єр дивується чому росте борг населення по комуналці. Крім комуналки ми і наші діти мабуть не хочемо їсти, взуватися, вдягатися, я вже не кажу про майже постійне здорожчення продуктів харчування.
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Почему бунт на корабле? Ведь на Новый Год была утверждена генеральная линия партии-"Какая разница". К чему теперь эти неуместные вопросы к гончаруку?
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"А заработные платы учителей, почему мы не привязали к нему?" Источник: https://censor.net.ua/n3169776

Так учителя же уже получают обещанные 4 тысячи баксов в месяц, разве нет?
Сколько же можно обещать?
Имейте совесть.
Дайте помечтать и представителям других профессий.
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у нас ШЕСТЬ РАЗ (!) было достаточное и необходимое, что могло эту страну еще спасти !!!
Мы ШЕСТЬ РАЗ выбирали г@вно, ну так кто вам доктор, ложку в руки и - вперед. Не обляпайтесь, смачного...

И ВСЕ ЛИШЬ потому, что Вам ВСЕГДА оказывались милее гопота, барыги, партийные функционеры, что одно и тоже. а не тех кто сидел за идею и страну как то Вячеслав Черновип и ташовкралавсе. которую предыдущие ЧЕТЫРЕ ПРОХОДИМЦА, БОЯТСЯ КАК СВОЕГО ПАЛАЧА.
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Ох ти ж бідний наш Бубочка, то-то він до Мальдівських островів не долетів - в Омані висадили. Треба б йому через СМСки скинутися на білет до Мальдів - в один кінець.
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