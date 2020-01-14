EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  128  5
Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1249) ВР (24260) Иран (785) Верещук (43)

 Оборонный комитет в среду рассмотрит вопрос авиакатастрофы в Иране , - Верещук

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании в среду, 15 января, рассмотрит вопрос авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала народный депутат от "Слуги народа", член комитета Ирина Верещук.

"У нас завтра будет комитет по нацбезопасности и обороны, где мы будем рассматривать на первом вопросе, собственно, крушение боинга. Там будут уже эксперты и из Министерства обороны, будут эксперты из СНБО, и те, кто имеют информацию", - сказала Верещук.

Комитет будет проводить заседание в открытом режиме.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран заявил об аресте нескольких людей в связи с крушением самолета МАУ, - Reuters

Источник: https://censor.net.ua/n3169775
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хоть лапти не потеряйте,так мчась на комитет.
 показать весь комментарий
 
 
Повестка дня:
1. Верить признанию Ирана или спросить у ***** что делать.
2. Разрешить припеЗЕденту догулять нормально отпуск, так неудачно прерванный столь досадным мелким происшествием.
 показать весь комментарий
 
І що б вони ВСІ!!! робили, якби не той літак? Невже державу розбудовувати б?
 показать весь комментарий
 
Не ну зачем так быстро? Оборонный комитет, Вы просто молнии! Так быстро отреагировать нужно уметь... Эстонцы нервно кусают локти.
Если Ху№ло нападет тоже наверняка максимальн быстро в течение месяца соберетесь на совещание?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх