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 Политика Украины
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 Законопроект о рынке земли может заблокировать работу Рады на несколько месяцев, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает, что рассмотрение во втором чтении законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения может заблокировать работу Верховной Рады на несколько месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Верховная Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении и так далее, и затем выйти в землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент", - отметил Арахамия.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины.

16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

28 декабря парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании рассмотрел все правки ко второму чтению № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе, - Корниенко

Источник: https://censor.net.ua/n3169772
 
 
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да вы уроды заблокировали работу Украины на 5 лет
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NYT: россияне атаковали компьютеры украинской компании, связанной с Байденом





Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma, которую президент США Дональд Трамп упоминал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшим поводом для импичмента.
Об этом пишет во вторник, 14 января, газета The New York Times со ссылкой на специалистов по кибербезопасности компании Area 1 Security.
Атаки на компьютеры Burisma начались в ноябре минувшего года, когда процедура импичмента уже была запущена. Эксперты полагают, что российские хакеры искали компромат на Хантера Байдена, сына главного соперника Трампа на выборах 2020 года, который входил в совет директоров украинской компании.
Они также убеждены, что к взлому компьютеров украинских предпринимателей причастны сотрудники ГРУ и хакерская группировка Fancy Bear: методы хакеров схожи с теми, что использовались при взломе серверов Демократической партии США перед выборами 2016 года, ответственность за который также возлагают на Россию, уточняет сайт телеканала "Дождь".
В России эту информацию не комментировали, не удалось также получить комментарий Burisma, отмечает издание.
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Ринок землі повинен бути, але не при цих зелених баригах.
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Я это уже 30 лет слышу: "треба все прорахувати, зараз не на часи".
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За ці 30 років пройшла "приватизація" - народ був ошуканий. Маю право не вірити, особливо владі, яка являється компромісним рішення олігархів.
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Зачем же нарид выбирает зеков с тремя судимостями и прочих?
Только для того чтобы быть "ошуканым"!
По Фрейду - это его тайное желание - жить в говне и ничего не делать! Пусть зарплата маленькая, но за то на работе не устал. И не надо тут про олигархов, они здесь ни при чем, быдло 30 лет так жило и еще 40 жить будет.
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Народ - дебіли, вони завжди будуть ошукані і завжди в цьому будуть винні не вони самі, а хтось. В даному випадку, винна буде влада зелених, яку чесний, мудрий, працьовитий і довірливий український народ обрав з такою величезною підтримкою)))))
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Да хоть до конца каденции бубочки Оманского вислюка не работает сидите в блокировка 505 ошибка 440 ошиба меньше гадостей напринимаете больные обрезанные хромосомы...
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да вы уроды заблокировали работу Украины на 5 лет
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Дурэнь, это Порохососы столько поправок сделать хотят, что бы заблокировать Раду.
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Кругом одни Порохоботы!!1 Даже Тимошенко стала Порохоботкой!!!1 Соевый барыга! Астанавись!!11 В Оман бубочке не даёшь слетать!!1
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Потому, что Вам, дебилам, говорят, берите польский закон 1 к 1 и принимайте. Только нужно сначала взять тот период, когда землю продавали только польским фермерам. Очень удачный пример. В чем проблема? Не подходит олигархам и спекулянтам? Беня, фотографы и домохозяйки лучший закон придумали? Так а почему тогда народ должен поддерживать? Ты понимаешь, что основная проблема развития фермерства (а это и только это способно повлиять на развитие сельского хозяйства и экономики в целом) не в собственности земли (ты ее и сейчас можешь взять в аренду на много лет), а в отсутствии дешевого кредитования и правительственных программ для фермеров. Поинтересуйся, сколько дотаций получают фермеры в ЕС, в той же Польше в том числе. Что даст тебе наш закон? То, что наши агрохолдинги и перекупы выкупят дешевую землю? Ну залатаешь ты дырки в бюджете пару лет. Ну и? А потом что? Ты понимаешь, что рано или поздно придет момент, когда продавать государству уже будет нечего. А без этого, получается, мы жить не можем. Экономику нужно поднимать, а не продаватьто, что еще не продано.
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так еще ж в июне приватбанк вернули, бакс по 100, дефолт, замерзли зимой..
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Про що домовився зеленський з сурковим в Омані?
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"...и затем выйти в землю?" Не бойтесь мечтать и мечты сбудутся.
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Еще как работала! Как и все рады. "Зарабатывали" себе на зимние каникулы. Аж до сто тысяч зарплат себе наработали. Бедненькие трудоголики... Потрепаться по айфонам, покозырять новыми галстуками и сумочками, кто по-языкатее, отписаться в блогах... Заробитчане. Интенсивно трудятся, как и в правительстве. В кабмине. У всех, и этих и и тех, в кабмине, надбавки за труд во благо. Себе. У министриков и мини стерв еще есть чУдная надбавка-для решения социально-бытовых нужд, кроме оздоровления. Особенно, у госсекратарей всех мини стерств. А похороны за счет государственных денег они себе еще "не выбили", как судьи? Нет? Сказку о золотой рыбке знают? Или эта сказка уже под запретом? А, синьоры помидоры? Ну молчаааать...Так нет.
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"...затем выйти в землю". Лучше войдите в землю.
Так будет полезнее для Украины.
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получается что после продажи земли " захисныки"вернутся по домивкам , они там якобы зашитяют ридну землю, прдадут , и выходит что и нету у нас уже что захисчать . Я на войну не пойду нихай иде хозяин этой земли
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На 2019 рік Кабмін визначив середню вартість 1 га землі 31 тис грн, на 2020 рік Кабмін знизив середню вартість і тепер 1 га землі коштує 27 тис грн. Експерти розрахували вартість 1 га землі за формулою оцінки вартості землі прийнятій у ЄС, згідно цієї формули вартість одного гектара склала 14 тис доларів. Приблизно така ціна землі у Польщі.
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Неправда. Дольношльонське воєводство, Хойнув, 1 га землі приблизно 3700$. Липень минулого року.
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В Польше после открытия рынка земли для иностранцев цена постоянно растет. Сейчас цена доходит до 20-30 тыс.у.е. Минимум около 5 тыс., вроде как. Само собой, что наша земля и 1,5 тыс. стоить не будет. Потому как инфраструктуры нет, поддержки фермерства нет, кредитов нет, рынков нет. На что надеется правительство - х.з.
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ЛОХИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ВСЕ! ЕСЛИ ЛОХИ ДУМАЮТ ЧТО ОНИ СМОГУТ РАЗБОГАТЕТЬ ПРОДАВ СВОИ ПАИ ТО ЖИЗНЬ ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАУЧИТ ЛОХОВ ЧТО ОНИ ЛОХИ!!
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Земля уже давно под олигархатом,только не для украинцев
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даздраперма никого не переплюнет
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Продажа земли. Есть аргументы за, есть против. Как правильно поступать - понять трудно. В Украине 40% черноземов мира. Представим себе, что это не чернозем, а нефть. Кто был в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Норвегии..? Они продают нефть, но не продали месторождения. Почувствуйте разницу и ДУМАЙТЕ!
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Ні, пацани, закон про земельку скине вас на земля дуже різко, з ударррами по голові декілька раз. Так що краще, не бунтуйте людей. Ви вже догралися з брехнею, загляньте в рожу Януковича - і це ваше майбутнє.
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Заблокировать на 4 года - слабо?
Чем меньше работают слуги, тем лучше живет народ Украины!
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K04EGAR IV

@K04EGR

·6 мин
Упоротость, с которой зеленые черви вцепились в рынок земли, говорит о том, что её хотят просто украсть. Кто оценивает украинские черноземы? Аграрный комитет? Милованов? Зеленский? Кто этот человек?!! Откуда взялась цифра в 1 000$, когда в соседней Польше цена от 10 000$?
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