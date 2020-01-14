 Законопроект о рынке земли может заблокировать работу Рады на несколько месяцев, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Верховная Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении и так далее, и затем выйти в землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент", - отметил Арахамия.
Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).
Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины.
16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.
28 декабря парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании рассмотрел все правки ко второму чтению № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma, которую президент США Дональд Трамп упоминал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставшим поводом для импичмента.
Об этом пишет во вторник, 14 января, газета The New York Times со ссылкой на специалистов по кибербезопасности компании Area 1 Security.
Атаки на компьютеры Burisma начались в ноябре минувшего года, когда процедура импичмента уже была запущена. Эксперты полагают, что российские хакеры искали компромат на Хантера Байдена, сына главного соперника Трампа на выборах 2020 года, который входил в совет директоров украинской компании.
Они также убеждены, что к взлому компьютеров украинских предпринимателей причастны сотрудники ГРУ и хакерская группировка Fancy Bear: методы хакеров схожи с теми, что использовались при взломе серверов Демократической партии США перед выборами 2016 года, ответственность за который также возлагают на Россию, уточняет сайт телеканала "Дождь".
В России эту информацию не комментировали, не удалось также получить комментарий Burisma, отмечает издание.
Только для того чтобы быть "ошуканым"!
По Фрейду - это его тайное желание - жить в говне и ничего не делать! Пусть зарплата маленькая, но за то на работе не устал. И не надо тут про олигархов, они здесь ни при чем, быдло 30 лет так жило и еще 40 жить будет.
Так будет полезнее для Украины.
Чем меньше работают слуги, тем лучше живет народ Украины!
K04EGAR IV
@K04EGR
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Упоротость, с которой зеленые черви вцепились в рынок земли, говорит о том, что её хотят просто украсть. Кто оценивает украинские черноземы? Аграрный комитет? Милованов? Зеленский? Кто этот человек?!! Откуда взялась цифра в 1 000$, когда в соседней Польше цена от 10 000$?