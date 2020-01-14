 Иран отправит черные ящики со сбитого самолета МАУ во Францию, - представитель судебной власти Эсмаили

Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Европейскую правду".

"Черные ящики также будут отправлены во Францию ​​для выяснения всех аспектов катастрофы", - сказал он.

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Ранее французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в подготовке расшифровки бортовых самописцев. При этом отмечалось, что сама расшифровка будет вестись на территории Украины.

Сообщалось, что представитель следственной группы Ирана в деле катастрофы самолета МАУ в ближайшие дни прибудет в Украину, чтобы определить, подходит ли украинская лаборатория для расшифровки черных ящиков самолета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.