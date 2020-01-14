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 Иран отправит черные ящики со сбитого самолета МАУ во Францию, - представитель судебной власти Эсмаили

Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном на прошлой неделе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.

Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Европейскую правду".

"Черные ящики также будут отправлены во Францию ​​для выяснения всех аспектов катастрофы", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран создаст спецсуд для расследования крушения самолета МАУ, - Рухани

Ранее французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации подтвердило участие в подготовке расшифровки бортовых самописцев. При этом отмечалось, что сама расшифровка будет вестись на территории Украины.

Сообщалось, что представитель следственной группы Ирана в деле катастрофы самолета МАУ в ближайшие дни прибудет в Украину, чтобы определить, подходит ли украинская лаборатория для расшифровки черных ящиков самолета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169768
 
 
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Где вы такие умственно одаренные плодитесь и размножаетесь?
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Знову нам зевлада набрехала, що розшифровка буде в Україні??
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возможно....
иначе причем здесь Франция....?

Іран відправить чорні скриньки з літака МАУ до Франції, - представник судової влади Ісмаїлі - Цензор.НЕТ 963
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Где вы такие умственно одаренные плодитесь и размножаетесь?
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Похоже, что ЗЕлённого ишака оманского полностью игнорируют
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Лидеры стран уже примерно понимают, что он из себя представляет.
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Знову нам зевлада набрехала, що розшифровка буде в Україні??
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у нас может быть лаборатория не того калибру))))
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Читай прежде чем вякать: "При этом отмечалось, что сама расшифровка будет вестись на территории Украины."
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Макрон передаст эти ящики другу Пуйлу. На том и порешат
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возможно....
иначе причем здесь Франция....?

Іран відправить чорні скриньки з літака МАУ до Франції, - представник судової влади Ісмаїлі - Цензор.НЕТ 963
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Опять что то там по "дипломатично-правовому" будут блеять, а пока новые гражданские боинги нужно противоракетными системами оснащать
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***** позвонило геронтофилу Макрону и попросило взять на экспертизу чёрные ящики. Аятолла тоже не против.
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хз причем тут Франция вообще.
самолет не их, их граждан там не было, производитель самолета тоже не французский.
а чего не в Италию?
хоть какая-то логика есть?
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Логіка полягає в тому, що об Україну вчергове витирають ноги. Така вона, нині, Україна з-за зебільної влади...
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Ще один день і Рябошапка з Аваковим знайшли б АТОшніка і двох волонтерів, які збили літак. Іранці все спаскудили.
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да ну? і коли ж це було? Іран відправить чорні скриньки з літака МАУ до Франції, - представник судової влади Есмаїлі - Цензор.НЕТ 140
це якраз порохоботи верещали у перший день, що Бєня випустив несправний літак
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А они страной не ошиблись? Хотя,чему уже удивляться? "Эпоха гідності",блеать.
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Во Франции опровергли, что бортовые самописцы со сбитого украинского самолета будут расшифровывать не в Украине.
Глава МАУ Евгений Дыхне заявляет, что черные ящики сбитого в Иране самолета скорее всего повезут в Украину. Об этом он сказал в интервью Левому берегу.
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тоді порохоботи як завжди перевзуються і почнуть верещпти чому не у Францію
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Ну, хоч МАУ, як би хто до нього не ставився, стоїть на сторожі інтересів держави...
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Якщо хочеш зам!яти якесь діло, то переводь його в політичну площину. Розшифровка самописців - суто технічна справа, але її чомусь політизують. Чому?
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Дійсно чому? Це ж буденна справа збиття українського літака російською ракетою іранцями при гарячій фазі конфлікту Іран-США. При чому тут політика?
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буквально вчора-позавчора особливо ретиві порохоботи верещали, що вони не довіряють Україні і краще буде якщо розшифровкою ящиків займеться інша країна...
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ты совсем дурак? Боинг американский - вот нехай Штаты и расшифровуют. на крайняк - Канада. похоже, они в этом заинтересованы больше, чем местная влада.
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зебіл, а ти читати текст вмієш, що "Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном на прошлой неделе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию"? Вкурюєш, що там про те, що Україна, як власник літака і тих же самописців - жодним словом в контексті власності не згадана?
Да! експерти, що розшифровуватимуть флешки - мають бути неукраїнські, а цивілізовані! Але: Україна там має бути присутня, принаймі, як власник літака! А нині ви, 73/43%зебілів, разом забезпечили постійні приниження України!
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