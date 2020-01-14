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 Политика Украины, Общество
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Все про:Новинский (382) арест имущества (205) Офис генерального прокурора (16)

 Прокуратура арестовала имущество судостроительного завода "Океан", которое было продано окружению Новинского

Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имущества завода и доведении его до банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укррудпром.

Арест на все имущество завода был наложен 13 января Печерским районным судом города Киева. Как отмечают в Офисе Генпрокурора, данная мера позволит предотвратить попытки незаконного отчуждения имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода.

"Между тем прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия", - добавили в пресс-службе.

С 2012 года предприятие, которое пытался взять под контроль Вадим Новинский, балансировало на грани банкротства. В итоге в 2018 году завод продали за чуть больше 122 млн грн. при стартовой цене в 1,8 млрд грн.

Покупателем стало ООО "Торговый дом "Аннона"". Формальным владельцем заводя является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

Василий Капацына - единственный владелец ООО "Судостроительный завод "Океан", которое управляет ЦИК предприятия. Капацына - давний партнер Новинского по проекту порта "Очаков".

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСЗ Океан.

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Источник: https://censor.net.ua/n3169764
 
 
 Топ комментарии
 
За банкротство приватизированных предприятий нужно садить в тюрьму!
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Сука православная по такой же схеме спёрла ХСПО, братья Чуркины в своё время- Черноморский ССЗ. Цель этих парашных г*ндонов- заранее отжать всю судостроительную промышленность Украины марионеткам параши. Не будет "новоотсоссии"- всё будет лежать в руинах, будет (не дай Бог)- будут строить параше военные лоханки.
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ага... але перед цим з КОНФІСКАЦІЄЮ 150%вкраденого та З кастрацією і його і його вилупків-рідних та близьких Прокуратура арештувала майно суднобудівного заводу "Океан", яке було продано оточенню Новинського - Цензор.НЕТ 6184
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За банкротство приватизированных предприятий нужно садить в тюрьму!
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Геволт, шо творится!!! "Инвесторов" щемят!!!! Прокуратура арештувала майно суднобудівного заводу "Океан", яке було продано оточенню Новинського - Цензор.НЕТ 9518. ПоПА такого беспредела не допускал.
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А при якому премьеру і президенту були кацапами приватизовані стратегічні заводи? Здається Колі Бімби і Овоща. А хто їх забирав і доводив до банкрутства? Звичайно православна **** з бородою. А з якою церквою у нього ВасьВась? Правильно з московським патріархатом. А в яку церкву ходить нова влада? Без затримки відповім у московський патріархат. То яке буде рішення по православні суці? На його корить! Бо так скаже Онуфрій. А хто-то буде спорити із духовним наставником?
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Они, *****, еще и огурцы ели !! Прокуратура арештувала майно суднобудівного заводу "Океан", яке було продано оточенню Новинського - Цензор.НЕТ 8757
Со времен независимости вся власть принадлежит бандюкам. Власть, религия, полиция ... - это одна банда, не зависимо от названия и принадлежности.
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ага... але перед цим з КОНФІСКАЦІЄЮ 150%вкраденого та З кастрацією і його і його вилупків-рідних та близьких Прокуратура арештувала майно суднобудівного заводу "Океан", яке було продано оточенню Новинського - Цензор.НЕТ 6184
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А нельзя арестовать всё народное имущество, украденное у пересичных?
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В твоей палате №6 нечего красть, кроме пилюль Прокуратура арестовала имущество судостроительного завода "Океан", которое было продано окружению Новинского - Цензор.НЕТ 4999
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**** православная по такой же схеме спёрла ХСПО, братья Чуркины в своё время- Черноморский ССЗ. Цель этих парашных г*ндонов- заранее отжать всю судостроительную промышленность Украины марионеткам параши. Не будет "новоотсоссии"- всё будет лежать в руинах, будет (не дай Бог)- будут строить параше военные лоханки.
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Ну не совсем так.
Новинский перекупал ЧСЗ у Чуркиных, только для того, что бы не дать возможность вернуть завод в госсобственность. Продажу Чуркиным благословил Кучма.
Естественно, восстанавливать завод Новинский не собирался.
Ситуация с "Океаном" похожа - Новинский ПЫТАЛСЯ прихватить завод, но вышел облом.
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Отож из-за паршивца новинского до сих пір не добудували корвет Володимир Великий. новинский - агент кремля, ось і саботаж.
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Какой шикарный бред.
Фамилия Новинского в качестве страшилки, но все действия ОГП направлены на поддержку предыдущих собственников, которые и довели завод до банкротства.
Предыдущий собственник - FLC West, которая контролируется предпринимателями Андреем Бурлаковым, Сергеем Морозовым и Евгений Зарицкий - все из россии
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Правильно. Вони всі із росії, бо то ж брати. А кошти на приватизацію брали в українських державних банках і не повернули. Виходить що ми за свої гроші розвалили свої заводи самі кращі в Європі. А металобрухт продали кацапи і отримали кошти. А хто ж їм підігрував у приватизації???
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Ви про яку саме приватизацію?
Як що про саму першу - то вона була шикарною - завод почав по справжньому працювати.
Потім його придбали кацапи - обіцяли багато, а на справді вбивали.
Останній акт 2018 року - за рік спромоглися погасити борги в 90 млн гнр всім робітникам, перейти від судоремонту до суднобудівництва, кількість працюючих зросла вдвічі, зарплати для міста пристойні.

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5 млн долл за залив 45 га? Очистить и пляж устроить!
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