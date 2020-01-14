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 Политика Украины
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 Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе, - Корниенко

Верховная Рада на этой пленарной неделе не будет рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что в повестке дня на эту пленарную неделю (14-17 января) этот вопрос отсутствует.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Требуем референдум", - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3169758
 
 
 Топ комментарии
 
Расспродажа украинской земли в самой коррумпированной стране мира да ещё и во время войны это открый акт геноцида украинского народа засевшими у власти в Украине предателдями народа - не больше и не меньше .
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Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе, - Корниенко.

А на цьому пленарному дні? Вам вірити - себе не поважати.
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Аукцион по распродажу Украины Зелеными ликвидаторами запущен... падлы !!! Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4016
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Може вам меньшинький з братів сподобається? Дивіться, як "мило" щічку кулачком підпер Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6195 Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1243
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Морды для цирка или кино, но не для воюющей страны с низким уровнем жизни.
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Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе, - Корниенко.

А на цьому пленарному дні? Вам вірити - себе не поважати.
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Аукцион по распродажу Украины Зелеными ликвидаторами запущен... падлы !!! Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4016
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Російські зелені шпигуни обісрались? Пийте чай з звіробою, допоможе
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Ты, пацаченок, те же слова говорил предыдущие 5 лет относительно Порошенко Рада не розглядатиме законопроєкт про ринок землі на цьому пленарному тижні, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1298
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А то все через те що Іван хотів зіпхнуть престарілу Зубожілу Каторжанку в колясці, під патронат Віслюка Оманського (ну набридло сулимі памперси бабці змінювати)!
А коли з того нічого не вийшло він і став до янеЛоха в О-позицію...
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А де ти побачив, порохобот, що я закликаю до повернення Порошенка?
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Только в ночь с воскресенья на понедельник!
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Расспродажа украинской земли в самой коррумпированной стране мира да ещё и во время войны это открый акт геноцида украинского народа засевшими у власти в Украине предателдями народа - не больше и не меньше .
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Брехунам віри немає!!!
Пройдіть всі зелебенські гниди поліграф, ви вже раз його проходили, брехуни квартальні!
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А тут вчера 6ка Медвечука Лукаш начала что то за рынок земли выступать на его канале 112. Что у зелдёных голосов не хватило жопозицию подтягивают или те сами вскрываются что у них действительно на уме?
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Це питання треба тримати на контролі постійно. Розслаблятись не можна, бо ця влада обдурить і оком не моргне.
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Мы проиграли войну. Это зекоманда ликвидаторов Украины. Мы молча ждём конца.
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Текст треба перефразувать і виставить на сайті президента як петицію.
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Не примут закон - ой рухнет зелёная пирамида....
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А Йуля уже собрала двухсотгривневых под Раду. Зря потратилась...
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Не має значення хто зібрав і за які гроші.
Якщо ЗЕбілам не буде спротиву, срать на голову сядуть!
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Я так розумію, що ракета була випущена марно. Нехай земля буде пухом загиблим, але відволікаючий маневр пішов також прахом. Головне пуйлівське питання (деребан української землі) стане останнім для цього парламенту.
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"Шановні Слуги народу ті інші підо..аси" як що ви приймете закон про продаж земель юридичним особам (не важливо Української регистрації чи ні) вас зразу треба ставити до стінки і розтрілювати за зраду Українського народу. Ще раз про принципи яких ви повинні дотримуватись.1. Створення умов для малих і середніх с/г підприємст на територіїУкраїни. Іх складова поіинна складати 80 відсотків від загальної кількості с/г угідь 2.Продаж-так тільки громадянинам України (с паспортом України) і ні яких юр. осіб).3 Продаж не більше 500 га для з послідуючою забороною продавати або здавати в оренду на протязі 10 років. 3.Підвищення мінімальної ставки орендної плати до 10%. 5.Припинення розорювання малопродуктивних угідь Уголовна відповідальність за розорювання сіножатій і пасовищ. ( я знаю прощо говорю ). Всі інші принципи вважаю прямою зрадою України і її громадян
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Слава Україні і чесній людині. Тірьма ворогам і воровитим підо..сам.
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Господи! Дай ума этим "слугам"!! Дай хоть немножко совести им! Если не захотят брать, то дай им в голову дубиной. Да посильнее! Они уже достали своими похождениями по крови, старости и детству, медицине и образованию, по мнению всего народа Украины! Я, наверное, сейчас неправильно выражусь, но я скажу все-же... Кто им давал право - этим 450 человекам - распоряжаться тем, что принадлежит всем украинцам?? Кучка дикарей, пришедших в Раду, даже находиться ТАМ не имеют права! Они безграмотны и бессовестны! У них в голове только ...дство, наркота, виски, рЭстораны, "голи бабы", морЭ бабла, "САНТрапы, Оманы, Куршевели, виллы, яхты, скотство и наглость. Ничего того, что напоминало бы людей, заслуживающих места в Раде!!, у них нет. (Нет, там есть пара-тройка нормальных людей,. которые как-бы случайно затесались в эту банку со скорпионами. И они НИЧЕГО НЕ могут сделать(( Ничего!) Какой ужас! Как можно врать? Как можно воровать? Как можно кататься по миру? Когда в стране разруха и война!! Когда многие обычные люди буквально нищенствуют! Как можно повышать себе, любимым, зарплаты и премии, когда у пенсиореров в этом месяце отобрали по 200-300...гривен. Тупо, без объяснения(( Они сами себе повышают всё, что можно повысить, а люди НЕ МОУТ оплатить газ, свет, отопление!! "Слугам" денег мало? Вы НЕлюди! Вы - СЛЕПЫ! Вы - ГЛУХИ! Вам в Раде делать нечего!! Освободите помещение и уступите его для достойных людей. которые будут И О ЛЮДЯХ думать, не только о себе.
Кто-то скажет, что я наивная... Ну и пусть... А кто-то со мной, возможно, согласится).
Просто...наболело. Сильно наболело...
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