Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе, - Корниенко.

"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он уточнил, что в повестке дня на эту пленарную неделю (14-17 января) этот вопрос отсутствует.
А на цьому пленарному дні? Вам вірити - себе не поважати.
А коли з того нічого не вийшло він і став до янеЛоха в О-позицію...
Пройдіть всі зелебенські гниди поліграф, ви вже раз його проходили, брехуни квартальні!
Якщо ЗЕбілам не буде спротиву, срать на голову сядуть!
Кто-то скажет, что я наивная... Ну и пусть... А кто-то со мной, возможно, согласится).
Просто...наболело. Сильно наболело...