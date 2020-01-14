Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе, - Корниенко.

"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", - сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что в повестке дня на эту пленарную неделю (14-17 января) этот вопрос отсутствует.

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