 Комитет Рады по внешней политике возглавит Мережко вместо Яременко, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко", - сказал Арахамия журналистам во вторник.

Мережко (1971 г.р) является депутатом-списочником от "Слуги народа". До выдвижения фракцией на должность главы комитета по внешней политике был председателем подкомитета гражданского и административного законодательства правового комитета Верховной Рады. На момент избрания народным депутатом – профессор кафедры права, Киевский национальный лингвистический университет.

Ранее стало известно, что "Слуга народа" выдвинула кандидатуру Андрея Костина на пост главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

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