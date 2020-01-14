 Комитет Рады по внешней политике возглавит Мережко вместо Яременко, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко", - сказал Арахамия журналистам во вторник.
Мережко (1971 г.р) является депутатом-списочником от "Слуги народа". До выдвижения фракцией на должность главы комитета по внешней политике был председателем подкомитета гражданского и административного законодательства правового комитета Верховной Рады. На момент избрания народным депутатом – профессор кафедры права, Киевский национальный лингвистический университет.
Ранее стало известно, что "Слуга народа" выдвинула кандидатуру Андрея Костина на пост главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.
Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.
Начальник подотдела очистки...
"Ситуація в тому, що це вектор, який іде зовнішньополітичний від діючої влади. І, з одного боку, зовнішньо нам показують, що, ви знаєте, зміни курсу немає, ми рухаємося в ЄС, рухаємося в НАТО. Але певні справи і дії свідчать про протилежне. Вони свідчать про те, що, можливо, дійсно є намагання прийняти певні умови і компроміси з російською стороною і дійти до якогось порозуміння", - переконаний Мусієнко.
Він нагадав, що така гра може завести країну у пастку, у "фарватер путінської політики".
Крім того, він назвав позицію президента Володимира Зеленського у відносинах з Росією слабкою і спрямованою на те, щоб не роздратувати Путіна.
https://prm.ua/vlada-zapevnyaye-shho-mi-ruhayemos-u-yes-i-nato-ale-yiyi-diyi-svidchat-pro-protilezhne-*********/