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 Политика Украины
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Все про:комитет (447) Арахамия (195) Яременко Богдан (100) Мережко (3)

 Комитет Рады по внешней политике возглавит Мережко вместо Яременко, - Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что главой комитета по внешней политике вместо Богдана Яременко станет Александр Мережко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко", - сказал Арахамия журналистам во вторник.

Мережко (1971 г.р) является депутатом-списочником от "Слуги народа". До выдвижения фракцией на должность главы комитета по внешней политике был председателем подкомитета гражданского и административного законодательства правового комитета Верховной Рады. На момент избрания народным депутатом – профессор кафедры права, Киевский национальный лингвистический университет.

Ранее стало известно, что "Слуга народа" выдвинула кандидатуру Андрея Костина на пост главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169755
 
 
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И этот из ларца,одинаковый с лица Комитет Рады по внешней политике возглавит Мережко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5543
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Яременко хоч номери дівчаток у спадщину залишить? Комитет Рады по внешней политике возглавит Мережко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9338
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Яременко хоч номери дівчаток у спадщину залишить? Комитет Рады по внешней политике возглавит Мережко, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9338
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До выдвижения фракцией на должность главы комитета по внешней политике был председателем подкомитета гражданского и административного законодательства правового комитета Верховной Рады.

Начальник подотдела очистки...
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Головне щоб у списочника самовисуванець не свербів як попередника.
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Щось я не второпав, Арахамія сказала ... А що відповідні голосування серед депутатів пройшли? Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 8566
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...бл...да там спец., дипломат нужен..а не правнык-пряник....
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Как у нас, кто-то понаделает заявлений или обгадится, другого на должность и как бы никто ничего не говорил и Лукашенко ни при чём, ведь он лично этого не говорил...
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Як вважає військовий експерт і політолог Олександр Мусієнко, керівництво країни на словах демонструє незмінність курсі на євроатлантичну інтеграцію України, але його конкретні дії говорять про інше. Таку думку він висловив в ефірі "Прямого".
"Ситуація в тому, що це вектор, який іде зовнішньополітичний від діючої влади. І, з одного боку, зовнішньо нам показують, що, ви знаєте, зміни курсу немає, ми рухаємося в ЄС, рухаємося в НАТО. Але певні справи і дії свідчать про протилежне. Вони свідчать про те, що, можливо, дійсно є намагання прийняти певні умови і компроміси з російською стороною і дійти до якогось порозуміння", - переконаний Мусієнко.
Він нагадав, що така гра може завести країну у пастку, у "фарватер путінської політики".
Крім того, він назвав позицію президента Володимира Зеленського у відносинах з Росією слабкою і спрямованою на те, щоб не роздратувати Путіна.
https://prm.ua/vlada-zapevnyaye-shho-mi-ruhayemos-u-yes-i-nato-ale-yiyi-diyi-svidchat-pro-protilezhne-*********/
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"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. Источник: https://censor.net.ua/n3169755 Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2063 хм??ещё вроди как вчера ,,слуги народа?" а сегодня уже ,,ГОСПОДА!" пані і панове!!шановні громадяни,це тільки я такий недолугий?? эти зелибобы и вправду Украину до цугундера доведут!!(если уже не довели только пока ещё умело скрывают) Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4907 Комітет Ради з питань зовнішньої політики очолить Мережко, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9089
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