 Суд оштрафовал мужчину на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы"

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 6 декабря 2019, передает Цензор.НЕТ.

В октябре 2018 г. в 05 час. 45 мин. по ул. Курнатовского, 24 мужчина в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес полицейских, а именно кричал: "Мусора п#дарасы", чем нарушил общественный покой и порядок. В судебном заседании содеянное признал.

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