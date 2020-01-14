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 Суд оштрафовал мужчину на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы"

Днепровский районный суд Киева оштрафовал мужчину за нецензурную брань в общественном месте на 119 грн.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 6 декабря 2019, передает Цензор.НЕТ.

В октябре 2018 г. в 05 час. 45 мин. по ул. Курнатовского, 24 мужчина в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес полицейских, а именно кричал: "Мусора п#дарасы", чем нарушил общественный покой и порядок. В судебном заседании содеянное признал.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169752
 
   
 Топ комментарии
 
та за що оштрафували мужика? Дожились, вже за правду судять та штраф виписують!
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Суд оштрафовал мужчину на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы" - Цензор.НЕТ 1989 недорого, можно себе позволить.....

119 гривен, именно столько стоит достоинство и честь наших мусоров...
справедливая цена я считаю...
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В том-то и беда. Послушать только прошумевших волонтёрок... это женщины? И детей таких же подарят* обществу!
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новий сервіс . всього за сто девятнадцять гривень ви можете називати речі своїми іменами публічно і в голос
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Тобто суддя визнав, що поліцейський-це "мусор",але не #ідарас😀
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Мабуть штрафонули за те що порушив мовний закон - слід казати гей, а не підорас.
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Поліція---це дзеркало нашого суспільства. Тому перед тим ,як обзивати поліцію--подивіться на себе в люстерко і ви побачите суть. Те хамство яке в нас культивірується, в тому числі і на телебачені і від державних чиновників приведе нас до народу який споріднений бидлу.
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Хм. И совсем не дорого. А абонплату на месяц, квартал, год берут?

Заплатил и называй в оплаченный период зеленых аваковцев, как хочешь.
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Молодці! Такий страшний злочин розкрили, та ще й покарали злодія. От що означає - честь мундіра.
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Не понятно... Може мужик назвав мєнтов підарасами в хорошому сенсі цього слова-а його зразу штрафувать...
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Это было в 5:45. А шуметь нельзя с 23 до 7 вроде. Подождал бы час с четвертью и проблем бы не имел.
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МУСОРА ЭТО ЛГБТ И ЭТО НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ
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Нужно 15-25 тыщ за ордынскую матяршину.Особенно украинцам.Лапти-те конченые,их тока магила исправить
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А сколько стоит дать мусору пенделя? 😂
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А нужно было говорить типа сами знаете кто вы. Хотя и за это последует кара. Все ж понимают. Это как в Запоребррике стоять в пикете с чистым листом бумаги.
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Не люблю цих п'яниць - виродків, представників руського міру в Україні. Та заголовок статті мені нагадав старезний анекдот епохи СРСР: «Бабця на Хрещатику питає міліціонера: "Товариш мент, скажіть будь ласка, як пройти до Бесарабського ринку? Відповідь: "Я не мент, а милиционер, платите штраф 3 рубля". Бабця: "В мене нема 3 рубля, є тільки 10 рублів". Міліціонер забирає 10 рублів і каже "А у меня нет здачи". Тоді бабця каже, "що ж, тоді ви ще раз "мент, мент", -це на 6 рублів і на 1 рубель - "зараза"».
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Далеко не все они пи*арасы, но система одна на всех нас. Так что мы все терпилы в этой системе очистки человека от всего человеческого.
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Первоначально -- "мусор" -- Московский уголовный сыск-в начале ХХвека,
а у нас не розыск,а просто "полицианты". А правильно- "********".
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>>А правильно- "********"<<
Якось на український форум зайшов російськомовний чувак з німецьким айпі. Гей, борець за права секс-меншин. Я його по приколу спитав що означає слово "********"? Синонім слова "гомосек" чи гомосек-педофіл? Він відповів - "ругательство". І більш нічого. Отакий "фахівець".
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А в хорошем смысле или в плохом смысле про мусоров он имел в виду?
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В якому документі визначено, що це слово нецензурне?
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Цікаво - як вони ідентифікували, що "мусора" це саме поліцейські? Ще цікавіше - за яким критерієм слово "3,14дарас" визнано нецензурним?
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А что не так сказал?...
П@дарасы они и в мусоровке п@дарасы.
Вроде все правильно сказал.
За что штраф???
За правду, истину???
А ********** после таких вариантов кто??
..Идарас или.. Едарас??)
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" В судебном заседании содеянное признал Источник: https://censor.net.ua/n3169752"
Наверное так: "Да ,признаю, мусора ********"
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