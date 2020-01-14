 Суд оштрафовал мужчину на 119 грн за фразу "Мусора п#дарасы"

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 6 декабря 2019, передает Цензор.НЕТ.
В октябре 2018 г. в 05 час. 45 мин. по ул. Курнатовского, 24 мужчина в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес полицейских, а именно кричал: "Мусора п#дарасы", чем нарушил общественный покой и порядок. В судебном заседании содеянное признал.
Заплатил и называй в оплаченный период зеленых аваковцев, как хочешь.
Аваков.
МУСОРА ПІ9АРАСИ !
а у нас не розыск,а просто "полицианты". А правильно- "********".
Якось на український форум зайшов російськомовний чувак з німецьким айпі. Гей, борець за права секс-меншин. Я його по приколу спитав що означає слово "********"? Синонім слова "гомосек" чи гомосек-педофіл? Він відповів - "ругательство". І більш нічого. Отакий "фахівець".
П@дарасы они и в мусоровке п@дарасы.
Вроде все правильно сказал.
За что штраф???
За правду, истину???
А ********** после таких вариантов кто??
..Идарас или.. Едарас??)
Наверное так: "Да ,признаю, мусора ********"