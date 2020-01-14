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 Ликвидацию повреждений трубы возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве завершат к завтрашнему утру, - "Киевтеплоэнерго"

На оперативном утреннем пресс-брифинге Киевтеплоэнерго проинформировало СМИ о сроках устранения повреждения магистрального трубопровода на проезжей части по адресу ул.Антоновича, 176 вблизи ТРЦ "Ocean Plaza".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевтеплоэнерго".

"Ликвидацию повреждения возле ТРЦ "Ocean Plaza" завершат за сутки - утром 15 января", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Спасатели вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса 7 человек. Также спасатели на руках вынесли из здания ТРЦ "Оушен Плаза" 6 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169750
 
 
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Надо еще больше ТРЦ настроить. И "свечек","свечек" побольше. Уж как идти по землю,так с музыкой.
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Де можна почитати - хто і як наніс Трубі пошкодження?
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Вода температурою 75 градусів та тиском 20 атмосфер.
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Вообще в нормальных странах ТЕПЛОСЕТИ НЕТ! От этой коррупсионной схемы нужно отказываться МАССОВО,и обогреваться электрикой. ДЕШЕВЛЕ будет В РАЗЫ,захотел сделал себе тепло, уехал выключил.
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Что курим? Если все перейдут на бойлеры-электрообогреватели будет коллапс. Что б ты знал в Англии до сих пор отдельные краны для холодной - горячей воды, а в США в домах запрещено использовать обычные для нас стиральные машины - просто потому что дома строились по определенным нормативам.
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.. надо с 0 строить новый город и тогда будет, так как ты написал.
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На тому місці ця труба проривається вже не вперше. За останні років шість, щонайменше, прорвало втретє. Я там на роботу їжджу - знаю.
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