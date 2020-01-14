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 Политика Украины
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 "Требуем референдум", - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В правительственном квартале Киева проходят акции протеста против открытия рынка земли.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие с транспарантами перекрыли движение по ул. Институтской, Грушевского, Липской в центре Киева. Они беспрерывно ходят по пешеходных переходах, тем самым не давая проехать автотранспорту. Это привело к затруднению движения транспорта в центре столицы, а также приводит к конфликтам митингующих с водителями автомобилей.

Также ряд митингующих собрались под зданием Верховной Рады. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января, - советник премьера Мушак

Протестующие требуют не принимать законопроект,который разрешает продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 01
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 02
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 03
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 04
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 05
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 06
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 07
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 08
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 09
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 10
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 11
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 12
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 13
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 14
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 15
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 16
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 17
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 18
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 19
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 20
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 21
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 22
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 23
Требуем референдум, - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3169748
 
   
 Топ комментарии
 
Продаж землі,це кінець України.
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А не треба було допускати справжніх бариг до влади!
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Что самое интересно, что против рынка земли выступают те у кого этой самой земли и нету "Требуем референдум", - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады - Цензор.НЕТ 3608
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Зная, как у нас организовываются подобные митинги, это слишком фантастическое предположение?
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СЛУГИ ЧУЖИХ ГОСПОД Январь 14, 2020Без рубрикиКомментарии

"Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5773Человек, который на стадионе объявил себя приговором для Порошенко и который произнес блестящую инаугурационную речь, вдруг обулся в старые башмаки того же Порошенко и воняет ими. Все, что делал Порошенко, Зеленский продолжает, расширяет, укрупняет и превращает в традицию. Он пока не ворует в открытую, но не сажать воров, значит только одно - покрывать воров.
Ну что, зимние праздники отпели, отплясали и отдохнули всю украинскую «политическую элиту» на разнообразных курортах мира. Они также ознаменовались трагедией, которую можно было избежать.
Начнем по порядку, с того дня, когда Трамп принародно нейтрализовал иранского генерала Сулеймани. Сулейани, который формально был вторым лицом в Иране, можно было бы уничтожить давно и тихо. Так, чтобы его убийство не прозвучало террористическим актом на весь мир, который позволен Цезарю, но не позволен быкам.
Оправданием этого убийства послужили инсинуации о том, что Сулеймани готовил террористические акты против американских граждан. Эти инсинуации в форме доказательств никто до сих пор не видел. Трампу надо было отвлечь внимание от своего импичмента, это понятно. Ему также надо было продемонстрировать свою силу Ирану, остановив распространение влияния Ирана в регионе. Конечная цель Соединенных Штатов - привести к концу режим исламских фундаменталистов, захвативших власть в Иране 40 лет тому назад. В этом его союзником была и остается иранская оппозиция, недовольная экономическим положением, поскольку старцы айятоллы хотят во что бы то ни стало ядерную бомбу склепать, ввергая из-за этой своей мечты все население Ирана в состояние жесточайшей экономии из-за наложенных на страну санкций.
С убийством Сулеймани Трамп просчитался, потому что иранский народ вдруг объединился и стал рвать и жечь американские флаги на площадях. То же самое произошло и в Ираке. Генерал Сулеймани был двуликим Янусом - он возглавлял «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). КСИР - это армия, насчитывающая 400 тыс. солдат и подчиняющаяся не президенту, а духовному лидеру Ирана. Другими словами, у духовных вождей нации есть своя армия. Сулеймани также продвигал идеи и влияние Ирана в Ираке и Сирии, делая Иран не последним игроком в регионе. Он также физически уничтожал членов иранской оппозиции. Но он боролся и против ИГИЛ. Для одних он был героем, для других сволочью. Но когда кто-то, лидер другой страны, вдруг решает казнить второе лицо в чужом государстве, пусть даже сволочь, у многих людей возникает вопрос - почему кто-то вмешивается в наши внутренние дела? Если он сволочь, он наша сволочь и мы разберемся сами.
После открытой расправы над Сулеймани последовал ответ Ирана и его странная месть. По американским базам в Ираке были выпущены ракеты с такой точностью, что ни один военнослужащий - американский или иракский не погиб. Слава Богу, что не погиб, но месть оказалась несколько символической. И вдруг мир узнает о реальной трагедии и настоящих жертвах - экипаже и пассажирах украинского авиалайнера, вылетающего рано утром 8 января из аэропорта Тегерана. И вот тут все до сих пор не клеится. Американцы закрыли воздушное пространство над Ираном и Ираком, но больше никто этого не сделал. Почему они сказали своим пассажирским самолетам не взлетать? Перед тем, как вылетел украинский Боинг, было осуществлено 4 рейса другими авиакомпаниями. Рейс Тегеран-Киев был задержан на час. Его откладывали, потому что что-то не было еще согласовано? Не успевали подготовиться?
Сначала иранская сторона заявила о технической неисправности на украинском самолете. Консульство Украины послушно повторило эту версию, подставив своих авиаперевозчиков. Потом Иран признал, что Боинг, на борту которого были иранцы, канадцы, украинцы и др. был сбит случайно. По нему случайно оператор выпустил две ракеты, приняв его за вражеский объект. Представим себе - иранец-оператор сидит и видит точку, отдаляющуюся от аэропорта. Объект тяжелый, большой и медленный, на ракету не похож, но, тем не менее, оператор, у которого почему-то не было связи с командованием, выпускает по этой цели две ракеты.
Российские ракеты тоже дуры, куда пошлешь, туда и летят, не разбирая габаритов и скорости цели. Помню, нам то же самое говорили и про «БУК», сбивший малазийский Боинг МН17, мол, ракета не распознала и ошиблась целью. Мол, «БУК» тащили из России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) не для того, чтобы МН17 подбить, а для других целей.
Человеческий фактор, который убивает ничего не подозревающих и абсолютно невинных людей. И детей. На борту украинского Боинга было 19 детей. Лично я в этот человеческий фактор, ошибку или случайность, связанную с ним, не верю.
Лидеры США, Канады и Великобритании, которые могут гордиться оперативностью и эффективностью своих разведок, молчали почти сутки. Потом рассказали миру о том, что украинский самолет был сбит ракетами. И тут случается практически чудо - Иран, ранее отрицавший свою причастность, заявляет о том, что берет на себя ответственность за катастрофу украинского самолета, который был принят за крылатую ракету (?!) И не просто кто-то, а Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность. Ситуация переворачивается. Иранский народ, взбешенный враньем своих духовных лидеров и их военной машины, выходит на улицы. У Трампа появляется надежда. На этот раз, режим исламских фундаменталистов, клепающий ядерную бомбу у себя в подвалах, наконец-то падет.
Кстати, те, кто громко писал у себя в Телеграм каналах о том, что теперь можно забыть об импичменте Трампа, ошиблись. Нэнси Пелоси на этой неделе направляет документы по импичменту Трампа в Сенат. Отвлечь от импичмента не удалось, но вдруг получится избавиться от духовных отцов в Иране? Хоть что-то. У каждого свои приоритеты.
Оплаченные человеческими жизнями…
Теперь что касается Украины. Наши политические фрики вернулись с курортов мира. Отдохнули. Трагедию не предвидели. Старшего по стране не оставили.
Да и зачем оставлять кого-то в стране, которая балансирует на грани призрачного бытия и исчезновения? Думать не надо, за них думают в Кремле и в Белом Доме, поэтому с легким сердцем разъехались. Во время трагедии возвращаться не спешили, потому что, опять-таки, от них ничего не зависело. Послушно повторяли то, что звучало от старших товарищей.
- Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал…
Вернувшись, наконец, домой ртами на загоревших рожах стали озвучивать соболезнования родным и близким погибших. Там одна «косоглазая мадонна», пролоббировавшая кассовые аппараты, сказала, что у «столпов», которых Зеленский расставил на ключевые должности в государстве и которые призваны бдеть за безопасностью страны и ее граждан, есть обязательства перед своими семьями. То есть семьям захотелось на экзотические, солнечные или лыжные, но обязательно дорогие курорты, и украинская политическая элита упорхнула.
Они и раньше туда ездили, будучи служащими второго и третьего эшелона в режимах главных воров Украины - Януковича и Порошенко. Став у руля страны, разницы не почувствовали - раньше выполняли указания и сейчас выполняют указания. Некоторые по инерции продолжают славить своих прежних хозяев.
Горькая ирония состоит в том, что слуги как были слугами, так ими и остались. Только народ Украины тут ни при чем.
Теперь о Зеленском. Человек, который на стадионе объявил себя приговором для Порошенко и который произнес блестящую инаугурационную речь, вдруг обулся в старые башмаки того же Порошенко и воняет ими. Все, что делал Порошенко, Зеленский продолжает, расширяет, укрупняет и превращает в традицию. Он пока не ворует в открытую, но не сажать воров, значит только одно - покрывать воров.
- Зеленский идет к краху по граблям Порошенко и с помощью людей Порошенко
Неужели так обязателен был отдых в Омане со всем этим водевилем со второстепенными официальными лицами в качестве статистов? Кстати, ими прикрывали не столько отдых, сколько встречу с российскими силовиками, которых из Москвы привез чартер, забравший Зеленского из Омана 18 часов спустя после трагедии. Говорят, договоренности не было достигнуто, но о чем договаривались под прикрытием оманского водевиля, оплаченного из личного кармана Зеленского? Да и что там делал Ермак на личные деньги Зеленского? Или наш президент решил оплачивать политику из своего кармана?
Еще один штрих - Вова Зеленский своим указом вывел Марину Порошенко из состава Совета по развитию главного музея Украины «Художественный Арсенал» и ввел в состав Совета свою жену. Вот так… Это про башмаки, которые Петя оставил для преемника.
- Зеленский ввел свою жену в совет «Мистецького арсенала», который ранее возглавляла жена Порошенко
Хочу еще несколько слов ск
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Соглашаюсь со всем изложенным, кроме одного момента: - про взбешённый иранский народ, который вышел на улицы, спровоцированный враньём своей верхушки. Я давно не верю в стихийность массовых протестов. И эти протесты лишь продолжение сценария, независимо от того, прав автор во всём, или частично.
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tZE inform

@tZEinform

·31 мин
Депутатам Рады повысят зарплату - Разумков "Эпоха бедности" продолжает заканчиваться. Вместе с умом и совестью власти Зеленского.
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Нужен не референдум, а Майдан и гнать предателей народа с власти.
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Це буде останній. Принаймні в існуючих кордонах України.
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Последним Майдан будет если достигнет своей цели - смена элиты, а так Майдан на Украине перманентный, что голосование на выборах президента и показало. А, что касается Украины, то она пришла на тысячу лет и уже в обозримом будущем начнёт прирастать землями, поэтому захлопни свой трусливый рот.
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"а так Майдан на Украине" - упоротый, прежде чем раскрывать свою варежку, мог бы и выучить правила правописания. А так ты идешь в спам, чертяка!
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останній коли зе кодла та опзж на гіллякахповмснуть, а решта - до в'язниці сяде.
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Без Майдана они не уйдут. Перекрасятся, перефарбуются и снова пролезут во власть грабить Украину и народ. Нужна тотальная зачистка, а это может обеспечить или Майдан, или действительно народный президент.
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а шо такое в сватах и слуге не объяснили лехторату как хорошо будет шо перестали смотреть телевизерь
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Распродать землю легко, быстро и дешево, но рынок земли сам по себе, без продуманной аграрной политики, не станет стимулом для глубокой переработки и развертывания новых производств у нас, в Украине.
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А почему тогда скажи в США до сих пор всю землю не распродали ????
Что у китайцев лишних миллиардов нет ?
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Тільки аж в 26.12.1974 році в окупованій московитами державi УНР окупаційна назва урср (постановою оккупантiв совміна ссср N677) було дозволено видавати паспорти рабам -селянам, мешканцям сіл. 22 тисячі сіл, 22000 кривавих резервацій для українців, було створено загарбниками московитами в окупованій Україні, 22000 гетто для апатридів без громадянства. Мільйони рабів, щоб виїхати за межі резервації, звертались до сільради за візою. За перебування без візи поза межами резервації більше 1 місяця викликало тяжке кримінальне переслідування аж до розстрілу. Війна на знищення українців триває з 1654 року, а активна фаза ‒ з 1917 року це Голодомор, розстріли, репресії и геноцид, тривають i зараз в тимчасово окупованому кремлівськими фашистами .... уйла Криму та на Донбасi. До 1961-го у українських селян навіть була відсутня пенсія. А до 1980 рр. записи в трудовій були одним словом "робив". Без вказання кваліфікації ‒ всі повинні бути однаковими люмпен -рабами у комунофашистів. Робота обліковувались і "оплачувалася" виключно трудоднями..
Це все було щойно, якихось пару десятків років тому. Ми все: і голодомори і геноцид маємо жорстко пригадати кремлівським окупантам.
А не продавати в тому числі і цим лютим ворогам України проклятим московським окупантам нашу рідну землю, щоб вони знову влаштовували нам голододомор і геноцид українців.
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Маю,під Києвом пай ,але проти такого продажу,який хочуть зробити зелені чоловічки. Треба визначитись з кадастром, закрити всі уловкі продажу іноземцям ((але це майже неможливо,бо багато мають по два паспорти) встановити мінімальну граничну ціну, відповідальність за подальше використання. А також встановити справедливу оплату за аренду. І РЕФЕРЕНДУМ. Бо це надзвичайно важливе питання для України.
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Перед введенням ринку землі необхідно прийняти закон про самооборону, власність та дозволити зброю. Інакше буде той самий грабунок як і раніше
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Судя по количеству протестующих последняя редакция закона народу понравилась,значит закон неплохой.
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Референдумы можно только в ДНР проводить. Не готовы брать оружие в руки - терпите и слушайтесь. Дебилеам власть зебилов!
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«Накануне праздников представители всех фракций подписали Меморандум, где четко предусмотрено рассмотрение судьбоносного для страны законопроекта о распродаже земли по специальной процедуре. Я хочу сейчас получить ответ, как так случилось, кто сломал решение всех фракций Верховной Рады Украины и пустил в незаконном русло процесс рассмотрения на комитете закона о продаже сельскохозяйственной земли, кто открывает в Украине дорогу к нашему самоуничтожению?» - подчеркнула лидер «Батькивщины» Ю. Тимошенко
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Коли до тебе прийдуть не похожі на трактористів буряти, що тоді будеш співать?
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Під Радою мають стояти ВСІ. Питання ЗЕМЛІ = ПИТАННЯ ІСНУВАННЯ ДЕРЖАВИ !!! Спочатку всі законопроєкти, кадастри, аудити, запобіжники...... а потім відкривати ринок землі !!!
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В среднем в Америке и в Европе у фермеров в собственности не более 200 гектаров.

Если разрешат 10.000 гектаров, то в Украине всю землю скупят латифундисты-агрохолдинги и олигархи, нормальных фермеров не будет, нормальных, качественных продуктов не будет, цены будут высокими, сельское хозяйство так и будет представлять из себя монополизированное производство зерна.

А где сады? Где виноградники? Где нормальная говядина? Где баранина и кролики и т.д.??? Где нормальные молочные продукты, наконец???
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Молодці казарлюги! Цих зелених кацапюр треба гнати поганим віником!
Зєлю геть. Дострокові.
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и хто же вас должОн "захистыть" теперь, зебилятки? "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 431
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Приятно увидеть наших фермеров - крепких молодых парней спортивной наружности.
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Справжній селянин який живе і працює на землі, завжди рослий і дебелий, бо постійно перебуває на свіжому повітрі та фізично важко працює.
То міські жителі анемічні, хилі і худосочні!
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а шо, українські фермери, по-твоєму, - малорослий очкастий планктон? "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 6072
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Сволочь Порошенко, прівьол к власті Зеленского! Нізабудім,ніпрастім!
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Брехня. Порошенко всю землю украл а теперь продавать не хочет, вот и нанимает за 200 грн митингарей.
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Ви, прихильники продажу паїв, розумієте, що самі собі протирічите? В кажете, що Пєтя землю не хоче продавати, але при цьому кажете, що українців ніхто не змушуватиме продавати паї...

А якщо Пєтю змусять продати землю (я не знаю, чи є вона у нього і скільки га, але допустимо є), то ви вірите, що не змусять продати пай простого селянина?
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прівьол к власті Зеленского!



ага, а дебилы-Зебилы таки совсем ниучемневинаватые...



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рынок конечно нужен, но настоящий, а не то что нарисовала команда оманского ишака!
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Типа винницкого где Грося труселями торговал?
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кацап, шел бы ты труселя свои простирнул, а то 3-й день сидишь тут чешешся... "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4743
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https://media2.giphy.com/media/SVl1llyJkEuiyLKakW/giphy.gif?cid=cd381a3e8df0c780ead9ace39296079d02cbb0106d3768e4&rid=giphy.gif
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Цырк на дроти - крепостные протестуют против отмены крепостного права.
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Дурень! Кріпосне право буде тоді коли роздерибанять по сольських землю, обгородять, і заборонять такій біомасі як ти, як казав ЗЕ-предок, сідать срать під першим ліпшим кущем!
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Референдуму в даному випадку не може бути по одній простій причині. ЦЕ майно - земенльні ділянки, які знаходяться в приватній власності! Чуєте! Майно яке належить до приватної власності. Що таке приватна власність я думаю пояснювати не потрібно. Тут навпаки порушуються конституційні права громадян, які володіють земельними ділянками на праві приватної власності. Тому ніякого референдуму в принципі бути не може. Інакше можна так проводити завтра"референдум" про заборону продажу квартир міськими жителями так як сільським не подобається, те що в тих вони є, а в них не має, або продажу автомобілів, бо бо в когось вони є, а в когось немає. Право приватної власності захищене Конституцією України. Єдине що можна це відрегулювати сам ринок землі і поставити перешкоди для скупки землі великими обємами і встановити мінімальну ціну за 1 Га не нижче 3000 або 4000 тис. дол.США. А фермерам вирішувати або купляти землю або піднімати оренндну плату. А якщо не має ресурсів, значить конкуренція ринкова вас роздавить. І це нормальний процес. Зрозуміло, що він не подобається тим хто буде роздавлений.... А такі будуть і від цьогонукуди не дітися. Це життя...
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Силенко, слабенький! Якщо вже і вводити приватну власність, то тільки через РЕСТИТУЦІЮ! Ти бач які хитро ви#бані потомки комсомольської сволоти, пограбували селян в тридцятих роках минулого століття, потім "повиділяли" собі паї а тепер бач, вони вже госпІдорі !
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Емм, у мне в прадіда совєти в 1939 році забрали землю, мої родичі ніколи не були в комуняках, але в 90-х отримали паї! Не зовсім реституція (бо до 1939 було більше землі), але певна компенсація все-таки...
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Реституція тим нащадкам власників, які погодяться переїхати в село, самостійно обробляти землю і з правом її продажу не раніше ніж через 15-20 років.
Щодо того що, "тоді землі було більше" довести своє право на спадщину вдастся не багатьом, тож тут мова скоріше йде про відновлення справедливості, а ніж про масове повернення прав на землю.
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Слушай Пэдуард и читай внимательно, речь идет не о приусадебных участках а о землях сельхозпризначення. Дошло?
И не волай так сильно, все и так видят, что ты зеленый ошметок.
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Іуди вже давно її розкрали та продали і купили собі земельку в Монако, Лондані чи США, а вас тримають за рабів. І там в Монако, Лондоні чи США не кричать, як ідіоти, що ті хто продав ворам з України свою землю - це іуди....
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А ще на такі маніпуляції хочу сказати, а ті хто обирає малоросів, жидів чи кацапів до керівних посад держави це хто?! Іуди чи просто кончені ідіоти?
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Не можна продавати землю, доки справжній ідеальний, в жопуцілований президент не при владі. Віддайте землю Порошенку і КО.
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А где же Юля?
Без неё баррикады смотрятся сиротливо....
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Так, так саме такими страшилками лякали ідіотів в 90-ті перед тим як свої злодії - вори готували прихватизацію промисловості. Казали німці з французами прийдуть і вас зроблять рабами, а вийшло так, що свої зробили своїх рабами, заводи або вирізали або заставили вас там батрачити за копійки, а хто не захотів там за копійки горба гнути, той просто поїхав за трохи більші копійки мити унітази чи то в москву чи то в Європу. Таке саме і з землею місцеві князьки роблять зараз, а ви барани кричіть про іуд і підігравайте місцевим лантифундистам, які вже зараз підгребли вашу землю, а вас виморюють і за копійки видурюють у вас землю.
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так, так, саме в 90-х в дебілів відібрали їхнє майно і роздерибанили його поміж олігаторів. "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8905
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открытие рынка земли указано в предвыборной программе зеленского и слуги народа, референдум тут не нужен

во всем мире земля продается и покупается, но только в украине быдло бегает на митингах против нормальных рыночных отношений
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і який співвідношення державної та приватної землі в усьому світі?
писи. піді, спробуй купи землю у тій же Польщі, навіть дозволених 300 га.
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Всех кто тут ратует за продажу украинской земли я посылаю в сторону эрогированного детородного органа!
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Польща- максимум 500 га на одну людину! Румунiя - 100 га!




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ЦЕ НАЙМАНІ ІЮДАМИ ГНИДИ!

МИ ДОБРЕ ЗНАЄМО, ХТО І ЯК ПІДРАХОВУЄ!!!

В КОНСТИТУЦІЇ ЗАПИСАНО, ХТО Є ВЛАСНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ!
НІЯКИХ ІЮДСЬКИХ РЕФЕРЕНДУМІВ!!!
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наняті юдами гниди проти продажу землі? нюню. "Вимагаємо референдум", - мітингувальники проти ринку землі перекрили кілька вулиць біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3344
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распродавать они собрались.
Спрашивается,а оно ваше?
Конституция
Статья 13. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.

Статья 14. Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.

... и я вам не давал право дерибанить наше национальное богатство!
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Очень живо зреет бунт...
ЗЕлю в отставку!!!
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Свиноботы, и не надейтесь! Даже если Зелю на следующих выборах (на которые он не собирается идти) прокатят, то у вашего хозяина всё равно шансов победить - 0%
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Тільки оренда земл і- КРАПКА !!! Ніяких референдумів ! Розробка законів, кадастрів, аудит .... ЗАПОБІЖНИКИ від знищення родючості грунтів !!!
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Та ты шо? А арендатор круче следит за плодородностью земли, чем собственник?
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Хотят разрешить продавать/покупать по 10 тыс.гектаров,
Мне вот интересно, у кого есть 10 000 гектаров чтобы торговать и откуда взяли?

и какое обоснование именно 10 000 гектар?
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