 "Требуем референдум", - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие с транспарантами перекрыли движение по ул. Институтской, Грушевского, Липской в центре Киева. Они беспрерывно ходят по пешеходных переходах, тем самым не давая проехать автотранспорту. Это привело к затруднению движения транспорта в центре столицы, а также приводит к конфликтам митингующих с водителями автомобилей.

Также ряд митингующих собрались под зданием Верховной Рады.

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Протестующие требуют не принимать законопроект,который разрешает продажу земель сельскохозяйственного назначения.

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ