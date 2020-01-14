 "Требуем референдум", - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие с транспарантами перекрыли движение по ул. Институтской, Грушевского, Липской в центре Киева. Они беспрерывно ходят по пешеходных переходах, тем самым не давая проехать автотранспорту. Это привело к затруднению движения транспорта в центре столицы, а также приводит к конфликтам митингующих с водителями автомобилей.
Также ряд митингующих собрались под зданием Верховной Рады.
Протестующие требуют не принимать законопроект,который разрешает продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Человек, который на стадионе объявил себя приговором для Порошенко и который произнес блестящую инаугурационную речь, вдруг обулся в старые башмаки того же Порошенко и воняет ими. Все, что делал Порошенко, Зеленский продолжает, расширяет, укрупняет и превращает в традицию. Он пока не ворует в открытую, но не сажать воров, значит только одно - покрывать воров.
Ну что, зимние праздники отпели, отплясали и отдохнули всю украинскую «политическую элиту» на разнообразных курортах мира. Они также ознаменовались трагедией, которую можно было избежать.
Начнем по порядку, с того дня, когда Трамп принародно нейтрализовал иранского генерала Сулеймани. Сулейани, который формально был вторым лицом в Иране, можно было бы уничтожить давно и тихо. Так, чтобы его убийство не прозвучало террористическим актом на весь мир, который позволен Цезарю, но не позволен быкам.
Оправданием этого убийства послужили инсинуации о том, что Сулеймани готовил террористические акты против американских граждан. Эти инсинуации в форме доказательств никто до сих пор не видел. Трампу надо было отвлечь внимание от своего импичмента, это понятно. Ему также надо было продемонстрировать свою силу Ирану, остановив распространение влияния Ирана в регионе. Конечная цель Соединенных Штатов - привести к концу режим исламских фундаменталистов, захвативших власть в Иране 40 лет тому назад. В этом его союзником была и остается иранская оппозиция, недовольная экономическим положением, поскольку старцы айятоллы хотят во что бы то ни стало ядерную бомбу склепать, ввергая из-за этой своей мечты все население Ирана в состояние жесточайшей экономии из-за наложенных на страну санкций.
С убийством Сулеймани Трамп просчитался, потому что иранский народ вдруг объединился и стал рвать и жечь американские флаги на площадях. То же самое произошло и в Ираке. Генерал Сулеймани был двуликим Янусом - он возглавлял «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР). КСИР - это армия, насчитывающая 400 тыс. солдат и подчиняющаяся не президенту, а духовному лидеру Ирана. Другими словами, у духовных вождей нации есть своя армия. Сулеймани также продвигал идеи и влияние Ирана в Ираке и Сирии, делая Иран не последним игроком в регионе. Он также физически уничтожал членов иранской оппозиции. Но он боролся и против ИГИЛ. Для одних он был героем, для других сволочью. Но когда кто-то, лидер другой страны, вдруг решает казнить второе лицо в чужом государстве, пусть даже сволочь, у многих людей возникает вопрос - почему кто-то вмешивается в наши внутренние дела? Если он сволочь, он наша сволочь и мы разберемся сами.
После открытой расправы над Сулеймани последовал ответ Ирана и его странная месть. По американским базам в Ираке были выпущены ракеты с такой точностью, что ни один военнослужащий - американский или иракский не погиб. Слава Богу, что не погиб, но месть оказалась несколько символической. И вдруг мир узнает о реальной трагедии и настоящих жертвах - экипаже и пассажирах украинского авиалайнера, вылетающего рано утром 8 января из аэропорта Тегерана. И вот тут все до сих пор не клеится. Американцы закрыли воздушное пространство над Ираном и Ираком, но больше никто этого не сделал. Почему они сказали своим пассажирским самолетам не взлетать? Перед тем, как вылетел украинский Боинг, было осуществлено 4 рейса другими авиакомпаниями. Рейс Тегеран-Киев был задержан на час. Его откладывали, потому что что-то не было еще согласовано? Не успевали подготовиться?
Сначала иранская сторона заявила о технической неисправности на украинском самолете. Консульство Украины послушно повторило эту версию, подставив своих авиаперевозчиков. Потом Иран признал, что Боинг, на борту которого были иранцы, канадцы, украинцы и др. был сбит случайно. По нему случайно оператор выпустил две ракеты, приняв его за вражеский объект. Представим себе - иранец-оператор сидит и видит точку, отдаляющуюся от аэропорта. Объект тяжелый, большой и медленный, на ракету не похож, но, тем не менее, оператор, у которого почему-то не было связи с командованием, выпускает по этой цели две ракеты.
Российские ракеты тоже дуры, куда пошлешь, туда и летят, не разбирая габаритов и скорости цели. Помню, нам то же самое говорили и про «БУК», сбивший малазийский Боинг МН17, мол, ракета не распознала и ошиблась целью. Мол, «БУК» тащили из России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) не для того, чтобы МН17 подбить, а для других целей.
Человеческий фактор, который убивает ничего не подозревающих и абсолютно невинных людей. И детей. На борту украинского Боинга было 19 детей. Лично я в этот человеческий фактор, ошибку или случайность, связанную с ним, не верю.
Лидеры США, Канады и Великобритании, которые могут гордиться оперативностью и эффективностью своих разведок, молчали почти сутки. Потом рассказали миру о том, что украинский самолет был сбит ракетами. И тут случается практически чудо - Иран, ранее отрицавший свою причастность, заявляет о том, что берет на себя ответственность за катастрофу украинского самолета, который был принят за крылатую ракету (?!) И не просто кто-то, а Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность. Ситуация переворачивается. Иранский народ, взбешенный враньем своих духовных лидеров и их военной машины, выходит на улицы. У Трампа появляется надежда. На этот раз, режим исламских фундаменталистов, клепающий ядерную бомбу у себя в подвалах, наконец-то падет.
Кстати, те, кто громко писал у себя в Телеграм каналах о том, что теперь можно забыть об импичменте Трампа, ошиблись. Нэнси Пелоси на этой неделе направляет документы по импичменту Трампа в Сенат. Отвлечь от импичмента не удалось, но вдруг получится избавиться от духовных отцов в Иране? Хоть что-то. У каждого свои приоритеты.
Оплаченные человеческими жизнями…
Теперь что касается Украины. Наши политические фрики вернулись с курортов мира. Отдохнули. Трагедию не предвидели. Старшего по стране не оставили.
Да и зачем оставлять кого-то в стране, которая балансирует на грани призрачного бытия и исчезновения? Думать не надо, за них думают в Кремле и в Белом Доме, поэтому с легким сердцем разъехались. Во время трагедии возвращаться не спешили, потому что, опять-таки, от них ничего не зависело. Послушно повторяли то, что звучало от старших товарищей.
- Воюющая Украина, которой правит «Вечерний квартал…
Вернувшись, наконец, домой ртами на загоревших рожах стали озвучивать соболезнования родным и близким погибших. Там одна «косоглазая мадонна», пролоббировавшая кассовые аппараты, сказала, что у «столпов», которых Зеленский расставил на ключевые должности в государстве и которые призваны бдеть за безопасностью страны и ее граждан, есть обязательства перед своими семьями. То есть семьям захотелось на экзотические, солнечные или лыжные, но обязательно дорогие курорты, и украинская политическая элита упорхнула.
Они и раньше туда ездили, будучи служащими второго и третьего эшелона в режимах главных воров Украины - Януковича и Порошенко. Став у руля страны, разницы не почувствовали - раньше выполняли указания и сейчас выполняют указания. Некоторые по инерции продолжают славить своих прежних хозяев.
Горькая ирония состоит в том, что слуги как были слугами, так ими и остались. Только народ Украины тут ни при чем.
Теперь о Зеленском. Человек, который на стадионе объявил себя приговором для Порошенко и который произнес блестящую инаугурационную речь, вдруг обулся в старые башмаки того же Порошенко и воняет ими. Все, что делал Порошенко, Зеленский продолжает, расширяет, укрупняет и превращает в традицию. Он пока не ворует в открытую, но не сажать воров, значит только одно - покрывать воров.
- Зеленский идет к краху по граблям Порошенко и с помощью людей Порошенко
Неужели так обязателен был отдых в Омане со всем этим водевилем со второстепенными официальными лицами в качестве статистов? Кстати, ими прикрывали не столько отдых, сколько встречу с российскими силовиками, которых из Москвы привез чартер, забравший Зеленского из Омана 18 часов спустя после трагедии. Говорят, договоренности не было достигнуто, но о чем договаривались под прикрытием оманского водевиля, оплаченного из личного кармана Зеленского? Да и что там делал Ермак на личные деньги Зеленского? Или наш президент решил оплачивать политику из своего кармана?
Еще один штрих - Вова Зеленский своим указом вывел Марину Порошенко из состава Совета по развитию главного музея Украины «Художественный Арсенал» и ввел в состав Совета свою жену. Вот так… Это про башмаки, которые Петя оставил для преемника.
- Зеленский ввел свою жену в совет «Мистецького арсенала», который ранее возглавляла жена Порошенко
Хочу еще несколько слов ск
tZE inform
@tZEinform
·31 мин
Депутатам Рады повысят зарплату - Разумков "Эпоха бедности" продолжает заканчиваться. Вместе с умом и совестью власти Зеленского.
Что у китайцев лишних миллиардов нет ?
Це все було щойно, якихось пару десятків років тому. Ми все: і голодомори і геноцид маємо жорстко пригадати кремлівським окупантам.
А не продавати в тому числі і цим лютим ворогам України проклятим московським окупантам нашу рідну землю, щоб вони знову влаштовували нам голододомор і геноцид українців.
Если разрешат 10.000 гектаров, то в Украине всю землю скупят латифундисты-агрохолдинги и олигархи, нормальных фермеров не будет, нормальных, качественных продуктов не будет, цены будут высокими, сельское хозяйство так и будет представлять из себя монополизированное производство зерна.
А где сады? Где виноградники? Где нормальная говядина? Где баранина и кролики и т.д.??? Где нормальные молочные продукты, наконец???
Зєлю геть. Дострокові.
То міські жителі анемічні, хилі і худосочні!
А якщо Пєтю змусять продати землю (я не знаю, чи є вона у нього і скільки га, але допустимо є), то ви вірите, що не змусять продати пай простого селянина?
ага, а дебилы-Зебилы таки совсем ниучемневинаватые...
других вариантов не было ,чтобы от него избавится. потому как всех остальных конкурентов он утопил в своих фекалиях. как это сейчас делает с зеНЕЛОХОМ.
Щодо того що, "тоді землі було більше" довести своє право на спадщину вдастся не багатьом, тож тут мова скоріше йде про відновлення справедливості, а ніж про масове повернення прав на землю.
И не волай так сильно, все и так видят, что ты зеленый ошметок.
Без неё баррикады смотрятся сиротливо....
во всем мире земля продается и покупается, но только в украине быдло бегает на митингах против нормальных рыночных отношений
писи. піді, спробуй купи землю у тій же Польщі, навіть дозволених 300 га.
МИ ДОБРЕ ЗНАЄМО, ХТО І ЯК ПІДРАХОВУЄ!!!
В КОНСТИТУЦІЇ ЗАПИСАНО, ХТО Є ВЛАСНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ!
НІЯКИХ ІЮДСЬКИХ РЕФЕРЕНДУМІВ!!!
Спрашивается,а оно ваше?
Конституция
Статья 13. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа.
Статья 14. Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства.
... и я вам не давал право дерибанить наше национальное богатство!
ЗЕлю в отставку!!!
Мне вот интересно, у кого есть 10 000 гектаров чтобы торговать и откуда взяли?
и какое обоснование именно 10 000 гектар?