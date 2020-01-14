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 Политика Украины
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Все про:ВР (24260) депутат (2815) зарплата (1965) Разумков Дмитрий (356)

 Нардепам повысят зарплату примерно на 3 тыс. грн, - Разумков

Зарплата народных депутатов проиндексирована и увеличится примерно на 3 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня сообщил на открытии пленарного заседания спикер парламента Дмитрий Разумков.

Разумков рассказал, что в СМИ появились сообщения о значительном повышении депутатских зарплат - встречались, по его словам, цифры до 100 000 грн. Он обратился в аппарат Рады и уточнил реальные параметры повышения, которое связано с изменением прожиточного минимума.

Также Разумков упомянул о сообщениях в СМИ о премиях для руководителей отдельных госведомств и министерств, и призвал депутатов расспросить об основаниях и размерах этих премий представителей Кабмина на часе вопросов правительству.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.заявил, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169745
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилам Порошенко срет в штаны ежедневно без выходных и праздников Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 8202
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Вы ж не сравнивайте, какой объем работ выполняет пенсионер и зепутат!
Ему и шалаву нагуглить надо и по команде на кнопку надать....не-не тут работы на 100тыс, не меньше!
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Шановні "злодії в законі ....", що з пенсіями і мін зарплатою? також на 3000 грн підвищеться? Нардепам повысят зарплату примерно на 3 тыс. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 292
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після 21 квітня, казали ж коли кінець епохи бідгості , вони ж не казали якого року, так що не приставай, не мішай зепутатам творити закони. Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 9144
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НАГЛАЯ ЗЕЛЕНАЯ БАНДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Во Бодя Яременко будет рад, теперь за анал можно и доплатить 3000грн.
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такі Ж ДА!!
підвищення вартості прожиткового кошика НЕ МОЖУТЬ АВТОМАТИЧНО ПІДВИЩУВАТИСЯ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЩО МАЮТЬ 0.75 від цього кошика і на тих хто має ДВАДЦЯТЬ П'Ять тих кошиків!!! Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 7498
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Враки все, я верю порошенковцам, они говорят про 100 000)))
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А що, «глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия», який «заявил, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен» - порошенківець?
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Зебилам Порошенко срет в штаны ежедневно без выходных и праздников
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Интересно.Это как Порошенко срёт в штаны зебилам?Берёт чужие штаны и срёт в эти штаны, не снимая их?А у него вся задница не остаётся грязной.Фу,ну и манеры у него.
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Ты представляешь? Не снимая. В чужие штаны. Вот шайтан
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должна и составляет - это как бы разные понятия, ботяра без гражданства
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И мне пожалуйста... Согласен на +2000 для начала
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а ты кто? - надо быть не просто зебилом - а зебилом при должности - у них эпоха бедности скинчилась - к рядовым зебило статистам это не относиться
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Вы ж не сравнивайте, какой объем работ выполняет пенсионер и зепутат!
Ему и шалаву нагуглить надо и по команде на кнопку надать....не-не тут работы на 100тыс, не меньше!
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Нормас, как раз на бензик для внедорожника дубинсскому трохи поататься Нардепам повысят зарплату примерно на 3 тыс. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 7153
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Точно. Бо та мама задовбала мальчіка новорічними подарунками
"Согласно декларации, 27 декабря Дубинский получил от матери, Аллы Березовской, Mercedes-Benz G 55 2009 года (1261098 грн), Toyota Land Cruiser 200 2013 (1123632 грн) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (345832 грн).
2 января Дубинский купил автомобиль Cadillac Escalade 6.2i 2010 года за 1150000 грн."
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А средние зарплаты по стране если выкинуть депутатские и всех чиновников, нафтогазовские и прочих гениев укрпочты все такие же ничтожные и ниже всех среди соседних стран...
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может с учителей и врачей начнете? Мы от них имеем более высокие ожидания, чем от 450 говнюков под куполом
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А їм навіщо підвищувати, в них з 21 квітня- 4000 дольців
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точно, я совсем забыла. Тогда депутаты как-то скромненько себе добавили Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 7015
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тем более что врачи и учителя голосовали за зе, как то нехорошо с ними обошлись.
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С идиотами всегда нехорошо обходятся. Плохо что эти умственно отсталые лечат и учат.
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как тебе спиться вислюк?
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даже не знаю что сказать, слуги *** народа говорили они, все для людей говорили они, записываем самолет столкнулся с ракетой повысим зарплату себе любимым, привет зедебилам
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за что - за тяжкий труд, за безграмотные "законы", за убитую экономику и разворованный бюджет? а не желаешь разумков пенсионерам накинуть по 3000 гр. - людям будет радость. а зепутаты просрут и не заметят.
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Какая пенсионеру разница, ходить по асфальтированой дороге с 3-мя тьіс. грн. или без
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Нардепам повысят зарплату примерно на 3 тыс. грн..... в минуту, - Разумков.
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450 ДАРМОЕДОВ кормят всю страну.Надо каждому лимон в месяц платить.Тогда догоним и США и Британию.Хии
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Сколько тут зависти, сколько негодования. Всё правильно, ведь фигляр обещал конец эры нищеты. Вот, выполняет. Очередь и до доярки Гарпыны дойдёт. Если Гарпына доживет от своих 25 до 125 годков. Подождите, дайте ему время.
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А они без штанов останутся и будут говорить что надо потерпеть!,терпилы!
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Пане Розумков ! Пенсіонерам ********** пенсію в березні ?
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Таки да. И шоб вы не сомневались. Не позднее березня. Год уточним через 4 года. Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 7461
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что то Вы круто взяли лет через 40 у них сейчас турбо режим для себя любимых Нардепам підвищать зарплату приблизно на 3 тис. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 3764
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Так я и говорю, конкретно год конца эры нищеты для пенсионеров уточнят через 4 года.
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Зелохи, на сколько вам подняли зарплату?
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Ну вот и наступило сетлое будущее для жителей Украины ! Хотите чтобы пенсии подняли на 100 гривн ? Платите депутатам 100 000. Логично или *********** ? 😎
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россиянцам путлер обещал зарплату в 2008 году в 2 700 доллоров к 2020 году.ждем-с.Хии
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Соседке пенсию на двести гривасей повысили. Немножко не рядом с тремя штуками. Но главный то прикол- сумма, фактическая сумма базового оклада так и не озвучена...И что то подсказывает, что индексировать её как то нескромно. Не, ну мнение, что депутат не должен быть нищим понятно, только кто из них живет на депутатскую зарплату? Судя по имуществу во владении- ни один...
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Віслюков, конечно, надо кормить. Но чтобы так? Впору задаваться вопросом: кто же здесь віслюк: те, кто за это все голосовал или те, кто получают прибавки?
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вчера по скайпу говорил с россиянкой из костромы.Говорит ортаботала 30 лет фрезеровщицей на заводе,пенсия 10 тыщ деревянных
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И нафига нам тут проблемы винторого скота в паРаше?
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Ха. Ха ха... 😂 А чё не смеётесь ? Не смешно ? Забыли кого выбирали ? Это же Квартал 95 ! 👿
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Порохоботы смеются. Хоть они это и не выбирали.
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Как проходит монетизация льгот:

моей соседке (ребенок войны, скидка на ком услуги 25%) прислали квитанцию. Так скидка есть только на горячую воду и отопление, на остальное скидок нет. Пошла разбираться, оказывается, ЗЕленое стадо приняло постановление, что скидки теперь зависят от суммы денег, которую выделило правительство и платится по приоритету - тепло, гор вода, квартплата и т.д. Мало выделили, вот и получи часть скидки.....

Итог - женщина с пенсией 1 700 грн не получает скидку за хол воду, квартплату, водоотвод, газ, электроэнергию....

В счете за декабрь скидка только за отопление.....

А давайте, ЗЕбобики, сделаем наоборот, вы, за свою тупость, будете получать зарплату по остаточному принципу, а дадите денег пенсам, которые просто живут в нищете и за счет которых вы решаете проблемы с бюджетом.

Выносить надо такую власть!
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ну некорторым должно доходить через желудок
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А за кого это дитё войны голосовало, если не секрет? Было бы неплохо упомянуть для полноты картины.
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А те, що у конвертах, теж індексується??? - Випускники трускавецьких універів турбуються...
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"Зарплата народных депутатов проиндексирована и увеличится примерно на 3 тыс. грн."

Разумков, алло, гривна укрепилась, какая такая собака индексация? Или "Слуги урода" снова нае обманывают?
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посмотри в индекс инфляции - он растет. хотя, гривна, типа, укрепляется. "парадосков" нет, простая зекономика.
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Надо понимать что и остальным рабочим и служащим тоже повысят на 3000 грн или нардепутаны самые нуждающиеся в этой многострадальной стране?
Я вообще-то не против повышения, НО только если зарплата всевозможных чиновников и нардепутан будет привязана к минимальной зарплате, т.е. она не должна превышать 5 минимальных зарплат.
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"т.е. она не должна превышать 5 минимальных зарплат"
И шоб президент на велоcипеде ездил.

У вас случайно нет на машине зелёной наклейки?
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И это правильно, там есть учителя среди них, нужно держать марку )))
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Видать за Барыгой хотят угнатся, но им до него далеко ))))))))))))
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На АНАЛ не хватает командиру по внешне- позорной политике
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Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.заявил, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше.

******? обычно сначала работник должен показать свою эффективность, а уж потом заикаться о повышении ЗП, и то, если бюджет позволит.
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Зарплата народных депутатов проиндексирована и увеличится примерно на 3 тыс. грн....

Зарплата работников и пенсии пенсионеров Украины проиндексирована и увеличена на 3 тыс гривен. Каждому. Это логично. Слава Зеленскому.
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Та їм до "охренения" ще далеко, а от виборці не охрєнєвают?
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Хороша новина!!!!!!!!!!!!!
Слава Вовіку!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вовік, так їх!!!!!!!!!!!!!!

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"Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.заявил, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше.Источник: https://censor.net.ua/n3169745"

То есть если Киве дать зарплату в 100000 грн. он будет с удвоенной силой дрочить двумя руками?Дайте ему 200000 грн. и пусть он дрочит сидя на страпоне.Зеленое шапито,***.
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Ці гниди ніколи не нажруться. Здається, прийшов вже час, заливати смолу в горлянки.
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Краще вони б утіхаря це зробили. Буде лютий треш. З "кров"янкою".
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вакханалия и вседозволенность - "слуги" САМИ СЕБЕ назначают зарплаты, КАКИЕ ХОТЯТ.
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Перепрошую, це до 100 тисяч, які вже отримали, то ще додадуть?
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Ну, що ж доживемо до 1 квітня і побачимо як буде проіндексована пенсія...
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Вчора одна бабуся розповіла що пропрацювала все життя листоношою,а в радянські часи це було щось з чимось,коли газети і журнали виписували всі до єдиної людини і навіть примусово,а листоноша в любу погоду пішки розносила щоденно 50-60 кілограмову сумку,та ще й ризикуючи життям і пенсії.І от їй дали мінімалку,а нещодавно підняли на...130 гр. А тут бідним депутатам підвищили на 3000 гр. То це вже скільки "Слуги народу" будуть мати?Жах! Ну що ж,вітаю всіх 73% дебілоїдів,які пустили слину як верблюди в надії на супернове красиве життя !З'їли? "Жеріть очі,щоб првилазили,бо бачили що купляли"
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