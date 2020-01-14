 Нардепам повысят зарплату примерно на 3 тыс. грн, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом сегодня сообщил на открытии пленарного заседания спикер парламента Дмитрий Разумков.
Разумков рассказал, что в СМИ появились сообщения о значительном повышении депутатских зарплат - встречались, по его словам, цифры до 100 000 грн. Он обратился в аппарат Рады и уточнил реальные параметры повышения, которое связано с изменением прожиточного минимума.
Также Разумков упомянул о сообщениях в СМИ о премиях для руководителей отдельных госведомств и министерств, и призвал депутатов расспросить об основаниях и размерах этих премий представителей Кабмина на часе вопросов правительству.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.заявил, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше.
підвищення вартості прожиткового кошика НЕ МОЖУТЬ АВТОМАТИЧНО ПІДВИЩУВАТИСЯ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЩО МАЮТЬ 0.75 від цього кошика і на тих хто має ДВАДЦЯТЬ П'Ять тих кошиків!!!
Ему и шалаву нагуглить надо и по команде на кнопку надать....не-не тут работы на 100тыс, не меньше!
"Согласно декларации, 27 декабря Дубинский получил от матери, Аллы Березовской, Mercedes-Benz G 55 2009 года (1261098 грн), Toyota Land Cruiser 200 2013 (1123632 грн) и Mercedes-Benz E 55 AMG 2003 года (345832 грн).
2 января Дубинский купил автомобиль Cadillac Escalade 6.2i 2010 года за 1150000 грн."
https://www.youtube.com/watch?v=fALRfpcoKm0
моей соседке (ребенок войны, скидка на ком услуги 25%) прислали квитанцию. Так скидка есть только на горячую воду и отопление, на остальное скидок нет. Пошла разбираться, оказывается, ЗЕленое стадо приняло постановление, что скидки теперь зависят от суммы денег, которую выделило правительство и платится по приоритету - тепло, гор вода, квартплата и т.д. Мало выделили, вот и получи часть скидки.....
Итог - женщина с пенсией 1 700 грн не получает скидку за хол воду, квартплату, водоотвод, газ, электроэнергию....
В счете за декабрь скидка только за отопление.....
А давайте, ЗЕбобики, сделаем наоборот, вы, за свою тупость, будете получать зарплату по остаточному принципу, а дадите денег пенсам, которые просто живут в нищете и за счет которых вы решаете проблемы с бюджетом.
Выносить надо такую власть!
Разумков, алло, гривна укрепилась, какая такая
собакаиндексация? Или "Слуги урода" снова наеобманывают?
Я вообще-то не против повышения, НО только если зарплата всевозможных чиновников и нардепутан будет привязана к минимальной зарплате, т.е. она не должна превышать 5 минимальных зарплат.
И шоб президент на велоcипеде ездил.
У вас случайно нет на машине зелёной наклейки?
******? обычно сначала работник должен показать свою эффективность, а уж потом заикаться о повышении ЗП, и то, если бюджет позволит.
Зарплата работников и пенсии пенсионеров Украины проиндексирована и увеличена на 3 тыс гривен. Каждому. Это логично. Слава Зеленскому.
Слава Вовіку!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вовік, так їх!!!!!!!!!!!!!!
То есть если Киве дать зарплату в 100000 грн. он будет с удвоенной силой дрочить двумя руками?Дайте ему 200000 грн. и пусть он дрочит сидя на страпоне.Зеленое шапито,***.