 Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Согласно пояснительной записке, целью закона является обеспечение защиты имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики.
Также предусматривается введение на законодательном уровне действенных предохранителей, которые бы сделали невозможным:
- неправомерное завладение землями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, используемых ими.
- захват имущества сельскохозяйственных предприятий (зданий и сооружений, сельскохозяйственной техники, урожая, других материальных активов);
- поглощение сельскохозяйственных предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав (долей)
- противоправное прекращение деятельности сельскохозяйственных предприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силового противодействия их производственной деятельности.
Напомним, соотвтествующий закон Рада приняла 5 декабря 2019 года.
Или заводы открывали под личные обязательства Гройсмана? или кто-то заврался?(я эт у/в Антиколорадоса читал - шо открывалась куча всякого, а теперь - наоборот, бегут отсюдова)