 Нардеп Гончаренко направил запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман. ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил на странице в сети Facebok, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу узнать, кто именно организовывал визит Зеленского в Оман? По чьему приглашению он туда полетел? Действительно ли перелет Зеленского был чартерным рейсом? Кто оплатил перелет? Почему Президент Украины проживал в отеле The Ritz-Carlton? Кто оплачивал проживание? Ждем официальный ответ", - говорится в сообщении.
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
он тебе на полную сует?
или вы договорились посередине?
Без милостыни Коломойского за высеры в нете, никак не может.
мелочь, а приятно.
- Встречался ли Зеленский с Сурковым или другими оккупантами из Московии во время его тайного пребывания в Омане?...
И все....
вопрос правильный, но ответ будет: Нет!, вывсеврети.
Сама Московия сольет или США, или кто то еще....- вопрос времени...
А Срашка шоб не "слила", то Зеля должен выполнить кой-чяво. И ведь выполнит. Факты всплыли и об МН-17, и что?
Що ваш Нелох Віслюково Оманський там робив то?
Еще бы Путину отправил: Хочу узнать, кто сбил МН-17 и вот недавно наш самолет в Иране.
Умеет же гад поднят градус внимания к своей персоне. В Одессе он визжал за российский язык и клеймил "нациков", а тут сам стал "нациком" и кричит о патриотизме. Гнило-ват типок, но завидую такой про-вор-ности данного "деятеля".
Так что не мешало бы ЗЕ проверить на чистоту крови, чистоту соблюдения интересов Украины и вообще адекватность.
Я бы вообще вставил ЗЕ в жопу датчик перемещений с электрошокером. Только дернулся не туда - получи электрозаряд в кишки.
Раз демократия не позволяет свергать силой ватного ублюдка, то хоть держать его на электроповодке.
Это по поводу русского языка .Помните?
Лёша ,поставь галочку себе- от ПР тебе зачёт.
Зеленский в "омане"
Аналитик "Тяжело работать, у нас нет источников в Омане"
Шеф (ехидно) "Да ты что?! У нас нет источников в Омане !?
Да это просто катастрофа ! Вот только Омана нам не хватало !"
Г-н Зеленский продолжает пребывать в благодушной уверенности, что вот он такой умный а все остальные, только "Квартал" смотрят. Эта история началась не вчера. Это история о бесконечной и безответной любви. К деньгам Если вы прочитаете нашу "Хронику одного Президента" и статьи блога, вы увидите, что мы не раз и не два писали о тяжелом финансовом положении Коломойского и Зеленского. Все что тому и другому удавалось перехватывать у государства съедала текучка и большие операционные расходы по поддержанию единства стада "слуг народа".
Кризис наступил недавно и внезапно, когда "Приват" , возглавляемый неустрашимым чешско-немецким самураем Петром (имячко то какое символическое) Крумхазлом, отбившись от протестующих "рабочих". "болельщиков". "приватизаторов автостоянок" и выживший на зло всем в неравной битве с украинской медициной, подал в Окружной суд Тель-Авива иск на почти 700 млн. долларов к г-ну Коломойкому и К, заодно увеличив иск в Дэлавере до 1 млрд.долларов. Последний живительный источник израильских денег иссяк. Даже верный Беньямин был бессилен, окончательно запутавшись в попытках создать хоть что то напоминающее правительств в Израиле.
Паралельно с этим на сладкую парочку К+З обрушился еще один удар - МВФ потребовало принятия закона о запрете реприватизации банков. Надежды на компенсацию государства за "Приват", которую планировалось пустить на первичную скупку земли и превращение Коломойского в крупнейшего украинского латифундиста рухнули.
Ситуация требовала срочной реакции. Потому сразу же после исторического поздравления Зеленским народа Украины на тему "А нам все равно!", пришлось ехать в зимнюю резиденцию Коломойского для обсуждения вопроса. Осуждение фактически длилось три дня. Одна встреча продолжалась почти восемь часов. Решение было принято и Зеленский приступил к его исполнению. И вот с этого момента и начинается дивная история о далекой стране Оман ...
Мы опустим подробности о ставшим уже надоедливо-скучном вранье официальных пресс-служб Зеленского. О полете "... с семьей и за свои деньги, на рейсовом самолете". Ну разве что если этот "рейсовый" самолет летел без стандартной пересадки в Абу-Даби, а в состав семьи Зеленского, на правах усыновленного, входит еще и Ермак. (Богдану не волноваться !)
Приступим к сути. Султанат Оман хорошо известен всем финансовым службам мира, как огромная оффшорная яма в котjрой обычно прячут деньги полученные не очень честным путем. Начиная с 2019 года у вех этих "ям" начались проблемы после начала мирового процесса вскрытия оффшорных и включения серьезных механизмов обнаружения незаконных финансовых схем. Крупнейшие банки Омана попали в категорию банков с негативным международным рейтингом по иностранной валюте, что собственно ставит любые операции ими проводимые под жесткий финансовый контроль международных служб по борье с отмыванием денег.
Деньги заложенные в них превращаются в замурованные сокровища, бесполезные для их собственников в любых других местах мира. Международные организации по борьбе с отмыванием денег продолжают попытки добиться от властей Омана доступа к информации о возможных владельцах этих счетов и операций по ним. Пока эти попытки безуспешны, но со временем это все равно случится. Потому все, кто так или иначе хранят деньги в этих структурах пытаются убезопасить свои накопления.
Одним из таких способов является создание т.н. "инвестиционного кеша". Схема эта уже отыграна в Узбекистане и Казахстане. Схема в общем проста - государство или банк изымает деньги клиента и вкладывает от своего имени в указанные клиентом инвестиционные проекты, удерживая определенную сумму ( до 30%) в свою пользу. После инвестиционного вложения права передаются клиенту по легальной схеме и фактически отмываются. Это далеко не новая схема. В одном из эпизодов, которые рассматривал Канцлерский Суд в Делавэре эта схема уже фигурировала в качестве отмывочнной схемы при покупке одного сталелитейного объекта непосредственно в США.
Главная сложность для Коломойского состоит в том, что ни он, ни один из его компаньонов не могут напрямую появится в Омане. После перехода судебного рассмотрения в Делавэре в систему рассмотрения по акту "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" , вовсе не исключено, что на их задержание выдан международный ордер по поводу создания "преступной ассоциации". Выдан он или нет - это не тот вопрос который фигуранты этих расследований хотели бы проверить собственным телом, особенно после ареста уже второго фигуранта по делавэрскому делу..
Относительно безопасно эти люди чувствуют себя только в Израиле и Украине. Иск "Привата" в Израиль - это начало вскрытия одного убежища. Остается только Украина Зеленского. Ну и сам Зеленский с государственным иммунитетом международного уровня.
Идеальный финансовый курьер.
По подтвержденным данным британских, бельгийских и французских источников речь идет о трех банках Омана - Oman International Bank (***), Bank Dhofar, Oman Arab Bank. Общая сумма вложений в эти банки колеблется от 80 до 120 миллионов долларов. Есть данные по четвертому банковскому объекту, самому крупному, но получить хоть какие то объективные данные не удалось. Реакция на интерес была настолько жесткой, что мы решили не рисковать.
Судя по косвенным данным деньги на счета поступали в основном в 2014-2016 годах, при том основная масса поступлений припадает на первую половину 2016 года. Один из этих банков так же фигурирует как начальное звено финансирования операций с недвижимостью в США.
Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".
Кроме всей этой махинаторско-финансовой грязи, есть еще один момент. Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.
Российские агенты влияния упорно и настойчиво продолжают толкать Зеленского на обострение отношений с США, окончательного превращении его в управляемую марионетку во всех аспектах, а Украину - в праченую всех криминальных денег со всеми последствиями которые из этого вытекают.