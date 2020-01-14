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Все про:запрос (30) Зеленский (4248) Гончаренко (300) Оман (20)

 Нардеп Гончаренко направил запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман. ДОКУМЕНТ

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко направил депутатский запрос в Офис Президента о поездке Президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebok, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу узнать, кто именно организовывал визит Зеленского в Оман? По чьему приглашению он туда полетел? Действительно ли перелет Зеленского был чартерным рейсом? Кто оплатил перелет? Почему Президент Украины проживал в отеле The Ritz-Carlton? Кто оплачивал проживание? Ждем официальный ответ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев

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Нардеп Гончаренко направил запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман 02
Нардеп Гончаренко направил запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман 03
Нардеп Гончаренко направил запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман 04

Источник: https://censor.net.ua/n3169740
 
   
 Топ комментарии
 
Поїхав так поїхав. Погано, що повернувся.
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От этого Зелемойский стал святым?
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Мендель отпишется, что летал на похороны султана. Ну, поспешил чуток.
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Прослідковується закономірність - немає Зє в Україні.Врази менше робиться різних капостей.
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да и где то сразу кого трясет что то сгорает тайфуны землетрясения загрязнения морей сбитие самолетов всяких.. прямо Черный Президент у нас Волька не иначе....
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Был рыг, теперь ПЕС. Чудеса
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був клоун - тепер віслюк..... Дарвін здивований Нардеп Гончаренко направил запрос в ОП по поводу поездки Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 7885
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каждый вопрос - как котенка нашкодившего в его лужу лицом: зачем ты написял?! ты знаешь, где лоток твой?! будешь еще?! ну и ответов на эти вопросы, наверное, будет примерно столько же.
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Интересны вопросы по всем 10 пунктам и особенно - дополнительным, а не только те, которые указаны в статье.
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Мендель отпишется, что летал на похороны султана. Ну, поспешил чуток.
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карманный пёс-ик лёшик - аф аф.
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шо, нравится ишачий член в анусе, бобик?
он тебе на полную сует?
или вы договорились посередине?
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Це 25-й нік звісної санітарки з Верони.
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Аааа... Так то снова оно.

Без милостыни Коломойского за высеры в нете, никак не может.
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Лєнка, твій новий нік отримує порядковий номер 4 в списку тріпачів, згідно абетки.
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ишаку сунули пчелу под хвост, бл... Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 8897
мелочь, а приятно.
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нужно было в этом запросе задать всего один вопрос...


- Встречался ли Зеленский с Сурковым или другими оккупантами из Московии во время его тайного пребывания в Омане?...

И все....
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это как бы .... ну, тот что пожирал своих оппонентов в Африке, Лугаме, или Могабе, как-то так, правдиво ответил на вопрос - ели ли вы людей.
вопрос правильный, но ответ будет: Нет!, вывсеврети.
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ответ может быть и нет...., НО ведь факты все равно сплывут так или иначе..., если соврал..
Сама Московия сольет или США, или кто то еще....- вопрос времени...
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А США это зачем? Трампу то? Сраться со Срашкой то?
А Срашка шоб не "слила", то Зеля должен выполнить кой-чяво. И ведь выполнит. Факты всплыли и об МН-17, и что?
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Гончаренко не хочет направить запрос на ригов медведчутских? Аааа медведчук с порохом кореша с конца 90-х + Гончаренко сам риг из Одессы.
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Питанням на питання відповідати то характерна риса зебнів?
Що ваш Нелох Віслюково Оманський там робив то?
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Это он между прочим - Б*гдану отправил, запрос то Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 8773
Еще бы Путину отправил: Хочу узнать, кто сбил МН-17 и вот недавно наш самолет в Иране.
Умеет же гад поднят градус внимания к своей персоне. В Одессе он визжал за российский язык и клеймил "нациков", а тут сам стал "нациком" и кричит о патриотизме. Гнило-ват типок, но завидую такой про-вор-ности данного "деятеля".
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6-та відпустка за 8 місяців і регулярна відсутність на 2-3 дні, треба провести медичну експертизу на рахунок залежності гаранта конституції і головнокомандуючого від речовин. Ці відосики з нарізками говорять про одне - президент не завжди може перебувати в режимі он-лайн.
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Кстати да. Тесты на наркозависимость кокаинист ЗЕ так и не прошел.

Так что не мешало бы ЗЕ проверить на чистоту крови, чистоту соблюдения интересов Украины и вообще адекватность.
Я бы вообще вставил ЗЕ в жопу датчик перемещений с электрошокером. Только дернулся не туда - получи электрозаряд в кишки.
Раз демократия не позволяет свергать силой ватного ублюдка, то хоть держать его на электроповодке.
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Ах, смотрите, какой честный и порядочный нардеп Гончаренко! Ну всех победил: и Януковича и Порошенко, сейчас вон до Зеленского уже почти добрался. При всех президентах боролся с несправедливостью и коррупцией и поэтому при всех ему было хорошо.
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У монобільшості нема депутата такого рівня. Я поважаю Льошика за його позицію, він корисний для України хоча і розумію чому зебіків він переводить в стан підгорання. Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 2254
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"Он уважать себя заставил".Не,ошибся, у Лёши было по другому:"Мы уважать себя заставим".
Это по поводу русского языка .Помните?
Лёша ,поставь галочку себе- от ПР тебе зачёт.
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Щось зебіли якісь збуджені в цій гілці. До чого б це?
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Порохоботи розхитали рояль, і кришка впала.
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Наверное моча лидера в глазах щиплет, вот и беснуются
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Рыгошобла негодует
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Ответ должен быть лаконичным, как делали спартанцы. Можно прислать только одно фото.
Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 5265
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А що думають 300 спартанців про 300 єврейців?
Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 8041
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Сивоха тогда был жиробасом, сейчас он похудел и от него уже ничего не осталось. Теперя это совсем другая Сивуха Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 9531
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html

Зеленский в "омане"
Нардеп Гончаренко направив запит в ОП щодо поїздки Зеленського до Оману - Цензор.НЕТ 8446

Аналитик "Тяжело работать, у нас нет источников в Омане"
Шеф (ехидно) "Да ты что?! У нас нет источников в Омане !?
Да это просто катастрофа ! Вот только Омана нам не хватало !"

Г-н Зеленский продолжает пребывать в благодушной уверенности, что вот он такой умный а все остальные, только "Квартал" смотрят. Эта история началась не вчера. Это история о бесконечной и безответной любви. К деньгам Если вы прочитаете нашу "Хронику одного Президента" и статьи блога, вы увидите, что мы не раз и не два писали о тяжелом финансовом положении Коломойского и Зеленского. Все что тому и другому удавалось перехватывать у государства съедала текучка и большие операционные расходы по поддержанию единства стада "слуг народа".

Кризис наступил недавно и внезапно, когда "Приват" , возглавляемый неустрашимым чешско-немецким самураем Петром (имячко то какое символическое) Крумхазлом, отбившись от протестующих "рабочих". "болельщиков". "приватизаторов автостоянок" и выживший на зло всем в неравной битве с украинской медициной, подал в Окружной суд Тель-Авива иск на почти 700 млн. долларов к г-ну Коломойкому и К, заодно увеличив иск в Дэлавере до 1 млрд.долларов. Последний живительный источник израильских денег иссяк. Даже верный Беньямин был бессилен, окончательно запутавшись в попытках создать хоть что то напоминающее правительств в Израиле.

Паралельно с этим на сладкую парочку К+З обрушился еще один удар - МВФ потребовало принятия закона о запрете реприватизации банков. Надежды на компенсацию государства за "Приват", которую планировалось пустить на первичную скупку земли и превращение Коломойского в крупнейшего украинского латифундиста рухнули.

Ситуация требовала срочной реакции. Потому сразу же после исторического поздравления Зеленским народа Украины на тему "А нам все равно!", пришлось ехать в зимнюю резиденцию Коломойского для обсуждения вопроса. Осуждение фактически длилось три дня. Одна встреча продолжалась почти восемь часов. Решение было принято и Зеленский приступил к его исполнению. И вот с этого момента и начинается дивная история о далекой стране Оман ...

Мы опустим подробности о ставшим уже надоедливо-скучном вранье официальных пресс-служб Зеленского. О полете "... с семьей и за свои деньги, на рейсовом самолете". Ну разве что если этот "рейсовый" самолет летел без стандартной пересадки в Абу-Даби, а в состав семьи Зеленского, на правах усыновленного, входит еще и Ермак. (Богдану не волноваться !)

Приступим к сути. Султанат Оман хорошо известен всем финансовым службам мира, как огромная оффшорная яма в котjрой обычно прячут деньги полученные не очень честным путем. Начиная с 2019 года у вех этих "ям" начались проблемы после начала мирового процесса вскрытия оффшорных и включения серьезных механизмов обнаружения незаконных финансовых схем. Крупнейшие банки Омана попали в категорию банков с негативным международным рейтингом по иностранной валюте, что собственно ставит любые операции ими проводимые под жесткий финансовый контроль международных служб по борье с отмыванием денег.

Деньги заложенные в них превращаются в замурованные сокровища, бесполезные для их собственников в любых других местах мира. Международные организации по борьбе с отмыванием денег продолжают попытки добиться от властей Омана доступа к информации о возможных владельцах этих счетов и операций по ним. Пока эти попытки безуспешны, но со временем это все равно случится. Потому все, кто так или иначе хранят деньги в этих структурах пытаются убезопасить свои накопления.

Одним из таких способов является создание т.н. "инвестиционного кеша". Схема эта уже отыграна в Узбекистане и Казахстане. Схема в общем проста - государство или банк изымает деньги клиента и вкладывает от своего имени в указанные клиентом инвестиционные проекты, удерживая определенную сумму ( до 30%) в свою пользу. После инвестиционного вложения права передаются клиенту по легальной схеме и фактически отмываются. Это далеко не новая схема. В одном из эпизодов, которые рассматривал Канцлерский Суд в Делавэре эта схема уже фигурировала в качестве отмывочнной схемы при покупке одного сталелитейного объекта непосредственно в США.

Главная сложность для Коломойского состоит в том, что ни он, ни один из его компаньонов не могут напрямую появится в Омане. После перехода судебного рассмотрения в Делавэре в систему рассмотрения по акту "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" , вовсе не исключено, что на их задержание выдан международный ордер по поводу создания "преступной ассоциации". Выдан он или нет - это не тот вопрос который фигуранты этих расследований хотели бы проверить собственным телом, особенно после ареста уже второго фигуранта по делавэрскому делу..

Относительно безопасно эти люди чувствуют себя только в Израиле и Украине. Иск "Привата" в Израиль - это начало вскрытия одного убежища. Остается только Украина Зеленского. Ну и сам Зеленский с государственным иммунитетом международного уровня.
Идеальный финансовый курьер.

По подтвержденным данным британских, бельгийских и французских источников речь идет о трех банках Омана - Oman International Bank (***), Bank Dhofar, Oman Arab Bank. Общая сумма вложений в эти банки колеблется от 80 до 120 миллионов долларов. Есть данные по четвертому банковскому объекту, самому крупному, но получить хоть какие то объективные данные не удалось. Реакция на интерес была настолько жесткой, что мы решили не рисковать.

Судя по косвенным данным деньги на счета поступали в основном в 2014-2016 годах, при том основная масса поступлений припадает на первую половину 2016 года. Один из этих банков так же фигурирует как начальное звено финансирования операций с недвижимостью в США.

Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".

Кроме всей этой махинаторско-финансовой грязи, есть еще один момент. Оман является одним из основных партнеров Ирана по обходу санкций США. Дружба с врагами США - не самое умное решение в нынешней ситуации, а участие во всем этом Ермака - это уже клинический признак государственного идиотизма г-на Зеленского.

Российские агенты влияния упорно и настойчиво продолжают толкать Зеленского на обострение отношений с США, окончательного превращении его в управляемую марионетку во всех аспектах, а Украину - в праченую всех криминальных денег со всеми последствиями которые из этого вытекают.
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