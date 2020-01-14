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 Политика Украины
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Все про:Ахметов (1877) ВР (24260) льготы (478) Герус (114) альтернативная энергетика (20) солнечная энергетика (15)

 Комитет ВР по налоговой политике поддержал отмену льгот для импортеров оборудования для солнечных и ветроэлектростанций, - Герус

Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал отмену льготы, которой освобождался от уплаты НДС импорт энергетического оборудования для солнечных и ветроэлектростанций.

Об этом написал народный депутат Андрей Герус на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, выгодоприобретателями этой льготы были компании, которые строили СЭС и ВЭС и "запускались по самым высоким в мире "зеленым" тарифам".

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"Проигрывали от этой льготы украинские производители энергетического оборудования, которые платили весь входной НДС и были в неравных (худших) условиях по сравнению с импортом. Такие заводы есть в Виннице, Краматорске и др. Также проигрывал украинский государственный бюджет, который из-за этой льготы недополучил около 10 млрд грн в 2019 году", – написал Герус.

"В предыдущем парламенте эту НДС-льготу пробовали протолкнуть в законопроект о защите детей, а потом ее таки протолкнули вместе с правкой о НДС-льготе для электрокаров", – напомнил он.

В декабре 2018 года депутаты приняли изменения в Налоговый кодекс об освобождении от НДС ввоза электромобилей, которые также содержали норму о налоговой льготе импорта оборудования для электростанций из возобновляемых источников энергии. Тогда отмечалось, что импортеры оборудования для солнечных и ветряных электростанций не будут платить НДС до 2020 года. Суммарно это должно было позволить им сэкономить, не уплатив в бюджет, 5-10 млрд гривен. В материале Bihus.info говорилось, что указанные изменения в Налоговый кодекс сэкономят олигарху Ринату Ахметову около 3 млрд гривен, которые ему не придется платить в бюджет в виде налогов при ввозе оборудования.

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Комитет ВР по налоговой политике поддержал отмену льгот для импортеров оборудования для солнечных и ветроэлектростанций, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169739
 
 
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А чому пів року розмірковували? Ще в серпні потрібно було відміняти. З відпускними цінами в три рази більші ніж в ФРН, і так бізнесмени в сухоти не впадуть.
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Зеленое стадо убьет зачатки альтернативной энергетики в Украине....оно и понятно...хуйло приказало брать газ в паРаше...
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А герпес может назвать украинских производителей аналогичного оборудования? Комитет ВР по налоговой политике поддержал отмену льгот для импортеров оборудования для солнечных и ветроэлектростанций, - Герус - Цензор.НЕТ 5853
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Также проигрывал украинский государственный бюджет, который из-за этой льготы недополучил около 10 млрд грн в 2019 году


Герпес, так би одразу й казав що дірка в бюджеті.
Источник: https://censor.net.ua/n3169739
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Добру цукерку парламент 8 скликання підклав під ялинку монополістам і міжнародним спекулянтам.
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Пацак, ты о чем лепечешь? Производителей солнечных батарей - десятки.
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Вот дебилы. они в своем сраном правительстве стонут, что доллар такой низкий и в то же время перекрывают путь покупки доллара фирмам, поставщиками оборудования. Вместо того, чтобы заинтересовывать компании импортировать оборудование, которого мы не производим.
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