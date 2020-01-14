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 Иран заявил об аресте нескольких людей в связи с крушением самолета МАУ, - Reuters

Представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил об аресте "нескольких людей", которые могут быть причастны к крушению самолета МАУ вблизи Тегерана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".

По его словам судебные органы Ирана арестовали некоторых людей за их роль в крушении украинского самолета, который, по словам Тегерана, был случайно поражен иранской ракетой.

Других подробностей Эсмаили не сообщил.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169738
 
 
 Топ комментарии
 
Фуфло втирают. Зеле хватит,чтобы сказать "спасибо".
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Видимо, факты арестов уже трудно скрыть. Пришлось заявить, что действительно арестовали.. случайно... несколько человек...

А по поводу переворота, кацапчик, ты прав. Трагедия с боингом странно совпала по времени с перворотом в верхах, спровоцированным убийством одного из самых влиятельных террористов Ирана. Помнишь, что с берией стало, когда сталин издох? В Иране то же что-то происходит. И сбитый боинг явно вовлечен в процесс.
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Я думаю, что там свои разборки. Сулеймани подох, и сразу вспыхнула борьба за власть. А тут - на удивление удачно - боинг, сбитый не армией, а именно структурой сулеймани. Отличное прикрытие для арестов, кх, нескольких, очень отдельных людей.

На удивление удачно сбитый боинг.
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Фуфло втирают. Зеле хватит,чтобы сказать "спасибо".
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а куда тебе фуфло вторают что даже Зеленский в шоке?
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Что ты теми флажками балуешься,как пятилетний?
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Я думаю, что там свои разборки. Сулеймани подох, и сразу вспыхнула борьба за власть. А тут - на удивление удачно - боинг, сбитый не армией, а именно структурой сулеймани. Отличное прикрытие для арестов, кх, нескольких, очень отдельных людей.

На удивление удачно сбитый боинг.
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То высрали что 80 офицеров арестовали(что уже смешно, так как на переворот тянет), то теперь чешут что некоторых. Арестовали разве что протестующих(а у нас кто протестовал против клоунады Зели и Данилова)? А там ведь и убитые есть в Иране мирные на протестах против носителей простыней на головах.
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Видимо, факты арестов уже трудно скрыть. Пришлось заявить, что действительно арестовали.. случайно... несколько человек...

А по поводу переворота, кацапчик, ты прав. Трагедия с боингом странно совпала по времени с перворотом в верхах, спровоцированным убийством одного из самых влиятельных террористов Ирана. Помнишь, что с берией стало, когда сталин издох? В Иране то же что-то происходит. И сбитый боинг явно вовлечен в процесс.
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Наскільки я знаю росія на всі продані роакетні установки залишає свій персонал навіть за кордоном. От все ж цікаво в Ірані російські військові були ?
ПС. У когось є інформація про збиті саме військові літаки російськими установками ПВО за останні 10-15 років ? В Сирії ізраїльська авіація давила ці пускові установки як жуків колорадських і без втрат. Пасажирських вже 3 шт як мінімум збито російськими ракетами. А серед військових хоч один є хоч один літак?
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Скажуть знаєте що?
"Військові готували переворот, і щоб підставити чинну владу Ірану збили іноземний літак".
І вовки ситі, і вівці цілі.
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И то это благодаря пэрэляку ублудочного режима что не штаты их ракетой угандонят а свой обезбян с кнопкой!
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