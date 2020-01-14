 Иран заявил об аресте нескольких людей в связи с крушением самолета МАУ, - Reuters

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Reuters".
По его словам судебные органы Ирана арестовали некоторых людей за их роль в крушении украинского самолета, который, по словам Тегерана, был случайно поражен иранской ракетой.
Других подробностей Эсмаили не сообщил.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
На удивление удачно сбитый боинг.
А по поводу переворота, кацапчик, ты прав. Трагедия с боингом странно совпала по времени с перворотом в верхах, спровоцированным убийством одного из самых влиятельных террористов Ирана. Помнишь, что с берией стало, когда сталин издох? В Иране то же что-то происходит. И сбитый боинг явно вовлечен в процесс.
ПС. У когось є інформація про збиті саме військові літаки російськими установками ПВО за останні 10-15 років ? В Сирії ізраїльська авіація давила ці пускові установки як жуків колорадських і без втрат. Пасажирських вже 3 шт як мінімум збито російськими ракетами. А серед військових хоч один є хоч один літак?
"Військові готували переворот, і щоб підставити чинну владу Ірану збили іноземний літак".
І вовки ситі, і вівці цілі.