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 Экс-директора "Спецжилфонда" уличили в злоупотреблении с недвижимостью: общине Киева нанесен ущерб в 5,9 млн грн, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему директору столичного коммунального предприятия "Спецжилфонд".

Как сообщается на сайте НАБУ, экс-директору инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, передает Цензор.НЕТ.

Действия подозреваемого нанесли общине Киева 5,9 млн грн ущерба.

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Сообщение о подозрении было объявлено 13 января.

По данным следствия, бывший руководитель коммунального предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение законодательства продал в 2015 году имущественные права на 20 квартир в новостройке на Печерске по существенно заниженным ценам. В результате община Киева недополучила 5,9 млн грн, что установлено судебно-экономическими экспертизами.

Расследование приведенных фактов детективы осуществляют с марта 2018 года. Сегодня решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Справка. КП "Спецжилфонд" осуществляет функции заказчика строительства, привлечения в установленном порядке инвестиций для финансирования строительства жилого фонда.

Источник: https://censor.net.ua/n3169734
 
 
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