 Экс-директора "Спецжилфонда" уличили в злоупотреблении с недвижимостью: общине Киева нанесен ущерб в 5,9 млн грн, - НАБУ

Как сообщается на сайте НАБУ, экс-директору инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, передает Цензор.НЕТ.
Действия подозреваемого нанесли общине Киева 5,9 млн грн ущерба.
Сообщение о подозрении было объявлено 13 января.
По данным следствия, бывший руководитель коммунального предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение законодательства продал в 2015 году имущественные права на 20 квартир в новостройке на Печерске по существенно заниженным ценам. В результате община Киева недополучила 5,9 млн грн, что установлено судебно-экономическими экспертизами.
Расследование приведенных фактов детективы осуществляют с марта 2018 года. Сегодня решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Справка. КП "Спецжилфонд" осуществляет функции заказчика строительства, привлечения в установленном порядке инвестиций для финансирования строительства жилого фонда.