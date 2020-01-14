 Особый статус Севастополя будет сохранен в Конституции до деоккупации Крыма, - Кориневич

Об этом на странице в сети Facebook сообщает представитель президента в АРК Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующая правка была внесена по обращению Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым, которое было направлено в Комиссию по вопросам правовой реформы от председателя рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года.

"Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должен иметь специальный статус. Но пока АР Крым и г.. Севастополь являются временно оккупированными территориями и обе упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить г. Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, неупоминание Севастополя в Конституцию Украины может привести к пропагандистским утверждениям государства-оккупанта о том, что Украина "отказалась" или "забыла" о Севастополе.

Напомним, ранее Кориневич заявил, что именно особый статус Севастополя позволил разместить там военную базу иностранного государства, что в дальнейшем использовали для оккупации полуострова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ