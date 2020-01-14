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 Особый статус Севастополя будет сохранен в Конституции до деоккупации Крыма, - Кориневич

В доработанном проекте закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти в статье 133 город Севастополь, который оккупирован РФ, упоминается как отдельная административно-территориальная единица Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает представитель президента в АРК Антон Кориневич, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующая правка была внесена по обращению Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым, которое было направлено в Комиссию по вопросам правовой реформы от председателя рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в ноябре 2019 года.

"Мы остаемся на позиции, что ни один город Украины не должен иметь специальный статус. Но пока АР Крым и г.. Севастополь являются временно оккупированными территориями и обе упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить г. Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины", - говорится в сообщении.

По его словам, неупоминание Севастополя в Конституцию Украины может привести к пропагандистским утверждениям государства-оккупанта о том, что Украина "отказалась" или "забыла" о Севастополе.

Напомним, ранее Кориневич заявил, что именно особый статус Севастополя позволил разместить там военную базу иностранного государства, что в дальнейшем использовали для оккупации полуострова.

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Особый статус Севастополя будет сохранен в Конституции до деоккупации Крыма, - Кориневич 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169731
 
 
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Хорошая новость, шкед. Не зря бабки получает
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Может для начала прорыть морской канал на Перешейке,а потом всё остальное? Особый статус Севастополя будет сохранен в Конституции до деоккупации Крыма, - Кориневич - Цензор.НЕТ 1314
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зачем? тебе на мордовии опять старые бересты принесли для озвучивания?
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А то скоро военная машина двинется с Крыма завоёвывать всё побережье Украины,неужели нашей власти этого не видно,на всех границах тихо, а со стороны Крыма такое развивается ,такое....
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понятно. значит тебе с утра и боярки налили .
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5 миллиардов - минимальная цена.
А выгодополучатель один - Ахметов.
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а я в это время как раз на крысме был и видел как все происходило.
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