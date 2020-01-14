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 В госреестре судебных решений на сутки "засветилось" разрешение следователям ГБР на изъятие копий секретных документов по делу о захвате моряков, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

На днях в Едином государственном реестре судебных решений буквально на сутки "засветились" решения Печерского суда, которыми следователям ГБР была предоставлена возможность изъять копии секретных документов в "деле моряков".

Об этом в своем блоге на "УП" сообщил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"Следователи ГБР Сергеева, Роженко, Гульченко, Осетрова продолжают скрываться, а потому мне не удалось лично вручить им повестки о вызове в суд. Пришлось сдавать в ГБР (входящие номера NN401-20; 402-20; 403-20; 404-20). Следователям явно не нравится перспектива отвечать на вопрос о том, откуда многолетний друг руководителя президентского офиса получает подробную информацию об их деятельности по "делу моряков", - отметил адвокат.

Головань рассказал, что на днях в Едином государственном реестре судебных решений буквально на сутки появились решения Печерского суда, которыми следователям ГБР была предоставлена возможность изъять копии секретных документов по "делу моряков".

"В частности, "разведывательные донесения Главного управления разведки Министерства обороны Украины относительно деятельности войск (сил) вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ РФ ...". Сейчас в реестре тех постановлений не найти, они незаконно скрыты от украинского общества. А от Портнова и его хозяев у следователей ГБР тайн давно нет", - подчеркнул Головань.

Напомним, 13 сентября ГБР начало допрашивать 24-х украинских моряков по делу об их захвате Россией возле Керченского пролива.

Экипажи трех украинских кораблей - катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" были захвачены в плен российскими пограничниками в ноябре 2018 года. Украинцев арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы и вывезли в Москву.

Освободить их удалось только 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией по формуле "35 на 35", при этом уголовные дела в их отношении в России закрыты не были.

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В госреестре судебных решений на сутки засветилось разрешение следователям ГБР на изъятие копий секретных документов по делу о захвате моряков, - адвокат Головань 01
В госреестре судебных решений на сутки засветилось разрешение следователям ГБР на изъятие копий секретных документов по делу о захвате моряков, - адвокат Головань 02
В госреестре судебных решений на сутки засветилось разрешение следователям ГБР на изъятие копий секретных документов по делу о захвате моряков, - адвокат Головань 03

Источник: https://censor.net.ua/n3169730
 
 
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зрада
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Никакой зрады нет, как тебе увиделось, просто исчезают доказательства на разрешение забраться в секретные документы и узнать - что есть у Украины на паРашу?..
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Хто? Хто посмів? Хто зрадив німецького бюргера/бюргершу? Невже благовірна (-ий) роги настав ла (-вив)? Так чому про це кричати з самого ранку на весь Цензор? 😁
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Там петруча а явился сегодня?
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В какой-то грубке зажегся огонь, а потом будет высер:
- Какие документы? В госреестре судебных решений на сутки "засветилось" разрешение следователям ГБР на изъятие копий секретных документов по делу о захвате моряков, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 6237 Авыдокажите.
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Враги Украины из штанов лезут, что бы выслужиться перед кремлем...
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Может этим трутням, заняться возвратом украденного с кораблей оборудования и унитазов?
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