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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1247) ВР (24260) налоги (2733) Амелин (6)

 Потеря ВВП, сворачивание офисов ІТ-компаний и ужесточение условий для бизнеса, - Амелин о последствиях принятия законопроекта 1210

Законопроект №1210 может привести к потери Украиной 1% ВВП.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика" Анатолий Амелин, передает Цензор.НЕТ.

"Знаете как угробить экономику Украины одним законопроектом? Все просто:

- Объединить все хотелки Минфина, налоговых консультантов (зарабатывающих на усложнениях для бизнеса) с огромным количеством технических правок в одни документ.
- Сделать документ на 580 страниц сравнительной таблицы, прочесть который обычному депутату (особенно понять его) не под силу
- Включить турборежим и спрятать голову в песок

Речь про Законопроект 1210.", - написал он.

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"Тезисно краткий перечень последствий:

1. -1% потери ВВП (BEPS, КИК, рост ренты по газу и ренты по руде) - Оценка UIF, подробнее в годовом прогнозе.

- Как Правительство планирует выйти на 5%-7% в год даже не спрашивайте больше)

2. Сворачивание офисов айтишных компаний с украинскими резидентами
- включаются нормы двойного налогообложения.
- Если Ваша иностранная (например, Эстонская) компания получала прибыль и заплатила налоги в другой юрисдикции, то как ее украинский владелец обязан еще раз заплатите 18% с полученной прибыли (ст. 170.13)
- Как Вам перспективы цифровой экономики Украины?)

3. Ужесточение условий ведения бизнеса в сравнении с другими юрисдикциями.
- Неадекватное (в рамках мировой практики и взятых обязательств) усиление контроля размытия налоговой базы
- BEPS - это про протоводействие размытию налоговой базы. Всего 15 рекомендаций закрытия дырок в налоге на прибыль.
- Из 15 рекомендаций Украина взяла на себя обязательства имплементировать 4 позиции 5,6,13,14 (13-й пункт уже на 25 страниц в НК прописан и не дал НИАОГО эффекта)
- Но Данный законопроект имплементирует более 8 позиций (вопрос, какой эффект мы ожидаем и для кого?)
- Вот даже Ernst & Young подготовил отчет о том, что правила BEPS применятся всеми по разному и их правила нуждаются в пересмотре. Украина же как слепой слон продолжает бежать к обрыву

4. Вырастают риски неправомерной корректировки налоговиками Вашего финансивого результата (п 140.5.17).
Цитата: "финановый результат для налогообложения увеличивается на сумму расходов, понесенных налогоплательщиком в пользу нерезидентов, если такие операции не имеют деловой цели."
- Вы готовы к такому повороту и субъективной оценке украинских чиновников?

5. Появится дискриминация иностранных инвесторов, курсовые разницы которых станут базой налогообложения (ст. 140.5.15).
- Ну не дебилы?

6. Статья 21.4 исключается (!) , а именно она вводила персональную ответственность налоговика, который кошмарит украинский бизнес.
- Как тебе Турборежим Илон Маск?

7. Статья 44.9 дает право налоговикам трактовать по своему нормы закона БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!
- Где можно записаться в налоговики?))

8. Статьей 198.8 Вводится налогообложение экспортных операций по ставке 20% НДС с суммы превышения себестоимости над ценой продажи, что является экономически неоправданным

9. Статья 252.20 повышает ставку ренты на Руду.
- Да, понимаю, что это привет Ахметову)
- Но не логичнее ли облагать налогом экспорт или готовую продукцию?
- И второй вопрос, падение мировых цен и сворачивание украинскими металлургами всех инвестпрограмм, сокращение персонала вместе с ростом ставок ренты как отразится на рынке труда и поступлениях в бюджет? - Кто-то в этой стране умеет оценивать последствия?

10. Такая же ситуации по ставкам стимулирующей ренты на добычу газа. Ст. 252.20, 252.22
- Это в стране импортирующей газ мы усиливаем фискальную нагрузку на свои же газодобывающие компании. Вопрос, стимулирует ли приход инвестора ужесточение фискального поля? Ответ Вы знаете", - детализировал Амелин.

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"На второе чтение редакции законопроекта еще нет. Данные комментарии к тексту проголосованной первой редакции. Возможно, что то изменится, но если будет такой же турборежим, как думаете, сколько бизнесменов помашут Украине и новой власти ручкой?" - резюмировал он.

Потеря ВВП, сворачивание офисов ІТ-компаний и ужесточение условий для бизнеса, - Амелин о последствиях принятия законопроекта 1210 01
Потеря ВВП, сворачивание офисов ІТ-компаний и ужесточение условий для бизнеса, - Амелин о последствиях принятия законопроекта 1210 02
Потеря ВВП, сворачивание офисов ІТ-компаний и ужесточение условий для бизнеса, - Амелин о последствиях принятия законопроекта 1210 03

Источник: https://censor.net.ua/n3169726
 
   
 Топ комментарии
 
Парниша в желетке сказал что рост ВВП будет 40 процентов...а у него диплом Трускавецкой аккадемии...он брехать не будет...
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А може потрібно щоб пани бізнесмени і в Україні якісь податки платили?
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Вони перенесуть свій бізнес за кордон і всьо.
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Если попросить бизнесмена заплатить еще раз налоги, то бизнесмен только продемонстрирует несгибаемость своей воли и среднего пальца и перенесет бизнес в нормальную страну.
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Почему стада экспертов и журналистов молчат, в рот набрали, о проекте изменений в трудовой кодекс от "зеленых?
Когда его примет Зе-Рада, будет поздно что-то писать, говорить.

Международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины.



Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) считает, что проект закона о труде лишит работников правовой защиты, а профсоюзов - способности их защищать.

Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу отметила:
"Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества", - подчеркнула она.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
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Конфедерация профсоюзов считает, что результатом принятия проекта закона станет:

1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.

2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.

3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.

4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;

5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.

6. Фактическая ликвидация профсоюзов.

Сообщается, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит всего из 99 статей, для того чтобы иметь в парламенте ограниченное рассмотрение.
Также, указано, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ.
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Кто его будет устраивать, избиратели зеленых?
Так их подавляющее большинство живет на юго-востоке и традиционно поддерживали антимайданы.
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профсоюзы - это паразиты, которых надо ликвидировать.
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В Израиле тоже так?

1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.

2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.

3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.

4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;

5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.
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1. Уволить легко. Но есть правила, ты должен предупредить за 14 дней до увольнения работника, Работник получает письмо о увольнении с которым он получит компенсацию от фонда социального страхования (примерно 1 месячная ЗП за год работы, можно не брать это пойдет в пенсионный фонд) и станет на биржу труда (80% от месячной ЗП если проработал более 12 месяцев). Если увольняешься сам то не стать на биржу, но можно получить компенсацию от соц фонда.
2. Есть законодательно ограничение на сверхурочную работу. И любые пункты в договоре превышающие его являются ничтожные
3. Сверх урочная почасовая работа оплачивается по прогрессивной шкале, первые 2ч 125%, следующие 2ч 150% Не более 12 часов (8+2+2). В субботу и праздники 200%.
4. Не знаю. Но не думаю что есть проблема в увольнении.
5. Могут перевести. Если не согласен, можешь уволиться с получением компенсации
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Это совсем не то, что хотят устроить "зеленые" в Украине.
Украинцы для "зеленых" хуже евреев?
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Чому не протестують? Та в нас сьогодні стільки зашкварів всіляких і різних, що в суспільства на сил ні уваги на все вже не вистачає. Україну щодня зеленим обухом по голові дове і довбе. Зебіли, ви ЦЕ зробили?
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Так, ВОНИ це зробили. Але, нажаль, не тільки для себе.
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По большому счету в таком случае, в нормальной стране...профсоюзы должны были бы организовать массовую забастовку. Но у нас профсоюзы не занимаются своими прямыми обязанностями, руководство назначается владельцами предприятий и зачастую служат лишь одним из инструментов решений проблем собственника но не работников, а иногда и инструментов вывода части прибыли (использую колдоговор)
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Я сама не лучшего мнения о наших профсоюзах, но это не означает, что о трудовом рабстве от "зеленых" должны молчать все остальные.
И я не зря в своем первом же вопросе упоминаю о всяких-разных экспертах и журналистах.
Почему они молчат, они такие же импотентные как и наши профсоюзы?
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Андрей Нечаев

НАКОНЕЦ ОНИ ПРИЗНАЛИСЬ!
Высокопоставленный украинский чиновник - помощник президента Украины по международной политике и по совместительству шпион путина Андрей Ермак на международном форуме по международной политике во время выступления в Лондоне назвал Украину «нашим соседом». «Украина является нашим соседом» - сказал он. Зал болезненно заржал! После заявления самого Зелёного вождя о Канадии это самое большое географическое открытие 21 века! Даже сам уникальный неуч и враль Арахамия назвал Ермака ИДИОТОМ! Зеленский лихорадочно ищет на карте Украину и не может найти и въехать в тему… После возвращения из Омана он окончательно повредился головой.
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А шо не так, ПНР? Прорыв есть, вопрос, куда только. Но то такое, да и какая разница?
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Уверен, избиратели Щели в полной мере на собственной шкуре ощутят результаты. Я рад! Потеря ВВП, сворачивание офисов ІТ-компаний и ужесточение условий для бизнеса, - Амелин о последствиях принятия законопроекта 1210 - Цензор.НЕТ 8410
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Парниша в желетке сказал что рост ВВП будет 40 процентов...а у него диплом Трускавецкой аккадемии...он брехать не будет...
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чем хуже тем лучше - правда зебилы ,а да я забыл - хуже не будет
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До зебилов не дойдет!
У меня, жена работает на рынке и общается с торгашами, так они уже реально успокоились по поводу ввода кассовых аппаратов - им уже объяснили что:
1. Вводить будут только для 2 группы, а им типа не надо
2. Зеля хочет ввести кассовые аппараты, чтобы снизить налоги Втрата ВВП, згортання офісів ІТ-компаній і посилення умов для бізнесу, - Амелін про наслідки ухвалення законопроєкту 1210 - Цензор.НЕТ 529

Вуаля!!!
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Чего скулим, Амелин? Турборежим смартфона он такой,, кто-то теряет, кто-то находит...мы самт аыбрали свою судьбу, наслаждаемся и ждем зряплат по лимону в месяц, как у некоторых...
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спасение утопающих - дело рук самих утопающих - в прочем украинский бизнес готов к любым условиям - но ведь за это залатать простые люди - в прочем как всегда - но после 73% так им и надо
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Зелень розбирає Україну по цеглині. Тихо і непомітно.
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Ты знаешь, пятачок, заметно. Некоторые знакомые, что весной-летом на меня с кулаками кидались за ЗЕ, уже либо молчат, либо рожу при встрече ворочают, зная, что я обязательно спрошу, как дела, довольны ли властью и т.д. особенно учителя-педагоги.заметили,видать, что как-то оно не так и не то.
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какая разница потеря ВВП или прирост ВВП..?
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зебил - прочти еще раз болезненный -

4. Вырастают риски неправомерной корректировки налоговиками Вашего финансивого результата (п 140.5.17).
Цитата: "финановый результат для налогообложения увеличивается на сумму расходов, понесенных налогоплательщиком в пользу нерезидентов, если такие операции не имеют деловой цели."
- Вы готовы к такому повороту и субъективной оценке украинских чиновников?
5. Появится дискриминация иностранных инвесторов, курсовые разницы которых станут базой налогообложения (ст. 140.5.15).
- Ну не дебилы?
6. Статья 21.4 исключается (!) , а именно она вводила персональную ответственность налоговика, который кошмарит украинский бизнес.
- Как тебе Турборежим Илон Маск?
7. Статья 44.9 дает право налоговикам трактовать по своему нормы закона БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!
- Где можно записаться в налоговики?))Источник: https://censor.net.ua/n3169726
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щя щя вот вот совершим экономический скчок.....
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А почему по 2-му пункту не делать прямой договор между эстонской и украинской компаниями?
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То есть пусть и дальше маскируются под ФОПов и не платят налоги?
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хто вам сказав шо фопи не платять податки?
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омашский ишак же говорил, что он идет на один срок - именно 5 лет достаточно, чтобы полностью развалить и ограбить промышленность, армию, медицину и все остальные отрасли Украины.
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Приветствую принятие закона 1210 так же как и нового Трудового кодекса, и вообще поддерживают любые антиукраинские решения этой власти. Чем больше они напринимают каломойских и пророссийских законов, тем быстрей их втопчут в бруківку древних Липок. В отлчие от Янека эти настолько дурные, что даже убежать не успеют
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