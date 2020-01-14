 Потеря ВВП, сворачивание офисов ІТ-компаний и ужесточение условий для бизнеса, - Амелин о последствиях принятия законопроекта 1210

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика" Анатолий Амелин, передает Цензор.НЕТ.
"Знаете как угробить экономику Украины одним законопроектом? Все просто:
- Объединить все хотелки Минфина, налоговых консультантов (зарабатывающих на усложнениях для бизнеса) с огромным количеством технических правок в одни документ.
- Сделать документ на 580 страниц сравнительной таблицы, прочесть который обычному депутату (особенно понять его) не под силу
- Включить турборежим и спрятать голову в песок
Речь про Законопроект 1210.", - написал он.
"Тезисно краткий перечень последствий:
1. -1% потери ВВП (BEPS, КИК, рост ренты по газу и ренты по руде) - Оценка UIF, подробнее в годовом прогнозе.
- Как Правительство планирует выйти на 5%-7% в год даже не спрашивайте больше)
2. Сворачивание офисов айтишных компаний с украинскими резидентами
- включаются нормы двойного налогообложения.
- Если Ваша иностранная (например, Эстонская) компания получала прибыль и заплатила налоги в другой юрисдикции, то как ее украинский владелец обязан еще раз заплатите 18% с полученной прибыли (ст. 170.13)
- Как Вам перспективы цифровой экономики Украины?)
3. Ужесточение условий ведения бизнеса в сравнении с другими юрисдикциями.
- Неадекватное (в рамках мировой практики и взятых обязательств) усиление контроля размытия налоговой базы
- BEPS - это про протоводействие размытию налоговой базы. Всего 15 рекомендаций закрытия дырок в налоге на прибыль.
- Из 15 рекомендаций Украина взяла на себя обязательства имплементировать 4 позиции 5,6,13,14 (13-й пункт уже на 25 страниц в НК прописан и не дал НИАОГО эффекта)
- Но Данный законопроект имплементирует более 8 позиций (вопрос, какой эффект мы ожидаем и для кого?)
- Вот даже Ernst & Young подготовил отчет о том, что правила BEPS применятся всеми по разному и их правила нуждаются в пересмотре. Украина же как слепой слон продолжает бежать к обрыву
4. Вырастают риски неправомерной корректировки налоговиками Вашего финансивого результата (п 140.5.17).
Цитата: "финановый результат для налогообложения увеличивается на сумму расходов, понесенных налогоплательщиком в пользу нерезидентов, если такие операции не имеют деловой цели."
- Вы готовы к такому повороту и субъективной оценке украинских чиновников?
5. Появится дискриминация иностранных инвесторов, курсовые разницы которых станут базой налогообложения (ст. 140.5.15).
- Ну не дебилы?
6. Статья 21.4 исключается (!) , а именно она вводила персональную ответственность налоговика, который кошмарит украинский бизнес.
- Как тебе Турборежим Илон Маск?
7. Статья 44.9 дает право налоговикам трактовать по своему нормы закона БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!
- Где можно записаться в налоговики?))
8. Статьей 198.8 Вводится налогообложение экспортных операций по ставке 20% НДС с суммы превышения себестоимости над ценой продажи, что является экономически неоправданным
9. Статья 252.20 повышает ставку ренты на Руду.
- Да, понимаю, что это привет Ахметову)
- Но не логичнее ли облагать налогом экспорт или готовую продукцию?
- И второй вопрос, падение мировых цен и сворачивание украинскими металлургами всех инвестпрограмм, сокращение персонала вместе с ростом ставок ренты как отразится на рынке труда и поступлениях в бюджет? - Кто-то в этой стране умеет оценивать последствия?
10. Такая же ситуации по ставкам стимулирующей ренты на добычу газа. Ст. 252.20, 252.22
- Это в стране импортирующей газ мы усиливаем фискальную нагрузку на свои же газодобывающие компании. Вопрос, стимулирует ли приход инвестора ужесточение фискального поля? Ответ Вы знаете", - детализировал Амелин.
"На второе чтение редакции законопроекта еще нет. Данные комментарии к тексту проголосованной первой редакции. Возможно, что то изменится, но если будет такой же турборежим, как думаете, сколько бизнесменов помашут Украине и новой власти ручкой?" - резюмировал он.
Когда его примет Зе-Рада, будет поздно что-то писать, говорить.
Международные профсоюзы выступают против нового трудового кодекса Украины.
Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) считает, что проект закона о труде лишит работников правовой защиты, а профсоюзов - способности их защищать.
Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу отметила:
"Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов.... Мы осуждаем украинское правительство за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мирового сообщества", - подчеркнула она.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.
2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.
3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.
4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;
5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.
6. Фактическая ликвидация профсоюзов.
Сообщается, что законопроект был принят без консультаций с профсоюзами, и состоит всего из 99 статей, для того чтобы иметь в парламенте ограниченное рассмотрение.
Также, указано, что украинское правительство отказалось обращаться за помощью к Международной организации труда (МОТ), поскольку проект закона нарушает несколько конвенций МОТ.
Так их подавляющее большинство живет на юго-востоке и традиционно поддерживали антимайданы.
1. Упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя.
2. Краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; договора с нефиксированным рабочего времени.
3. Сверхурочная работа станет нормой и будет оплачиваться в 5 раз ниже, чем раньше.
4. Отмена некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнения;
5. Перевод работника на другое рабочее место без его согласия.
2. Есть законодательно ограничение на сверхурочную работу. И любые пункты в договоре превышающие его являются ничтожные
3. Сверх урочная почасовая работа оплачивается по прогрессивной шкале, первые 2ч 125%, следующие 2ч 150% Не более 12 часов (8+2+2). В субботу и праздники 200%.
4. Не знаю. Но не думаю что есть проблема в увольнении.
5. Могут перевести. Если не согласен, можешь уволиться с получением компенсации
Украинцы для "зеленых" хуже евреев?
И я не зря в своем первом же вопросе упоминаю о всяких-разных экспертах и журналистах.
Почему они молчат, они такие же импотентные как и наши профсоюзы?
НАКОНЕЦ ОНИ ПРИЗНАЛИСЬ!
Высокопоставленный украинский чиновник - помощник президента Украины по международной политике и по совместительству шпион путина Андрей Ермак на международном форуме по международной политике во время выступления в Лондоне назвал Украину «нашим соседом». «Украина является нашим соседом» - сказал он. Зал болезненно заржал! После заявления самого Зелёного вождя о Канадии это самое большое географическое открытие 21 века! Даже сам уникальный неуч и враль Арахамия назвал Ермака ИДИОТОМ! Зеленский лихорадочно ищет на карте Украину и не может найти и въехать в тему… После возвращения из Омана он окончательно повредился головой.
У меня, жена работает на рынке и общается с торгашами, так они уже реально успокоились по поводу ввода кассовых аппаратов - им уже объяснили что:
1. Вводить будут только для 2 группы, а им типа не надо
2. Зеля хочет ввести кассовые аппараты, чтобы снизить налоги
Вуаля!!!
4. Вырастают риски неправомерной корректировки налоговиками Вашего финансивого результата (п 140.5.17).
Цитата: "финановый результат для налогообложения увеличивается на сумму расходов, понесенных налогоплательщиком в пользу нерезидентов, если такие операции не имеют деловой цели."
- Вы готовы к такому повороту и субъективной оценке украинских чиновников?
5. Появится дискриминация иностранных инвесторов, курсовые разницы которых станут базой налогообложения (ст. 140.5.15).
- Ну не дебилы?
6. Статья 21.4 исключается (!) , а именно она вводила персональную ответственность налоговика, который кошмарит украинский бизнес.
- Как тебе Турборежим Илон Маск?
7. Статья 44.9 дает право налоговикам трактовать по своему нормы закона БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!
- Где можно записаться в налоговики?))Источник: https://censor.net.ua/n3169726