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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1233) законопроект (2297) Гвоздий (2)

 Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий

Отмена исключительного права адвокатов на представительство в судах (адвокатская монополия) лишит большинство граждан права на профессиональную юридическую помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации адвокатов Украины, об этом заявил замглавы ассоциации Валентин Гвоздий.

Речь идет о законопроекте №1013, который вносит изменения в Конституцию и отменяет исключительное право адвокатов на представительство. Он внесен в проект повестки дня парламента во вторник, 14 января, для предварительного одобрения.

"Национальная ассоциация адвокатов неоднократно, в том числе в Конституционном суде, отстаивала право граждан на профессиональную защиту. После принятия законопроекта № 1013 граждан Украины в судах будут защищать неквалифицированные любители, которые, как правило, не только не имеют профессиональной юридического образования, но и не имеют представления о системе и средствах украинского права, а лицо, которое обманчивым путем под предлогом оказания услуг правовой защиты вытянула с пенсионера, многодетной матери, лица с инвалидностью средства и исчезла, нельзя будет привлечь к ответственности", - отметил он.

Он добавил, что "предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в самой Конституции, в статье 131-2 указано, что для оказания профессиональной юридической помощи в Украине действует адвокатура. В действующем законодательстве предусмотрены абсолютно действенные и эффективные механизмы и инструменты обеспечения этого права, в том числе за счет государственного бюджета - для уязвимых групп граждан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НААУ Изовитова: Изменения в законодательстве должны обеспечивать гарантии адвокатской деятельности

По его словам, такие изменения рискуют уничтожить вообще систему правосудия в Украине. Гвоздий от имени адвокатуры Украины призывает народных депутатов очень взвешенно отнестись к законопроекту №1013.

"Напомню, 5 судей Конституционного суда высказали отдельные мнения относительно этой законодательной инициативы. Это свидетельствует о том, что такие изменения в Основной закон является во многом преждевременными и нелогичными. Лишь 3 года назад была введена так называемая адвокатскую монополию и Конституционный суд приветствовал это изменение . А теперь КСУ так же приветствует отмену этой поправки. Этот политический и юридический парадокс, который делает права человека заложником определенной конъюнктуры", - подчеркнул он.

Гвоздий добавляет, что законопроект №1013 ставит под угрозу выполнение Украиной международных обязательств, ведь внесении изменений в Основной Закон в 2016 году относительно исключительного права адвокатов на представительство в судах было осуществлено в полном соответствии с заключениями Венецианской Комиссии.

Напомним, что дискуссии вокруг президентской инициативы об отмене так называемой адвокатской монополии не прекращаются. Недавно Конституционный суд наконец представил свое заключение касательно соответствия предложенной президентом правки нормам Конституции, однако к единому мнению судьи так и не пришли. Пять судей КС представили 5 отдельных мнений, а это значит, что инициатива достаточно спорная и судьи, рассматривавшие вопрос отмены адвокатской монополии, не смогли прийти к общему решению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В вопросе об отмене адвокатской монополии можно найти компромисс, - вице-президент Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий

Источник: https://censor.net.ua/n3169724
 
 
 Топ комментарии
 
Адвокаты никак не успокоятся, что их от кормушки отодвинули. И брешут про какое-то ущемление прав граждан. Когда у них отобрали монополию, у граждан (и у предприятий!) есть выбор - или нанимать адвоката, или привлекать опытного юриста, которому они доверяют, но который не обзавелся заветной корочкой. А для предприятий это вообще вымогательство, т.к. на большинстве годами работают опытные юристы или даже юридические департаменты, и им незачем идти на поклон в это коллегию адвокатов и платить сумашедшие взятки за корочки.
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пускай лучше расскажет сколько надо заплатить и кому, чтобы стать адвокатом и не всегда для этого надо быть профессионалом Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий - Цензор.НЕТ 5368
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Емм, а якщо у людини родич або знайомий прокурор чи той же адвокат, але на пенсії та без ліцензії, то чому вона має платити адвокату, якщо може отримати безкоштовний захист?

І як бути з правом людини самій захищати себе в суді???
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пускай лучше расскажет сколько надо заплатить и кому, чтобы стать адвокатом и не всегда для этого надо быть профессионалом
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Ага, он на Садового слуги народа натравили таку "адвокатку" з фальшивим дипломом КНУ ім. Шевченка. Львівські журналісти звернулися в універ і перевірили - вона там не вчилася...
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При петру взагалі корочки даже не потрібні були.
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вот же порохобот - бубочка оманский сказал - фракция зебилов - делает - шо не понятно))
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вся функция вашей сраной адвокатуры - посредничество при передаче бабок судье.
больше - ни-че-го.
А посредником может быть и "лицо без юридического образования".

Так что 1-ый раз в жизни поддержу зебобиков.
Зебобики просто уничтожают все вокруг - но есть и плюс: заодно они уничтожат и такое позорное явление, как украинская юриспруденция.
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странно, обычно отмена монополии приводит к уменьшению цен и улучшению качества ибо конкуренция
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конкуренция и так огромная.....у меня в днепре на кв. км сотни юристов....Проблема больше в судах, которые могут выносить решения суда противоречащие законодательству.
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Емм, а якщо у людини родич або знайомий прокурор чи той же адвокат, але на пенсії та без ліцензії, то чому вона має платити адвокату, якщо може отримати безкоштовний захист?

І як бути з правом людини самій захищати себе в суді???
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Баблос втікає з рук !.. Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий - Цензор.НЕТ 1245

Опісля відМіни громадянських захисників ..*адвокатіки * суттєво підняли розцінки .
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Просто наплодили кучу адвокатов, надо их кармить, вот народ и можно драть. Адвокаты же платят взнос в адвокатскую ассоциацию, чем больше адвокатов, тем больше бабла.
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право защищать себя никто забрать не может
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Адвокаты никак не успокоятся, что их от кормушки отодвинули. И брешут про какое-то ущемление прав граждан. Когда у них отобрали монополию, у граждан (и у предприятий!) есть выбор - или нанимать адвоката, или привлекать опытного юриста, которому они доверяют, но который не обзавелся заветной корочкой. А для предприятий это вообще вымогательство, т.к. на большинстве годами работают опытные юристы или даже юридические департаменты, и им незачем идти на поклон в это коллегию адвокатов и платить сумашедшие взятки за корочки.
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монополия возмущена отменой монополии)))))) Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий - Цензор.НЕТ 1838
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Законодавці ухвалили 03.10.2017 р. так звану судову реформу, а конкретно маю на увазі Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» ( Закон № 2147-VІІІ від 03.10 2017 р.), яким було закрито нашим громадянам доступ до правосуддя.

1. Згідно ст. 22 Конституції України Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
2. Судовою реформою, ввденою в дію Законом України № 2147-VІІІ від 03.10 2017 р., був ліквідований Інститут представництва громадян в суді, а крім того громадян позбавлено права на вільний вибір правової допомоги. Отже, в порушення ст.22 Конституції України в громадян нашої країни відібрали частину прав.
3. Крім того, Законом України № 1401-VIII від 02.06.2016 року, знову ж таки в порушення ст.22 Конституції України, Конституцію доповненоно ст.131-2, якою введено монополію адвокатури в судах.
4. Монополією адвокатури лікідували не лише Інститут представництва громадян в суді, але й нав"язали адвокатів для Міністерства оборони, СБУ, Національної поліції, ДФС, державних установ та підприємтсв. Наслідки ціє реформи можна побачити на урядовому сайті "Єдиний державний реєстр судових рушень", відповідно до якого суди недопускають юристів МО, НП, ДФС, СБУ і т.д. до участі в судових справах, оскільки вони не є авдкатами. Як законодавець уявляв собі, коли голосував в жовтні 2017 року за судову реформу, щоб офіцер СБУ ( або офіцер іншого правоохоронного органу), як це вимагають суди в даний час, одночасно був ще й адвокатом ? Коли вказані відомства будуть проводити тендери для укладання угод з авокатськими конторами, щоб представляли їх інтереси в судах, то вже й судові процеси закінчаться. І чому кошти не були закладені в бюджетах для вказаних тендерів ?
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ЧАСТИНА 2
Інститут предстпавництва громадян в судах існував з 1588 р. в Центральній та Лівобережній Україні з 1588 р. Саме 1588 року ураїнські ( руські) правники розробили шедевр зводу законів - Третій Литовський Статут, який написано староукраїнською/руською мовою. Існував Інститут представництва громадян в суді і в часи УРСР та в часи новітньої історії України до 03.10.2017 р.
Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати» і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
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П.С.
Правова традиція є елементом етнонаціональної культури, визначає етнонаціональну специфіку, властиву, так чи інакше, українському народові упродовж всієї його історії.

А тому, ліквідовуючи в жлвтні 2017 року Інститут представництва громадян в суді, фактично почали руйнувати етнонаціональну культуру українського народу та його прпавові традиції.
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Ні хрена! Тепер для того, щоб подати позов в суд, потрібно укласти договір з адвокатом, який за суму, менше ніж $500 просто-напросто не працює! А суд відмовляє в розгляді справи по суті, якщо нема адвоката! Паніше на дрібні цивільні справи (сімейні, по спадку, і т.д.) в суд можна було йти без адвоката. Тепер - не можна!
Поверніть можливість подавати позови без адвоката!
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ахаха у меня деньжат только прожить да детей выучить с репетиторами, если завтра жопа наступит юридическая типа у меня на адвоката деньги есть, как судья скажет так и будет а судьи януковические вот и сказочке конец, отмена адвокатской монополии какой то набор слов от бездельников, еще никому не помогли эти адвокаты
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У нас юристів у державі купа, а адвокатську ліцензію мають далеко не всі... Проте деякі юристи можуть бути набагато фаховішими, ніж адвокати з ліцензією!

По-хорошому в законодавстві мало б бути виписано, що представляти інтереси у суді має людина із юридичною освітою. А громадяни вже мають право вибирати, хто це буде - просто юрист чи адвокат...
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несколько раз сталкивался с "профи" адвокатами, все их услуги в суде были сродни услуг агенства недвижимости при продаже квартиры - взять ключь у хозяина и показать квартиру, т.е. ни за куй.
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Наблюдал картину в суде.... Залетает на парах адвокат и спрашивает клиента:
- А у нас какое дело: уголовное или гражданское?
Абзац......
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У меня должно быть право выбора:
- нанять за 500 у.е. напыщенного адвоката или отправить в суд своего штатного юриста !
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Причому далеко не факт, що адвокат за 500 ує виявиться професійнішим і компетентнішим у цій сфері законодавства...
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100 пудов! Разве может залётный адвокат знать больше, чем главбух (с юридическим образованием) при рассмотрении дел с налоговой!?
П.С. Такие есть, но их единицы.....
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Какой бред высказал адвокат)))
Вот и доверяй таким после этого)
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Абсолютно не согласен. Нам адвокатам монополия не нужна. Мы привыкли жить в условиях жесткой конкуренции, это естественный отбор лучших. За монополию борятся только функционеры органов нашего самоуправления, с введением монополии и появлением очереди из юристов предприятий, а очередь на пять лет на получение адвокатского свиетельства, кто-то почувствовал себя богом. А нам это не надо. И не рухнет система правосудия от от этого, просто смешно, да и только. Похоже не на аргументированую речь адвоката, а на визг, извините, поросенка, которого от вымя отрывают.
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ну , кроме как по уголовным делам и раньше можно было защищать в суде, не будучи адвокатом - представительство в суде. Адвокатская корочка по закону необходима лишь по уголовным делам.
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Пошли эти адвокаты в жопу....надо заяву в суд написать иди к адвокату....даже по какой то мелочи. Меня этот закон просто злил....спасибо господи его отменили....это логично что это мое желание хочу я обращаться к адвокату или нет.
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К адвокату идти и сейчас не обязательно, можете себя представлять сами, если конечно получиться. Аргумент,- пошли в жопу, не очень будет убедительным в суде. Это как с авто, есть бабки - едешь на сервис и пьешь кофе, нет бабок - лезь под машину сам.
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Да, ни одного комментария в пользу монополии адвокатуры))) симптоматично.
Все правильно пишут: кормушку отбирают. Только дали три года назад и уже опять отбирают, ))) А адвокатские коллегии уже пошли во вкус по торговле свидетельствами))
Да полно юристов, которые по гражданским делам шарят гораздо лучше адвокатов со свидетельствами. Поэтому и была попытка устранить конкурентов. Ну посмотрим, примут или нет закон. Если примут, первый раз похвалы зелёных
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