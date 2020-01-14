 Отмена адвокатской монополии лишит граждан права на профессиональную защиту, - замглавы Национальной ассоциации адвокатов Гвоздий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной ассоциации адвокатов Украины, об этом заявил замглавы ассоциации Валентин Гвоздий.
Речь идет о законопроекте №1013, который вносит изменения в Конституцию и отменяет исключительное право адвокатов на представительство. Он внесен в проект повестки дня парламента во вторник, 14 января, для предварительного одобрения.
"Национальная ассоциация адвокатов неоднократно, в том числе в Конституционном суде, отстаивала право граждан на профессиональную защиту. После принятия законопроекта № 1013 граждан Украины в судах будут защищать неквалифицированные любители, которые, как правило, не только не имеют профессиональной юридического образования, но и не имеют представления о системе и средствах украинского права, а лицо, которое обманчивым путем под предлогом оказания услуг правовой защиты вытянула с пенсионера, многодетной матери, лица с инвалидностью средства и исчезла, нельзя будет привлечь к ответственности", - отметил он.
Он добавил, что "предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины и грубо нарушают права человека, ведь в самой Конституции, в статье 131-2 указано, что для оказания профессиональной юридической помощи в Украине действует адвокатура. В действующем законодательстве предусмотрены абсолютно действенные и эффективные механизмы и инструменты обеспечения этого права, в том числе за счет государственного бюджета - для уязвимых групп граждан".
По его словам, такие изменения рискуют уничтожить вообще систему правосудия в Украине. Гвоздий от имени адвокатуры Украины призывает народных депутатов очень взвешенно отнестись к законопроекту №1013.
"Напомню, 5 судей Конституционного суда высказали отдельные мнения относительно этой законодательной инициативы. Это свидетельствует о том, что такие изменения в Основной закон является во многом преждевременными и нелогичными. Лишь 3 года назад была введена так называемая адвокатскую монополию и Конституционный суд приветствовал это изменение . А теперь КСУ так же приветствует отмену этой поправки. Этот политический и юридический парадокс, который делает права человека заложником определенной конъюнктуры", - подчеркнул он.
Гвоздий добавляет, что законопроект №1013 ставит под угрозу выполнение Украиной международных обязательств, ведь внесении изменений в Основной Закон в 2016 году относительно исключительного права адвокатов на представительство в судах было осуществлено в полном соответствии с заключениями Венецианской Комиссии.
Напомним, что дискуссии вокруг президентской инициативы об отмене так называемой адвокатской монополии не прекращаются. Недавно Конституционный суд наконец представил свое заключение касательно соответствия предложенной президентом правки нормам Конституции, однако к единому мнению судьи так и не пришли. Пять судей КС представили 5 отдельных мнений, а это значит, что инициатива достаточно спорная и судьи, рассматривавшие вопрос отмены адвокатской монополии, не смогли прийти к общему решению.
больше - ни-че-го.
А посредником может быть и "лицо без юридического образования".
Так что 1-ый раз в жизни поддержу зебобиков.
Зебобики просто уничтожают все вокруг - но есть и плюс: заодно они уничтожат и такое позорное явление, как украинская юриспруденция.
І як бути з правом людини самій захищати себе в суді???
Опісля відМіни громадянських захисників ..*адвокатіки * суттєво підняли розцінки .
1. Згідно ст. 22 Конституції України Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
2. Судовою реформою, ввденою в дію Законом України № 2147-VІІІ від 03.10 2017 р., був ліквідований Інститут представництва громадян в суді, а крім того громадян позбавлено права на вільний вибір правової допомоги. Отже, в порушення ст.22 Конституції України в громадян нашої країни відібрали частину прав.
3. Крім того, Законом України № 1401-VIII від 02.06.2016 року, знову ж таки в порушення ст.22 Конституції України, Конституцію доповненоно ст.131-2, якою введено монополію адвокатури в судах.
4. Монополією адвокатури лікідували не лише Інститут представництва громадян в суді, але й нав"язали адвокатів для Міністерства оборони, СБУ, Національної поліції, ДФС, державних установ та підприємтсв. Наслідки ціє реформи можна побачити на урядовому сайті "Єдиний державний реєстр судових рушень", відповідно до якого суди недопускають юристів МО, НП, ДФС, СБУ і т.д. до участі в судових справах, оскільки вони не є авдкатами. Як законодавець уявляв собі, коли голосував в жовтні 2017 року за судову реформу, щоб офіцер СБУ ( або офіцер іншого правоохоронного органу), як це вимагають суди в даний час, одночасно був ще й адвокатом ? Коли вказані відомства будуть проводити тендери для укладання угод з авокатськими конторами, щоб представляли їх інтереси в судах, то вже й судові процеси закінчаться. І чому кошти не були закладені в бюджетах для вказаних тендерів ?
Інститут предстпавництва громадян в судах існував з 1588 р. в Центральній та Лівобережній Україні з 1588 р. Саме 1588 року ураїнські ( руські) правники розробили шедевр зводу законів - Третій Литовський Статут, який написано староукраїнською/руською мовою. Існував Інститут представництва громадян в суді і в часи УРСР та в часи новітньої історії України до 03.10.2017 р.
Враховуючи важливість інституту представництва у XVI ст. , автори Статуту 1588 р., у 56 артикулі, детально регламентували процедуру оформлення представництва. Артикул 56 має відповідну назву «Про доручення справи і надання повноважень іншим за себе в суді виступати» і містить наступні положення: «Уставуємо теж, де б хто за позвами не міг бути на суді, як за хворобою, так і за іншими якими причинами і потребами своїми, тоді прокуратора ( тогочасна назва адвоката) або уповноваженого свого має замість себе перед судом поставити, однак уповноважений або прокуратор інший і інакше призначений і в суді прийнятий бути не має, доки йому особисто не буде доручено справу чужу перед врядом будь-яким вести ... і з того вряду він повинен випис із книг взяти ... .і за таким урядовим свідоцтвом можуть бути прокураторами і неосілі люди в цьому панстві, Великому князівстві Литовському. А хто б через хворобу свою або за віддаленістю доручення повноважень на вряді визнати не міг, така людина має уповноваженому своєму ведення' справи доручити листом відкритим».
Правова традиція є елементом етнонаціональної культури, визначає етнонаціональну специфіку, властиву, так чи інакше, українському народові упродовж всієї його історії.
А тому, ліквідовуючи в жлвтні 2017 року Інститут представництва громадян в суді, фактично почали руйнувати етнонаціональну культуру українського народу та його прпавові традиції.
Поверніть можливість подавати позови без адвоката!
По-хорошому в законодавстві мало б бути виписано, що представляти інтереси у суді має людина із юридичною освітою. А громадяни вже мають право вибирати, хто це буде - просто юрист чи адвокат...
- А у нас какое дело: уголовное или гражданское?
Абзац......
- нанять за 500 у.е. напыщенного адвоката или отправить в суд своего штатного юриста !
П.С. Такие есть, но их единицы.....
Вот и доверяй таким после этого)
Все правильно пишут: кормушку отбирают. Только дали три года назад и уже опять отбирают, ))) А адвокатские коллегии уже пошли во вкус по торговле свидетельствами))
Да полно юристов, которые по гражданским делам шарят гораздо лучше адвокатов со свидетельствами. Поэтому и была попытка устранить конкурентов. Ну посмотрим, примут или нет закон. Если примут, первый раз похвалы зелёных