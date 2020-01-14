 Рада сегодня рассмотрит изменения Зеленского в Конституцию по отмене адвокатской монополии и полномочиям ВР

Об этом говорится в повестке дняпленарного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Рассмотреть соответствующий проект закона депутаты запланировали первым вопросом во вторник. Он предусматривает изъятие положения части четвертой статьи 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде. Верховная Рада в начале сентября направила этот документ в Конституционный суд для получения заключения о его соответствии Основному закону государства. 1 ноября КС сообщил, что признал этот законопроект конституционным.
Второй вопрос повестки дня - рассмотрение законопроекта №1028 "О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)". Согласно этой законодательной инициативе, Президент предлагает разрешить Раде для осуществления своих полномочий создавать соответствующие консультативные и совещательные органы.
Глава государства внес его в парламент как неотложный в конце августа 2019 года, а уже 3 сентября депутаты включили его в повестку дня сессии и направили в КС. В конце октября КС отправил в ВР вывод о признании законопроекта №1028 соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции.
Так, статья 157 предусматривает, что Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины. С другой стороны, статьей 158 определено, что законопроект о внесении изменений в Основной закон, который рассматривался Верховной Радой и не был принят, может быть подан в ВР не раньше, чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. В то же время парламент в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.
После этого Верховная Рада намерена перейти ко второму чтению неотложного президентского законопроекта №2589 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства". Этот документ предусматривает к источникам финансирования специального фонда государственного бюджета на 2020 год средства от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц с направлением на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.
В то же время предусматривается соответственно в общем и по специальному фонду государственного бюджета увеличить поступления, расходы и предельный объем дефицита на 2 млрд грн.
Также второе чтение в парламенте должен пройти проект закона №2318-1 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы", который предусматривает объединение новой таможни в единую юридическую структуру.
На повторное рассмотрение с предложениями Президента в Раду во вторник должен быть вынесен закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины" (№0970). В ноябре 2016 года пятый Президент Петр Порошенко ветировал этот закон.
Кроме того, 14 января ВР планирует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата. В повестке дня не указано, о ком именно идет речь.
Треба - "вищенаписаному".
Окрім того, вказаним законопроектом відовлюється повноцінний Інститут представництва громадян в суді, започаткований на українських землях ще Третім Литовським Статутом 1588 року, і який було ліквідовано в жовтні 2017 року.
Президент Зеленський В.О. робить безцінний внесок в збереження української правової культури.
Щиро дякую Президенту Володимиру Зеленському та депутатському корпусу, які повертають громадянам України наше історичне право, а не нав'язують огульно нам чуже, заморське, право. !!!!
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