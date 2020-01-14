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 Политика Украины
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 Рада сегодня рассмотрит изменения Зеленского в Конституцию по отмене адвокатской монополии и полномочиям ВР

Верховная Рада во вторник планирует предварительно одобрить внесенный Президентом законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, предусматривающий отмену адвокатской монополии.

Об этом говорится в повестке дняпленарного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Рассмотреть соответствующий проект закона депутаты запланировали первым вопросом во вторник. Он предусматривает изъятие положения части четвертой статьи 131-2 Конституции, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде. Верховная Рада в начале сентября направила этот документ в Конституционный суд для получения заключения о его соответствии Основному закону государства. 1 ноября КС сообщил, что признал этот законопроект конституционным.

Второй вопрос повестки дня - рассмотрение законопроекта №1028 "О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)". Согласно этой законодательной инициативе, Президент предлагает разрешить Раде для осуществления своих полномочий создавать соответствующие консультативные и совещательные органы.

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Глава государства внес его в парламент как неотложный в конце августа 2019 года, а уже 3 сентября депутаты включили его в повестку дня сессии и направили в КС. В конце октября КС отправил в ВР вывод о признании законопроекта №1028 соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Так, статья 157 предусматривает, что Конституция не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины. С другой стороны, статьей 158 определено, что законопроект о внесении изменений в Основной закон, который рассматривался Верховной Радой и не был принят, может быть подан в ВР не раньше, чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. В то же время парламент в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции.

После этого Верховная Рада намерена перейти ко второму чтению неотложного президентского законопроекта №2589 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства". Этот документ предусматривает к источникам финансирования специального фонда государственного бюджета на 2020 год средства от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц с направлением на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства.

В то же время предусматривается соответственно в общем и по специальному фонду государственного бюджета увеличить поступления, расходы и предельный объем дефицита на 2 млрд грн.

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Также второе чтение в парламенте должен пройти проект закона №2318-1 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы", который предусматривает объединение новой таможни в единую юридическую структуру.

На повторное рассмотрение с предложениями Президента в Раду во вторник должен быть вынесен закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины" (№0970). В ноябре 2016 года пятый Президент Петр Порошенко ветировал этот закон.

Кроме того, 14 января ВР планирует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата. В повестке дня не указано, о ком именно идет речь.

Источник: https://censor.net.ua/n3169721
 
 
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и вообще, какая разница, что 4000$ зарплаты сделал зеленский вместо учителям прокурорам!
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Когда Рада уже расмотрит законопроэкт по импичменту Зеленского за то, что он отдыхал в Омане за государственный счет? Даже барыга-мародер летал на Мальдивы за свои!!! Рада сегодня рассмотрит изменения Зеленского в Конституцию по отмене адвокатской монополии и полномочиях ВР - Цензор.НЕТ 2367
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За свои, за свои, учитывая, что своими он считал бюджет Украины
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и вообще, какая разница, что 4000$ зарплаты сделал зеленский вместо учителям прокурорам!
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вы это не чего не понимаете - наверняка порохобот )))
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Краще малюнки викладай, бо "писати" в тебе не виходить.
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Когда Рада уже расмотрит законопроэкт по импичменту Зеленского за то, что он отдыхал в Омане за государственный счет? Даже барыга-мародер летал на Мальдивы за свои!!! Рада сегодня рассмотрит изменения Зеленского в Конституцию по отмене адвокатской монополии и полномочиях ВР - Цензор.НЕТ 2367
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Значит по вышенаписанному ты согласн, раз придираешься к ошибке в слове? Это хорошо, это уже прогресс. Молодец, Черешня!!!
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Ні. По "вишєнапісанному" не згоден.
Треба - "вищенаписаному".
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За свои, за свои, учитывая, что своими он считал бюджет Украины
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Дуже позитивний законпроект, якого чекають не лише приватні юристи, але юристи усіх державних установ.
Окрім того, вказаним законопроектом відовлюється повноцінний Інститут представництва громадян в суді, започаткований на українських землях ще Третім Литовським Статутом 1588 року, і який було ліквідовано в жовтні 2017 року.
Президент Зеленський В.О. робить безцінний внесок в збереження української правової культури.
Щиро дякую Президенту Володимиру Зеленському та депутатському корпусу, які повертають громадянам України наше історичне право, а не нав'язують огульно нам чуже, заморське, право. !!!!
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шахраї на той законопроект чекають ...серед сертифікованих адвокатів небагато професіоналів а як ще рване ця бидлота ...40ні НЕЛОХИ рвуть у "владу" ...і срати вони на вас КАЗЛІВ хотіли ...зелена гидота
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Готуємось до загальнонаціонального страйку.
youtube.com/watch?v=Zs9WBrKxBgQ
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а про землю чого притихли ...на ніч залишили щоб казлів не турбувати ? ...дивлюся зранку новини тиша ...
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Монополия на защиту в уголовных делах сохраняется. Речь идет о том что в гражданском, хозяйственном и административном процессе может представлять доверителя любой человек. И это правильно. Не нужна нам монополия, конкуренция порождает сильных, а не стимулирует отсталых. Не должны юристы предприятий очередь на пять лет стоять в коллегии чтобы адвокатское свидетельство получить. Нам адвокатом это не надо. В адвокатуру надо идти по призванию а не по принуждению.
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