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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (263) медицина (1908) Радуцкий Михаил (45)

 Со 2 апреля для украинцев будут бесплатно доступны 50 медицинских и диагностических процедур, - Радуцкий

Украинцы смогут получить около полсотни медицинских услуг бесплатно в 2020 году.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"На этот год заложено в бюджете 72 миллиарда на выполнение программы медицинских гарантий. Эту программу правительство утвердило еще в ноябре. Медгарантия – перед нами это называли "деньги идут за пациентом", – отметил Радуцкий.

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Председатель комитета отметил, что со 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.) в рамках программ медгарантий будут для украинцев бесплатными. В то же время, речь идет о заведениях, которые подписали соглашение с НСЗУ.

Михаил Радуцкий добавил, что финансирование программы "Доступные лекарства" в этом году в Украине увеличили на 3,2 млрд грн.

"Государство оплачивает их (лекарств. – Ред.) стоимость, и человек по электронному рецепту безвозмездно их получает", – отметил Радуцкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3169719
 
 
 Топ комментарии
 
Значить дії Супрун були таки ПРАВИЛЬНІ! Со 2 апреля для украинцев будут бесплатно доступны 50 медицинских и диагностических процедур, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4950
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Бесплатной станет диагностическая процедура: "Я только спросить"
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Медгарантия - перед нами это называли "деньги идут за пациентом", - отметил Радуцкий.

а столько гонива было на Супрун.
прям "доктор-смерть", истерики.
теперь сами делают тоже самое и норм.
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Бесплатной станет диагностическая процедура: "Я только спросить"
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мойша борухович ТУПО не розуміє що воно ляпає....бо воно тупориле як і більшість їхньої мішпухі з рудіментами совковості
НІЧОГО В СВІТІ БЕЗКОШТОВНОГО НЕ ІСНУЄ!! Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6946
а ті процедури ОПЛАЧУЮТЬСЯ податками тудящих!!!! Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1879
Фактично в Україні сформоване ДЕРЖАВНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ і окреслен перелік послуг які надаються за гроші бюджета.
Це для пересічних навіть ясно і просто... а боруху збагнути важко.. воно і досі-по-совковому марить Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5097
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Значить дії Супрун були таки ПРАВИЛЬНІ! Со 2 апреля для украинцев будут бесплатно доступны 50 медицинских и диагностических процедур, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4950
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Безперечно. Але щоб ніхто не здогадався, змінили термінологію. Наприклад, скрруріямьке "гроші ходять за пацієнтом" перейменували на "медгарантія". А програму "доступні ліки" ще не перейменували навіть. Хоча свій "внесок" в укрпїнську медицину зелені теж зробили. Наприклад, перенесли у галузь правило шоу-бізнесу "ситий митець погано працює і не розвивається", тому затримали до трьох місяців зарплатню, вюа ше для підвищення конкуренції серед лікарів взялися оптиміщовувати кількість лікувальних закладів (закривати "зайві"). Тільки лікарі цей "мудрий" крок не зрозуміли і хто вже рвонув у Польщу, а хто готується до ривка у Німеччину.
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меньше ври! доктором в ЕС устроиться очень сложно! там лицензию чтобы получить и практиковать - много чего требуют! а сиделками доктора не пойдут наши... да и строителями тоже! так що не треба брехать, як собака!!!
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Ти в Польщі був? Моя двоюрідна сестра після півроку випробування працює лікарем. А рідна сестра збирається у Німеччину, мову вчить. Тому не коментуй те, чого не знаєш і тим паче не звинувпчуй у брехні, коли сам брешеш. 😁
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Можно в Израиль. Сейчас там большая напряженка с врачами. И ждать очереди на прием надо неделями, а то и месяцами
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комарницький ТА НЕ БРЕШИ ТУПОРИЛО!! Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 3269
перед тим як стати лікарем вона МУСИЛА Б вивчити мову та скласти ІСПИТ!! потім СКЛАСТИ ІСПИТ на фаховому рівні!! (як сан-гіг чи фармацеви то не складно а як нейрохірург ПРАКТИЧНО НЕМОЖЛИВО!!!)
АЛЕ!! як вона має карту польки та володіє мовою то процедура скорочується на РІК!!
І в УСІХ країнах ЄС те Ж саме!!
1)лікарь що не розумієДОСКОНАЛЬНО колег-та-пацієнтів НІКОМУ НЕ ПОТРІБЕН
2) Той хто не має ПІДТВЕРДЖЕНОГО іспитами рівня кваліфікації ПРАЦЮВАТИ ЛІКАРЕМ НЕ МОЖЕ!!
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Тил, ну не надо. Сложно, но можно, у меня кузина лет 15 назад уехала в Германию, врачом была в облкожвендиспанчере. И устроилась именно врачем, хотя и не сразу. Замуж вышла, сюда ездит раз на несколько лет, к маме и сыну. Сын к ней - часто. Живет, работает, не жалуется.
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Учат язык, сдают экзамены . А что им ждать здесь?
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отакої... ти ж комарницький плив-плив-а-на-березі-всрався!!! Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4152
в Україні ЗАРАЗ до 15% лікарів ЗАЙВІ!!! і не вистачає до 10% фельдшарів та медсестер!!!
І це лікарів забагато... а ті адміністратори в білх халатах ВЗАГАЛІ ДАРМОЇДИ!!! бо вивчити адміністратора медичного закладу можно за 3-4роки а СЕРЕДНЬОГО ЛІКАРЯ вчити 8років.. і то може не вдасця..
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Так в Украине и так вроде процедура "роды" числилась в бесплатных... Официально. Но не по факту.
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Безплатні роди цілком можливі, тільки без обезболюючих і з відповідним ставленням медперсоналу...
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Отож. "З відповідним ставленням медперсоналу"...
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Ми з дружиною узнавали про роди, так парадокс у тому, що роди за хабарі в державному роддомі і роди в приватній лікарні з оплатою в касу коштують плюс-мінус однаково. Тільки у приватній лікарні умови кращі в рази. То який сенс хабаря давати? Краще ці гроші офіційно заплатити і отримати кразі умови..
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да у нас и за деньги могут угробить или ребенка, или роженицу, или обоих! бесплатно шансы выше (
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і цце НЕ СКЛАДНО!! і таке вже Є!!
ДАЮТЬ хабаря =ФІКСУЮТЬ ДОКАЗИ-і пишуть одночасно заяву в поліцію Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1607
І ВОНО НУ ДУЖЕ ШВИДКО ПОПУСКАЄ,,, Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 716
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А теперь благодаря величайшему лидеру вмех времен и народов...станет еще бесплатнее...😀 официльно...но не по факту...
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а вот того кто эти процедуры будет делать вы их научили, ведь техника это хорошо но кто ей управляет и ставить диагнозы!
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Медгарантия - перед нами это называли "деньги идут за пациентом", - отметил Радуцкий.

а столько гонива было на Супрун.
прям "доктор-смерть", истерики.
теперь сами делают тоже самое и норм.
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При условии, што все 49 видов клизьм - без использования воды... А так да, так бесплатно...
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ударьте его киянкой по башке, может брум и мысли появятся адекватные, какие диагностические процедуры? анализ кала на яйца глиста или мрт и то и то диагностика я вам гарантирую поспорить готов что мрт современное не появится в больницах а коробочки для говна закупят не сомневайтесь
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Вчера так настойчиво по телевизору заставляли украинцев идти с заразной пневмонией к семейному врачу в очередь со здоровыми, что сложилось впечатление что наш Минздрав это зондер команда уничтожения населения, причем за деньги.
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ти та такі як ти і Є "заразна пнєвмонія" ..
І ВЖЕ ВСІ БАЧУТЬ що "ваші" в НОРМАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ВИЗДИХАЮТЬ!!
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Иди посиди в очереди с инфекционными и будет тебе заряд патриотизма на все оставшиеся часы жизни. Да, и не забудь заплатить.
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Главное чтобы доктора знали, что эти процедуры бесплатны. Они смогут как и раньше и с пациэнтов тянуть и с бюджета в карман ложить.
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- Добрый день, бесплатный доктор !
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент.
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"бісплатним" державного лікаря що ЗАРАЗ отримує як-мінімум дві мінімальних зарплати ( з ТВОЇХ же Ж податків.. доречі..) .. назвати важко.. Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 2509
Але як ти хочеш лікуватися у приватного..(що отримує 4-мінімальних зряплат..) і може мати ще й НИЖЧУ кваліфікацію то це Ж теЖ можливо... Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8261
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це дуже добре, що ви маєте свою особисту точку зору
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"Председатель комитета отметил, что со 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.)"

Кто-то когда то поверит в бесплатные роды? И сколько к той бесплатности надо добавить?
Для своих жен они такой "бесплатности" не пожелают
А бесплатные УЗИ и пр.? Вас поставят в очередь на бесплатное и будете ждать месяцами, если не припекает. Если же нужно побыстрее, побежите сделать платную процедуру, чтоб не окочурится.
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