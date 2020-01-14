 Со 2 апреля для украинцев будут бесплатно доступны 50 медицинских и диагностических процедур, - Радуцкий

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
"На этот год заложено в бюджете 72 миллиарда на выполнение программы медицинских гарантий. Эту программу правительство утвердило еще в ноябре. Медгарантия – перед нами это называли "деньги идут за пациентом", – отметил Радуцкий.
Председатель комитета отметил, что со 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.) в рамках программ медгарантий будут для украинцев бесплатными. В то же время, речь идет о заведениях, которые подписали соглашение с НСЗУ.
Михаил Радуцкий добавил, что финансирование программы "Доступные лекарства" в этом году в Украине увеличили на 3,2 млрд грн.
"Государство оплачивает их (лекарств. – Ред.) стоимость, и человек по электронному рецепту безвозмездно их получает", – отметил Радуцкий.
НІЧОГО В СВІТІ БЕЗКОШТОВНОГО НЕ ІСНУЄ!!
а ті процедури ОПЛАЧУЮТЬСЯ податками тудящих!!!!
Фактично в Україні сформоване ДЕРЖАВНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ і окреслен перелік послуг які надаються за гроші бюджета.
Це для пересічних навіть ясно і просто... а боруху збагнути важко.. воно і досі-по-совковому марить
перед тим як стати лікарем вона МУСИЛА Б вивчити мову та скласти ІСПИТ!! потім СКЛАСТИ ІСПИТ на фаховому рівні!! (як сан-гіг чи фармацеви то не складно а як нейрохірург ПРАКТИЧНО НЕМОЖЛИВО!!!)
АЛЕ!! як вона має карту польки та володіє мовою то процедура скорочується на РІК!!
І в УСІХ країнах ЄС те Ж саме!!
1)лікарь що не розумієДОСКОНАЛЬНО колег-та-пацієнтів НІКОМУ НЕ ПОТРІБЕН
2) Той хто не має ПІДТВЕРДЖЕНОГО іспитами рівня кваліфікації ПРАЦЮВАТИ ЛІКАРЕМ НЕ МОЖЕ!!
в Україні ЗАРАЗ до 15% лікарів ЗАЙВІ!!! і не вистачає до 10% фельдшарів та медсестер!!!
І це лікарів забагато... а ті адміністратори в білх халатах ВЗАГАЛІ ДАРМОЇДИ!!! бо вивчити адміністратора медичного закладу можно за 3-4роки а СЕРЕДНЬОГО ЛІКАРЯ вчити 8років.. і то може не вдасця..
ДАЮТЬ хабаря =ФІКСУЮТЬ ДОКАЗИ-і пишуть одночасно заяву в поліцію
І ВОНО НУ ДУЖЕ ШВИДКО ПОПУСКАЄ,,,
а столько гонива было на Супрун.
прям "доктор-смерть", истерики.
теперь сами делают тоже самое и норм.
"Х#й им в жопу!!!" - нардеп от "Слуги народа" Радуцкий
https://censor.net.ua/photo_news/3145320****************************************************************************************************
І ВЖЕ ВСІ БАЧУТЬ що "ваші" в НОРМАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ВИЗДИХАЮТЬ!!
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент.
Але як ти хочеш лікуватися у приватного..(що отримує 4-мінімальних зряплат..) і може мати ще й НИЖЧУ кваліфікацію то це Ж теЖ можливо...
Кто-то когда то поверит в бесплатные роды? И сколько к той бесплатности надо добавить?
Для своих жен они такой "бесплатности" не пожелают
А бесплатные УЗИ и пр.? Вас поставят в очередь на бесплатное и будете ждать месяцами, если не припекает. Если же нужно побыстрее, побежите сделать платную процедуру, чтоб не окочурится.