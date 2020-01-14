 Со 2 апреля для украинцев будут бесплатно доступны 50 медицинских и диагностических процедур, - Радуцкий

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"На этот год заложено в бюджете 72 миллиарда на выполнение программы медицинских гарантий. Эту программу правительство утвердило еще в ноябре. Медгарантия – перед нами это называли "деньги идут за пациентом", – отметил Радуцкий.

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Председатель комитета отметил, что со 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.) в рамках программ медгарантий будут для украинцев бесплатными. В то же время, речь идет о заведениях, которые подписали соглашение с НСЗУ.

Михаил Радуцкий добавил, что финансирование программы "Доступные лекарства" в этом году в Украине увеличили на 3,2 млрд грн.

"Государство оплачивает их (лекарств. – Ред.) стоимость, и человек по электронному рецепту безвозмездно их получает", – отметил Радуцкий.