 Репатриация тел погибших в авиакатастрофе в Иране может занять месяцы, - Трюдо

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это один из самых главных вопросов, который мне задавали семьи погибших. Для многих из них это вопрос религии - как можно быстрее похоронить своих родных. Однако в подобных случаях, к сожалению, мы можем говорить о неделях и даже месяцах", - сказал Трюдо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы не было напряженности в регионе, находившиеся на борту украинского самолета были бы сейчас дома со своими семьями, - Трюдо

В то же время он подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно быстрее.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.