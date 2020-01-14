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 Происшествия, За рубежом
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 Репатриация тел погибших в авиакатастрофе в Иране может занять месяцы, - Трюдо

Репатриация тел погибших в катастрофе самолета МАУ может занять много времени.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это один из самых главных вопросов, который мне задавали семьи погибших. Для многих из них это вопрос религии - как можно быстрее похоронить своих родных. Однако в подобных случаях, к сожалению, мы можем говорить о неделях и даже месяцах", - сказал Трюдо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы не было напряженности в регионе, находившиеся на борту украинского самолета были бы сейчас дома со своими семьями, - Трюдо

В то же время он подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно быстрее.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169717
 
 
 Топ комментарии
 
Янелох Оманский приказал вернуть погибших людей родственникам до 19-го января и громко топнул лабутеном.
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Шо скажет по поводу Гнусавый? А теперь Гнусавый... Молчит, проклятый.
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По моему списку - это уже 82-я "погремуха" "Блазня"... Вчера с утра их было 80...
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Янелох Оманский приказал вернуть погибших людей родственникам до 19-го января и громко топнул лабутеном.
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Шо скажет по поводу Гнусавый? А теперь Гнусавый... Молчит, проклятый.
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По моему списку - это уже 82-я "погремуха" "Блазня"... Вчера с утра их было 80...
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А про кого ж? Я тільки вчора скинув сюди список з 80 "кликух"... За добу з"явилися ще дві... "Пацан НеЛох" на рекорд іде... Так, до весни, і до сотні добереться...
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А мені учора "литвин" розказував, що "українські експерти молодці" - за добу встановили причини і висновки зробили... Йому льотчик-міжнародник пише що він дурень, я пояснюю, що експертизи займуть кілька місяців, а він "уперся рогом" і гне своє... Я йому пишу, що пошкодження обшивки може буть і не осколочне, а при падінні на ліс, на будівництво з арматурою, що стирчить догори... Навіть на борону в полі!... А він своє... А зараз подивився шматок відео і бачу - там арматури - "вище голови"...
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эээ, альооо! там уже и главный иранский ракетчик вину на себя взял, а у тебя всё арматура...
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Ты понятие имеешь о расследовании дел о катастрофе с массовой гибелью людей? Как же вы, дилетанты, "достали"!!!... И, смотрю - чем человек меньше соображает, тем беспардоннее настаивает на своём... "Вину" можно как взять, так и отказаться, потом, от своих слов... Вина доказывается в ходе досудебного и судебного следствия... Данилов, вон, заявил, фактически, что они с "Блазнем" соврали, о причинах катастрофы, чтобы "наладить сотрудничество с Ираном...". А чем "главный иранский ракетчик" от них отличается? Он врать не способен?... Прежде, чем писать подобное, думай хоть немного...
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Ну ты и "тормоз". Я тебе про причины гибели самолета, а здесь про индификацию останков, которые сильно повреждены. Причины смерти у тебя ведь не вызывают сомнений. Я думаю, они погибли не от арматуры и борон.
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"Тормоза" ищи в зеркале... Ты его там найдёшь быстрее... И, вообще, ты уже всех своей тупостью "задрал"! "Иди в начало своего "жизненного пути"!... "Воп..." или "нах..." - мне без разницы...
"С некоторыми спорить - что говно пинать... Удовольствия никакого, а ботинки мыть придётся...". А я свою обувь берегу...
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Да ,а имбицил по кличке данилов,который зеленое рнбо возглавляет,самолет ВВС Украины ил-76 ,оставил и сказал ,что он без тел обратно не вернется!
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