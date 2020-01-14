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 Топ-менеджмент "Нафтогаза" должен получить $29 млн премиальных от выплаченных "Газпромом" $2,9 млрд, - Витренко

Топ-менеджмент "Нафтогаза" получит премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" не ведет переговоры о прямых поставках газа из России, - Витренко

Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или около 700 млн грн. О количестве премируемых Витренко не сообщил.

Источник: https://censor.net.ua/n3169713
 
 
 Топ комментарии
 
Так они же уже вроде один раз получали, или будут получать регулярно пока не выберут все деньги?
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Це він відбивав чи нанята за державні кошти юридична компанія? Що він зробив такого що, не зазначено в його посадових обов'язках і за що він і так отримує колосальні гроші?
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Так вы же за єти 3 млд долларов уже 1 раз премии получили досрочно ! А Коболев свои 8 млн долларов уже маме в Нью-Йорк перевёл, чтобы не бедствовала на чужбине.
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У 2018р. вони вже отримували саме за це премію. Перегляньте.
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ні, не саме за це. тоді була премія за ту суму, яка була стягнута на той момент (більше 2 млрд. дол.).
Зараз стягнуто ще близько 3 млрд. дол.
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При минималке 4753грн, 29 млн $, это ненормально.
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По-перше - вони це 1% ВЖЕ отримали у 2018му. Саме за цю суму! То це вже 2й 1 відсоток.
По-друге - за що саме Коболев та Вітренко отримують зарплати по 2 міліона на місяць, якщо у випадку якогось успіху - їм ще 1% мають давати? 2 міліони на місяць - це типу просто за те, щоб на роботі бути???
По-третє - за виграш у Газпрому премію отримала адвокатська контора, яку для цього й винаймали і яка цим займалася. До чого тут взагалі Коболев із Вітренко?
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ці премії за різні суми.
а до речі всю свою платню Коболєв вже цілий рік перераховує на благодійні цілі - онкохворим дітям (фонд Таблеточки), та військовим (Повернись живим)
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Если так, респект Коболеву. А Ветренко что, дачку строит или тоже премиальные переводит тем, кому это больше нужно??
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Это даже ненормально ( как для мирового бизнеса ) . Многие топ-менеджеры известных мировых компаний , заключают контракты с выплатой бонусов не менее 3 % . Топменеджмент "Нафтогазу" має отримати $29 млн преміальних від виплачених "Газпромом" $2,9 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3654 .
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А шоб его разорвало! А вместе с ним и того кто придумал такую схему! Нихрена себе аппетиты у чиновников в нищей стране !?!? Он просто выполнял свою работу!!! Мля, это же надо, блин, госслужащий, фактически нахлебник, дармаед, и такие премии!?!?!!!!! Никогда Украина не станет европейским государством с такими "законами" и такими законодавцами. Почему когда страна нищает, грабится, падает экономика, когда обесценивается гривна, растут цены и тарифы, падает или почти не растёт производство, ВВП, когда Ж/Д служба убивает отрасль, когда теряются территории, почему ни одна тварь в кресле не лишилась зарплаты, премий, привилегий? Совсем наоборот! Они увеличивают и увеличивают свои официальные доходы до таких размеров что уже ни в какие ворота их наглость не влазит, про неофициальные и говорить не стоит, схемы, схемы, схемы.... Есть вообще предел их наглости? Угробили, разворовали страну! Но помните- в гробу карманов нет, всех касается.)))
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...Но помните- в гробу карманов нет, всех касается.)))
Справа в тім, що вони хочуть тут, на цій грішній землі гарно пожити. + забезпечити дітей, родичів і близьких. А решта українців їм чужі. Вони Іліта.
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близкие?... В их гробах тоже не будет карманов.
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ви, пані, невіглас, але кричите голосно. Коболев - не чиновник і не державний службовець. Це найманий менеджер в юридичній особі, працює на умовах контракту, запропонованого Наглядовою радою цією юр. особи, і в межах контракту отримає виплати за результати роботи.
А дармаєд і нахлєбнік, це ви, Світлано, бо працюєте касиркою в Екомаркеті, з освіти маєте ПТУ, і безапеляційно судите про недосяжні вам матерії.
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А вони ще раз готові підставити свої груди під такий фінансовий удар. За рідну неньку-Україну, так би мовити.
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все расходы из бюджета, а премии себе, прикольно
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то есть деньги судом вернули Украине как государству, а премии эти люди получат от государства, то есть государственные деньги, которые попросту говоря ранее у нас украли, теперь отдадут в виде премий , это как?
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Более того - єти люди УЖЕ получили премии в 2018м за эту сумму. Например - коболев 250 миллионов в 2018м УЖЕ получил - авансом.
То есть они хотят по второму разу опять получить за тоже самое.
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Депутатам по 100 тисяч, нафтогазовикам премія... На якого милого це публікувати? Чи це щоб зелений електорат скинув шори з очей?
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Зелений? А коли цим же нафтогазовикам у 2018му ВИПЛАТИЛИ премію - то з якого електорату шори мали з очей впасти?
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Так вибрали ж новиє ліца. Ніяк не второпаю чим же вони новєє? Схоже, що шори в нас приліплені, на жаль.
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А контракт із менеджерами Нафтогазу які ліца піписували??

" Ніяк не второпаю чим же вони новєє? "
Такі самі вони.
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Это даже не барыги, это аферисты в чистом виде, нетрудовые доходы, воровство народных денег в особо крупном размере. За это нужно премьер министра выдворять вместе с его шавками на всех постах, а предприятия, созданные руками народа - отобрать.
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Ия после этого должен налоги платить? какого Иглесиаса?? Кормить этих сволочей?
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А ордени їм будуть? Чи цим скромняжкам хватить і медалей?
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просто от премии 2018 года остались только приятные воспоминания, хочется повторить
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А потім ці тварюки чи їх рідні на елітних іномарках під наркотою збивають та калічать людей на дорогах відчуваючи себе богами серед жебраків.
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Зелохи, это во сколько раз больше, чем якобы украл Свинарчук?
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Это не страна, а рай для чиновников, только остальной народ - это обслуживающий у них персонал, работающий за копейки, по сравнению с такими суммами
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Зелохи проголосовали, что бы их грабили в открытую.
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Даун, в 2018 Коболев получил за это же дело 250 миллионов.
Тогда это для тебя не было грабежом в открытую? Или тебе в любой тебе лишь бы про "зелохов" что-то перднуть?
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- Доктор Борменталь, умоляю вас, … если вы скажете, что это… Я ваш кровный враг на всю жизнь. Это плохо? Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.
- Это бесподобно...(с)
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А-ха-ха, так все таки у зелохов очко подгорает. В 2018 250 миллионов, а в 2020 700 миллионов, вот оно покращення для зелохов. Коболев красава, не зря за него Беня мазу тянет, даже на премьера метил.
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Если честно, мне все равно сколько там они получили. Мне не понятно почему? Давайте платить миллионы долларов премий атомщикам, за то что АЭС не взрываются, пилотам самолетов за то что не падают, машинистам поездов за то что крушений нет.
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Идиот, 250 миллионов премии в 2018м получил только лично Коболев!
Суммарно они на всех членов правления миллиард размотали в 2018м.
Это ж каким придурком нужно быть, чтобы сравнивть сумму, полученную в одном году одним членом правления с суммой, которая будет выплачена на всех в другом году....

"даже на премьера метил."
Нафиг нужно Коболеву в премьеры. Премьер-министру такие бабки и не снились.
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Зелох, я что то не пойму, ты чем не доволен?
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Зелох тут только ты, тупая брехливая мудила.
А я твою ложь на чистую воду вывожу.
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Типичную. Ложь и манипуляцию.
Какую именно - я тебе уже написал в предыдущих постах. Перечитай, если тупой и не дошло с первого раза.
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Зарплата конгресмена США біля 180 000 долл/рік

Зарплата голови НАСА біля 250 000 долл/рік
Зарплата президента США біля 400 000 долл/рік

Ця ****, яка просто виконала частину своїх обов'язків, вважає себе більш грандіозним діячем чим перелічені вище персони ?
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У нас голова Укрпошти отримує в 2 рази більше, ніж президент США.
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нехерово зажили твари, пацаны устроили себе коммунизм! Одни свои жизни кладут за 10 тыс. в окопах, а эти твари не напрягаясь миллионы получают!
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Ще не хватає родзинки на тортик - повернути Каломойському "Приватбанк" і забути про про вкладені в його рефінансування 157 млрд. грн. Все-такі, які ми, українці, щедрі!
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Ок. А что с теми судами которые РАНЕЕ проиграли? Бабки тогда УШЛИ.
Почему в свое время "талантливые пушистые попки" дотянули до морозов (при правлении колгосника юсченка). Как так "гении" подписали самый дорогой контракт?
Еще момент за ВСЕ суды (адвокатов и т.д.) было уплачено НАПЕРЕД немалые суммы в миллионах эвро. В ЧЕМ заслуга менеджмента?
Рыло у менеджеров не рЭпнет от 700 млн. грн.? Может нужно ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании отдать деньги тем кто положил здоровье и жизнь за ГОСУДАРСТВО? А?
Может хватит кормить офисный планктон? Дайте государственные деньги на операции раненым воинам АТО, семьям погибших. А эти офисные чмошники получают итак зарплату и "премии"
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Нормальный бизнес. На заведомо виграшное дело можно и обезьянку поставить представлять истца. Правда такую премию она вряд ли себе выпишет. И чем слесарь "Нафтогаза" хуже его топ-менеджеров? Оказался не в том месте и не в то время. Так что без премии обойдется.
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..*Папередніки * !? ...

Все продовжується .
.Топменеджмент "Нафтогазу" має отримати $29 млн преміальних від виплачених "Газпромом" $2,9 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2084
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Тепер за зраду національних енергетичних інтересів України платять премії?
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Я за премії.
1. Заслужили.
2. Це буде як стимул для інших компаній в дальнішому по відбиванню коштів і "печінка" в москалів в міжнародних судах.
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Супер! Але справа в тому, що за це вони вже отримали премію. У позаминулому році.
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Так ви ж підерас%и вже один раз собі виділяли 40 млн американських долярів за виграш цього процесу!!! Так тепер ще 29 млн???
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А что он получил в 2018? Что это было? У кого амнезия? Сколько раз будет эта "премия"? Пока 2,9 миллиарда не закончатся? Или будут продолжать ежегодно? Интересно с кем он делится, хотя и так понятно. Жесть! Нет нормальных слов, что ни новость - то полный 3,14здец в этой, так называемой, стране, а по сути территории абсурда и беззакония
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Да она вкрай охренели, хотят второй раз получить премии с одних и тех же денег, ведь прошлую премию Витренко получил за присуждение именно этих денег судов.
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странно, может это Дания должна получить премию, или там американский конгресс ?
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А скільки раз можна отримувати премію за виграш однієї і тієї ж справи? Два рази - це не забагато?
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Что может быть лучше чем встретить старость в своем большом и шикарном доме где нибудь в Лихтенштейне или в Калифорнии, иметь своего шофера и домработницу и думать только о хорошем. Такое будущее у этих ребят из Нафтогаза.
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Даєш прибиральниці "Нафтогазу" достойну премію прибиральниці "Газпрому"!!!
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Шо, опять?!
45 млн полученных ранее уже не считаются?
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Заздрість??? Може, в наступному році нехай ще раз випишуть собі премію, в-третє?
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Европейские юристы выиграли суд у Газпрома за бюджетные деньги, Витренко выплатил себе премию в 1%, затем Газпром выплатил эти деньги и Витренко опять выплатил себе премию в 1%. Кроме матов сказать больше нечего.
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Люди, оставьте надежды! Они не остановятся до тех пор, пока вы не начнете их развешивать по столбам. Это не люди, это вирусы. А вирусы нельзя приручить.
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Че раскудахтались, порохоботы?
Вам враги народа подняли на днях прожиточный уровень? Подняли.
Радуйтесь и не скулите.

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Никто ничего не должен выплачивать!
Выплатите им по 50 гривен и билет в зоопарк на рыло. Этого вполне достаточно!
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Если бы это была частная лавочка, созданная на свои деньги, то не вижу никаких проблем.
Но Нафтогаз - это госструктура. Там все создано, работает и добывается на наши с вами налоги! Все, что они должны - получать зарплату, согласно оклада. Как убытки, они не желают участвовать в процентной компенсации, а как заключили обычный контракт - будьте добры процент с него? С какой стати? Эти деньги не прибыль! Прибыль - выплати все затраты, включая зарплаты, уплати налоги, а вот потом считай, что осталось!
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Рахиты. Это что, частная лавочка? Которая имеет право распоряжаться своими личными деньгами, как ей заблагорассудится? Государственные деньги, не их, а они свои лапы на них хотят наложить.
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2,16 долларов цена за природный газ в Америке, посмотрите котировки Насдак, за 1000 кубов 85 долларов. Неужели производство нашего газа дороже чем в Америке.
В 2018 году Коболев получил 340 млн. гривен.
С такими премиями у вас и себестоимость, газа 200 долларов
Это плевок врачам, учителям, строителям. Потом вы пишите какая средняя зарплата в стране....... Коррекцию сделайте, те которые больше 10 минималок получает, уберите и посчитайте
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А за что они зарплату тогда получают? Причем в таких размерах, которая большинству граждан и не снилась?
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