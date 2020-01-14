 Топ-менеджмент "Нафтогаза" должен получить $29 млн премиальных от выплаченных "Газпромом" $2,9 млрд, - Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Liga.net, передает Цензор.НЕТ.

"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", - рассказал он.

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Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или около 700 млн грн. О количестве премируемых Витренко не сообщил.