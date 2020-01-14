 Топ-менеджмент "Нафтогаза" должен получить $29 млн премиальных от выплаченных "Газпромом" $2,9 млрд, - Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Liga.net, передает Цензор.НЕТ.
"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", - рассказал он.
Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или около 700 млн грн. О количестве премируемых Витренко не сообщил.
Зараз стягнуто ще близько 3 млрд. дол.
По-друге - за що саме Коболев та Вітренко отримують зарплати по 2 міліона на місяць, якщо у випадку якогось успіху - їм ще 1% мають давати? 2 міліони на місяць - це типу просто за те, щоб на роботі бути???
По-третє - за виграш у Газпрому премію отримала адвокатська контора, яку для цього й винаймали і яка цим займалася. До чого тут взагалі Коболев із Вітренко?
а до речі всю свою платню Коболєв вже цілий рік перераховує на благодійні цілі - онкохворим дітям (фонд Таблеточки), та військовим (Повернись живим)
Справа в тім, що вони хочуть тут, на цій грішній землі гарно пожити. + забезпечити дітей, родичів і близьких. А решта українців їм чужі. Вони Іліта.
А дармаєд і нахлєбнік, це ви, Світлано, бо працюєте касиркою в Екомаркеті, з освіти маєте ПТУ, і безапеляційно судите про недосяжні вам матерії.
То есть они хотят по второму разу опять получить за тоже самое.
" Ніяк не второпаю чим же вони новєє? "
Такі самі вони.
Тогда это для тебя не было грабежом в открытую? Или тебе в любой тебе лишь бы про "зелохов" что-то перднуть?
- Это бесподобно...(с)
Суммарно они на всех членов правления миллиард размотали в 2018м.
Это ж каким придурком нужно быть, чтобы сравнивть сумму, полученную в одном году одним членом правления с суммой, которая будет выплачена на всех в другом году....
"даже на премьера метил."
Нафиг нужно Коболеву в премьеры. Премьер-министру такие бабки и не снились.
А я твою ложь на чистую воду вывожу.
Какую именно - я тебе уже написал в предыдущих постах. Перечитай, если тупой и не дошло с первого раза.
Зарплата голови НАСА біля 250 000 долл/рік
Зарплата президента США біля 400 000 долл/рік
Ця ****, яка просто виконала частину своїх обов'язків, вважає себе більш грандіозним діячем чим перелічені вище персони ?
Почему в свое время "талантливые пушистые попки" дотянули до морозов (при правлении колгосника юсченка). Как так "гении" подписали самый дорогой контракт?
Еще момент за ВСЕ суды (адвокатов и т.д.) было уплачено НАПЕРЕД немалые суммы в миллионах эвро. В ЧЕМ заслуга менеджмента?
Рыло у менеджеров не рЭпнет от 700 млн. грн.? Может нужно ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании отдать деньги тем кто положил здоровье и жизнь за ГОСУДАРСТВО? А?
Может хватит кормить офисный планктон? Дайте государственные деньги на операции раненым воинам АТО, семьям погибших. А эти офисные чмошники получают итак зарплату и "премии"
Все продовжується .
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1. Заслужили.
2. Це буде як стимул для інших компаній в дальнішому по відбиванню коштів і "печінка" в москалів в міжнародних судах.
45 млн полученных ранее уже не считаются?
Вам враги народа подняли на днях прожиточный уровень? Подняли.
Радуйтесь и не скулите.
Выплатите им по 50 гривен и билет в зоопарк на рыло. Этого вполне достаточно!
Но Нафтогаз - это госструктура. Там все создано, работает и добывается на наши с вами налоги! Все, что они должны - получать зарплату, согласно оклада. Как убытки, они не желают участвовать в процентной компенсации, а как заключили обычный контракт - будьте добры процент с него? С какой стати? Эти деньги не прибыль! Прибыль - выплати все затраты, включая зарплаты, уплати налоги, а вот потом считай, что осталось!
В 2018 году Коболев получил 340 млн. гривен.
С такими премиями у вас и себестоимость, газа 200 долларов
Это плевок врачам, учителям, строителям. Потом вы пишите какая средняя зарплата в стране....... Коррекцию сделайте, те которые больше 10 минималок получает, уберите и посчитайте