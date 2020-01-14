EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  1574  34
Материалы по теме:
Все про:Иран (785) США (16032) Трюдо Джастин (127) Трамп (2745)

 Если бы не было напряженности в регионе, находившиеся на борту украинского самолета были бы сейчас дома со своими семьями, - Трюдо

Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит по ошибке Ираном из-за напряженности в регионе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Думаю, что, если бы не было напряженности, ее недавней эскалации в регионе, все канадцы (находившиеся в самолете. - Ред.) были бы сейчас дома со своими семьями", - сказал премьер в интервью телеканалу Global News TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил: "Такое происходит во времена конфликтов и войн. Основная тяжесть этого удара ложится на плечи невинных людей, и это служит напоминанием о том, почему все мы должны так упорно работать в направлении деэскалации, чтобы снизить напряженность и найти путь, который не будет связан с дальнейшими конфликтами и убийствами".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мероприятия в память о погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране прошли в Эдмонтоне и Торонто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает телеканал, на прошлой неделе премьеру Трюдо неоднократно задавали вопрос, не считает ли он, что президент США Дональд Трамп также несет определенную ответственность за этот инцидент. Ведь он произошел всего через несколько часов после ракетных ударов Ирана в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января.

Трюдо в интервью сообщил, что обсудил этот вопрос с Трампом.

"Я говорил с ним, и заявил о необходимости деэскалации напряженности. Я рассказал о страшном горе и чувстве потери, которые испытывают канадцы, и о необходимости четких ответов на то, как это произошло, и что мы должны сделать, чтобы это никогда не повторилось", - сказал канадский премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169711
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы не было напряжения,то и на Донбассе войны не было. А может дадим таки по башке,напрягающему ?
 показать весь комментарий
 
Така напряжонность, що все керівництво України звалило хто куди. Міністро оборони - в підмосков'ї, голова СБУ - в Куршавелі, а президент в Омані. Решта - навколо цієї трійці прилаштувалася. Так напружено відпочивали, що в державі ніякого керівництва не залишилося. Й переворот влаштувати нікому.
 показать весь комментарий
 
Прекрасно, очередной западный лидер заявляет не о необходимости наказать преступников, взявших в заложники целую страну, а начал мямлить "не все так однозначно", "мы тоже виноваты" и т.д.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если бы не было напряжения,то и на Донбассе войны не было. А может дадим таки по башке,напрягающему ?
 показать весь комментарий
 
 
Та никто не в состоянии. В Рашке столько дряни(не только рашкинцев) - "новички", ЯО, биооружие, что ее даже 50 америк и 100 китаев бы не тронуло.
 показать весь комментарий
 
Вот и вывод что б нас не трогали нужно это иметь.
 показать весь комментарий
 
Но в руках Овоща или Зели..... Якби не було напруженості в регіоні, люди, що перебували на борту українського літака, були б зараз вдома зі своїми родинами, - Трюдо - Цензор.НЕТ 7269 это еще бОльшая проблема будет.
к тому же за пару миллионов Путин может проблемы сделать - либо подкупить кого-то чтобы подорвал, либо дать свой заряд террористам и после применения завопить: Это Украина продала, а я же говорил(а Зеля/Овощ бы поддержали - вон как с самолетом - даже Ирану Зеля и Данилов и прочие лизнули, правда обосрались)
 показать весь комментарий
 
Ну так не дадим им это, а украинской армии. И почему вы понимаете, как и все, кто теракты устраивает, но закрываете на это глаза? )(уйлу можно это делать а мы должны не сопротивляться? Странная у вас логика.
 показать весь комментарий
 
Ну и небольшая провокация, подрыв ЯО, вопли - этоони(типо наши с перепугу ибо трахтористы выпустили пару мин "в ответ на обстрел ВСУ") - Путин поехавший, он и не то сделал бы. Слышал что оно на "селигере" высрало? я вроде видео не видел, но читал - его после такого должны были бы свои же бандюки прибить.
хотя там не все так просто.
 показать весь комментарий
 
Ну и что? Что это меняет нам защищаться не нужно? Не говорите глупостей будет яо никто даже пукнуть в нашу сторону не осмелится.
 показать весь комментарий
 
я вроде выше в двух репликах написал пожалуй все, чем нам грозит обладание ЯО.
подлый всегда победит честного, это как "лох" против "каталы". кстати, классная статья Антиколорадоса насчет этого:

https://defence-line.org/2020/01/vlast-i-murka-chast-1/

это как на зоне новичок - против урки, так и тут - мы - против монстра.(или не в курсе что вытворял "Коминтерн" и прочее говно во всем мире, да и сейчас Рашка что вытворяет?)
 показать весь комментарий
 
Вы уж простите за откровенность, но это бред какой то. Особенно это настойчивое самоунижение, это откуда? Всё гораздо проще: вооружённый против безоружного. Поэтому и творит что хочет вооружённый и нечего ему противопоставить. В истории сколько умных, подлых, опытных, урок и тд не было, а вывод остался один хочешь мира готовься к войне.
 показать весь комментарий
 
Ах да, по истории если смотреть, то это не просто самоунижение, это мазохизм - подумаешь, "сотни лет молились и ждали", как кое-кто высрал. а я говорю о том что Рашке вообще побоку как делать западло - даже если подохнет миллион рабсиян, чтобы Путин завопил: нанаснапали, мы вводим мифотворцев. в курсе как менялось кол-во совков, уничтоженных в ВМВ? 5-7-15-27-45млн. и всем рашкинцам это до фени, им вяличие - главное. так что взорвать пару зарядов в Воронеже и обвинить нас, им даже в радость.
 показать весь комментарий
 
кто первый начал драку тот и виноват
 показать весь комментарий
 
Така напряжонность, що все керівництво України звалило хто куди. Міністро оборони - в підмосков'ї, голова СБУ - в Куршавелі, а президент в Омані. Решта - навколо цієї трійці прилаштувалася. Так напружено відпочивали, що в державі ніякого керівництва не залишилося. Й переворот влаштувати нікому.
 показать весь комментарий
 
 
Прекрасно, очередной западный лидер заявляет не о необходимости наказать преступников, взявших в заложники целую страну, а начал мямлить "не все так однозначно", "мы тоже виноваты" и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Если много стрелять во все стороны, то можно кого-то убить.

Трюдо просто кладезь муд.рости. Капитан Очковидность Очевидность, грубо говоря.
 показать весь комментарий
 
Если бы вы поменьше протирали штаны в совбезах и чухали ляжки в знак глубокой озабоченности,
а занимались вплотную этой недостраной
то в том регионе давно был бы мир.
40 лет терпите, еще столько же будете пока не дойдет
что «Карфаген должен быть разрушен».
 показать весь комментарий
 
Ну да, у США були всі підстави вломити їм після захоплення посольства в Тегерані... Посольство країни - її суверенна територія і напад на посольство=напад на країну!
 показать весь комментарий
 
 
Да, все должны сразу слушаться американского президента и не доводить до того, чтоб он посылал авиацию, крылатые ракеты и дроны мочить в разных странах мира всяких нехороших людей, тогда и напряженности не будет. Точно так же и террористы в Донбассе должны были слушаться героев Майдана и не доводить до разгрома своей базы в Доме железнодорожников в Славянске авиацией неуправляемыми ракетами в 50 метрах от хрущевок.
 показать весь комментарий
 
Москалику, чого ти свого прапора соромишся і під бандерівським стягом пишеш?

А по ділу - так, неосвічений бидло-люмпен Донбаса мав слухатися інтелігенцію, 90% якої підтримало Майдан. На Майдані стояли письменники, художники, музиканти, ІТ-шники, студенти топових вузів України, а на Донбасі за лугандонію топили неосвічені шахтарі і металурги максимум з ПТУ за плечима...

А вся інтелігенція Донбасу зараз або в Києві живе, або у Львові, а професура Донецького універу в Вінниці викладає зараз. А єдиного лауреата Державної премії з літератури з Донбасу сєпари ледь не вбили в 2014 за українську мову і він ледь втік і живе під Києвом!
 показать весь комментарий
 
 
У необразованных шахтеров и металлургов в 2013 году РВП на душу был в 2,5 раза выше, чем у образованных интеллигентов - львовян, ввиду высокой образованности массово моющих сортиры в Польше и попки итальянских стариков.
"входять мокрі і брудні дослідники калу Саломон Самсонович і Африкан Свиридович, вдягнуті у все резинове. В руках у них прибори, якими міряють кал."

 показать весь комментарий
 
Мордва сосем не палится:
в Донбассе



Благодаря в том числе тому случаю когда расхерячили тех сепаратистов в Славянске
в городе сейчас мир и порядок.
 показать весь комментарий
 
 
Вы так переживаете, что террористам помешали вспарывать животы нашим гражданам?
 показать весь комментарий
 
Трамп шмякнул генерала (вместе с кортежом в 37 чел, на территории другой страны!). Зеленский, Президент третьей страны, поспешил поздравить с успешной атакой. Иран объявил угрозу США и поддержавших убийство. Взлетал самолёт МАУ. Его сбили. Ни одного самолёта за минуты "до" и "после" не тронули, по словам главы СНБО. Выводы...
 показать весь комментарий
 
Неужели Зеленский виноват? А поздравлять действительно не стоило, если он это делал, конечно.
 показать весь комментарий
 
А тот генерал с кортежем был в своей стране? И что он делал в Ираке?
 показать весь комментарий
 
И кто ж нганетает обстановку во всем мире?

Сторона конфликта в Ливии, которую поддерживает Россия, отказалась от перемирия

С 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой. На данный момент столицу Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС, которое было назначено ООН и признано США, Турцией и многими другими странами. Восток - вотчина ЛНА, которую поддерживает Россия. На подконтрольной ЛНА территории заседает Палата представителей.
11 января президент РФ Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. "Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства, - сказал он. - Денег от российского государства эти люди не получают".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх