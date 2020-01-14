 Если бы не было напряженности в регионе, находившиеся на борту украинского самолета были бы сейчас дома со своими семьями, - Трюдо

"Думаю, что, если бы не было напряженности, ее недавней эскалации в регионе, все канадцы (находившиеся в самолете. - Ред.) были бы сейчас дома со своими семьями", - сказал премьер в интервью телеканалу Global News TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он добавил: "Такое происходит во времена конфликтов и войн. Основная тяжесть этого удара ложится на плечи невинных людей, и это служит напоминанием о том, почему все мы должны так упорно работать в направлении деэскалации, чтобы снизить напряженность и найти путь, который не будет связан с дальнейшими конфликтами и убийствами".
Как сообщает телеканал, на прошлой неделе премьеру Трюдо неоднократно задавали вопрос, не считает ли он, что президент США Дональд Трамп также несет определенную ответственность за этот инцидент. Ведь он произошел всего через несколько часов после ракетных ударов Ирана в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января.
Трюдо в интервью сообщил, что обсудил этот вопрос с Трампом.
"Я говорил с ним, и заявил о необходимости деэскалации напряженности. Я рассказал о страшном горе и чувстве потери, которые испытывают канадцы, и о необходимости четких ответов на то, как это произошло, и что мы должны сделать, чтобы это никогда не повторилось", - сказал канадский премьер.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
к тому же за пару миллионов Путин может проблемы сделать - либо подкупить кого-то чтобы подорвал, либо дать свой заряд террористам и после применения завопить: Это Украина продала, а я же говорил(а Зеля/Овощ бы поддержали - вон как с самолетом - даже Ирану Зеля и Данилов и прочие лизнули, правда обосрались)
хотя там не все так просто.
подлый всегда победит честного, это как "лох" против "каталы". кстати, классная статья Антиколорадоса насчет этого:
https://defence-line.org/2020/01/vlast-i-murka-chast-1/
это как на зоне новичок - против урки, так и тут - мы - против монстра.(или не в курсе что вытворял "Коминтерн" и прочее говно во всем мире, да и сейчас Рашка что вытворяет?)
Трюдо просто кладезь муд.рости. Капитан
ОчковидностьОчевидность, грубо говоря.
а занимались вплотную этой недостраной
то в том регионе давно был бы мир.
40 лет терпите, еще столько же будете пока не дойдет
что «Карфаген должен быть разрушен».
А по ділу - так, неосвічений бидло-люмпен Донбаса мав слухатися інтелігенцію, 90% якої підтримало Майдан. На Майдані стояли письменники, художники, музиканти, ІТ-шники, студенти топових вузів України, а на Донбасі за лугандонію топили неосвічені шахтарі і металурги максимум з ПТУ за плечима...
А вся інтелігенція Донбасу зараз або в Києві живе, або у Львові, а професура Донецького універу в Вінниці викладає зараз. А єдиного лауреата Державної премії з літератури з Донбасу сєпари ледь не вбили в 2014 за українську мову і він ледь втік і живе під Києвом!
"входять мокрі і брудні дослідники калу Саломон Самсонович і Африкан Свиридович, вдягнуті у все резинове. В руках у них прибори, якими міряють кал."
в Донбассе
Благодаря в том числе тому случаю когда расхерячили тех сепаратистов в Славянске
в городе сейчас мир и порядок.
Болван!
Сторона конфликта в Ливии, которую поддерживает Россия, отказалась от перемирия
С 2011 года, после свержения режима Муаммара Каддафи, Ливия остается расколотой. На данный момент столицу Триполи и запад страны пытается контролировать ПНС, которое было назначено ООН и признано США, Турцией и многими другими странами. Восток - вотчина ЛНА, которую поддерживает Россия. На подконтрольной ЛНА территории заседает Палата представителей.
11 января президент РФ Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. "Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства, - сказал он. - Денег от российского государства эти люди не получают".