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 Пятая годовщина теракта под Волновахой: в суд направлен обвинительный акт, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора сообщил о ходе расследования гибели пассажиров рейсового автобуса сообщением "Златоустовка - Донецк" в результате ракетного обстрела, совершенного наемниками вблизи Волновахи 13 января 2015 года.

Как говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора, 13 января - пятая годовщина трагедии под Волновахой, когда в результате обстрела блокпоста Вооруженных сил Украины участниками террористической организации "ДНР" погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан - пассажиров автобуса, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, террористический акт совершили боевики так называемого "реактивного дивизиона "Ангелы ада" пятой отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР" под руководством "командира-куратора" пятой отдельной мотострелковой бригады 1 АК "ДНР", полковника вооруженных сил РФ, гражданина этого государства. При процессуальном руководстве прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина для рассмотрения по процедуре специального судебного рассмотрения.

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В то же время досудебное расследование в отношении гражданина РФ остановлено в связи с розыском подозреваемого. Постановлением суда дано разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также принимаются меры, направленные на установление всех соучастников преступления и привлечение их к ответственности.

Уголовное производство по факту преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, расследует СБУ при процессуальном руководстве прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169710
 
 
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Есть много резанансных дел, которые должны быть доведены до логического конца.
Прошло пять лет, а нет практически ничего. Дела направляются в суд относительно каких-то годовщин и дат. Эта свовдеповская практика действует на нервы.
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Возьмем к примеру, убийство Качиньского...
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логический конец у этого дела один - растрел путина и его хунты.
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Запис в відеореєстратора. Багато водіів лінуються виставляти реальну дату та час при його увімкненні і він показує ці дані за заводською прошивкою.
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Без срока давности, найти и повесить за военные преступления.
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приходится признать, что нашим общим мразям все сходит с рук..., даже за массовые демонстративные убийства их невозможно привлечь к ответственности (борт MH17), а уж за бесчисленные теракты на земле с нашим недолугим КПК и подавно...., даже если представить, что кого-то осудили, их тут же радостно обменяют и они снова избегут ответственности..., такие преступления не должны оставаться безнаказанными, это укрепляет всех в мысли, что зло неизбежно и оно всегда побеждает, выход-через повешенье...и тихо закопать поглубже...
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а фамилию того командира куратора , которого разыскивают , назвать можно ? или мы разыскиваем но кого , вам не скажем ?
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а шо оманский ишак молчит по этому поводу?! опять боится испортить настроение своим кремлевским кураторам?
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