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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Прорыв трубы возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве: пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса 7 человек. Также спасатели на руках вынесли из здания ТРЦ "Оушен Плаза" 6 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"13 января в 20:25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.. Киеве поступила информация, что в Голосеевском районе на ул. Антоновича, 174, на проезжей части дороги, произошел прорыв магистральной линии горячего водоснабжения. Вследствие порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия проезжей части дороги. Это привело к образованию ямы, в которую задними колесами провалилось маршрутное такси. Спасатели части специальной пожарной техники, которые прибыли на место происшествия, вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе, 7 человек. А потом изъяли микроавтобус из образовавшейся ловушки", - говорится в сообщении.

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Кроме того, горячая вода из теплосети попала на нулевой этаж магазина "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza".

Всех работников и посетителей магазина "Ашан" и ТРЦ "Оушен Плаза" вывели на безопасное расстояние. Спасатели на руках вынесли из здания 6 человек.

По информации службы 103 в результате происшествия пострадали 10 человек. Трем из них помощь оказана на месте, семеро находятся в больнице.

Аварийными коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы, - ГСЧС 01
Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы, - ГСЧС 02
Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы, - ГСЧС 03
Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы, - ГСЧС 04
Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы, - ГСЧС 05
Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы, - ГСЧС 06

Источник: https://censor.net.ua/n3169709
 
 
 Топ комментарии
 
Зе предупреждал, что "мы стоим на порогре прорыва". Прорвало.
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Трубьі будут лопаться все чаще. Так как деньги вместо ремонта инфраструктурьі шли в карманьі разньіх Порошенок все 30 лет. И к сожалению продолжают идти.
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Придурок ти! ... Там труби лежать 50-60 річної давності... Ти ще на могилу Щербицького з Шелестом, насери...А для того, щоб "трасу замінить" - мільярди потрібні, дорожче набагато, ніж Шулявський міст відновить... Скільки асфальту, землі вибрать треба, труби прибрать, нові укласти, засипать, нове покриття укласти... Коли вже вам, "зелебобикам", Порошенко в штани срать перестане? ... (На те, що вам "Блазень" з "блазенятами, на голову сере і у вуха сцить, ви уваги не звертаєте...).
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чудово одне: у Києві досі плюс три...
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Зе предупреждал, что "мы стоим на порогре прорыва". Прорвало.
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Мало того, что президента нет, так ещё и труба показала новое лицо🤔🤔🤔
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Це сталося через те, що цю трасу за період казнокрадства, тьху, оговірка, за час каденцї, святий соєвий Миздобул не вікривав урочисто для ТВ-картинки. Червона стрічечка, золоті ножниці в холених розжирілих клешнях, які за життя нічого важчого за пачку $10000 не піднімали
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Придурок ти! ... Там труби лежать 50-60 річної давності... Ти ще на могилу Щербицького з Шелестом, насери...А для того, щоб "трасу замінить" - мільярди потрібні, дорожче набагато, ніж Шулявський міст відновить... Скільки асфальту, землі вибрать треба, труби прибрать, нові укласти, засипать, нове покриття укласти... Коли вже вам, "зелебобикам", Порошенко в штани срать перестане? ... (На те, що вам "Блазень" з "блазенятами, на голову сере і у вуха сцить, ви уваги не звертаєте...).
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Насчет миллиардов-то это только у нас любая мелочь стоит миллиарды ,и все не хватает.Проедьте по Варшаве-город меньше чем Киев намного,но там-невероятное кол-во современных мостов,эстакад,развязок. Отличное дорожное покрытие,шумоизолирующие панели везде,освещение.Дороги идеально чистые,общественный транспорт-чистейший,на все денег хватает.У нас-Шулявский мост:сперва 600млн,потом вдруг еще столько же добавить.Рабочая сила не подорожала,металл-подешевел.Обоснований никаких,Но добавили.В итоге-мост без сьездов,дорожное покрытие ужасное,в конце моста-участок,где можно убить ходовку.Все сделано плохо,хотя моста там того....Но цена-втридорога .Как у нас крадут-нигде так не грабят народ,если только в росии...
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Для Польщі Захід застосував программу допомоги.
Для нас Будапештський мемомандум.

Скільки сидить в Сеймі комуняк, скільки в Раді?
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КАКАЯ НИЗКАЯ КУЛЬТУРА ---Яр Холодницкий !!!! СТЫДНО ЗА вас !!!
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він в армії совка служив, так що автомат як мінімум піднімав
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Не у всіх частинах були АК.
В моїй переважна більшість СКС.
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Трубьі будут лопаться все чаще. Так как деньги вместо ремонта инфраструктурьі шли в карманьі разньіх Порошенок все 30 лет. И к сожалению продолжают идти.
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Событие ярко передает суть суть выражения - "зачем делать косметический ремонт если канализация все равно старая?" Это относится и к "ТЦ".
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Сраный совок, настроил гамна понимаешь ли
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Централізоване теплопостачання це совок, минулий вік.
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