 Наемники РФ за сутки 6 раз обстреливали позиции украинских воинов, применяли 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 14 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по нашим позициям рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие. Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 20 мин и минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов; вблизи с Новотошковское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм - по 3 мины; неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.



