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Все про:обстрел (8594) Донбасс (20426) наемники РФ (1009) операция Объединенных сил (1985)

 Наемники РФ за сутки 6 раз обстреливали позиции украинских воинов, применяли 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 14 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по нашим позициям рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие. Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 20 мин и минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов; вблизи с Новотошковское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм - по 3 мины; неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Наемники РФ за сутки 6 раз обстреливали позиции украинских воинов, применяли 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 01
Наемники РФ за сутки 6 раз обстреливали позиции украинских воинов, применяли 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3169708
 
 
 Топ комментарии
 
Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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Пора позвонить пуйлу и поздравить со старым Новым Годом.
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Закончил бы за неделю если б рашка тайно не ввела регулярные войска. До сих пор не знаешь это??
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Интересная тенденция. По официальному каналу национального радио практически перестали или совсем перестали передавать сводки с линии разграничения... Виртуально война закончилась. Скоро наш космонавт полетит на солнце 🤔🤔🤔
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Раньше каждый час или при обострении обстановки, сейчас ,- тишина . Совсем .
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а кто там обещал что с Нового года прекратятся обстрелы?
что только выберете меня и сразу война кончится!
на войне наживаются барыги!
бизнес на крови!
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Так то ж обещал, надо ему 100 дней или грамм белого порошка дать, уже никто и не помнит..🤔🤔🤔
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Закончил бы за неделю если б рашка тайно не ввела регулярные войска. До сих пор не знаешь это??
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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А у відповідь що??? Мовчання,як в ОМАНІ.
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Слухайте. Вам що. Мало одного року зрозуміти дещо ??? Ви ще питаєте ?
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Пора позвонить пуйлу и поздравить со старым Новым Годом.
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А мо це володарі аусвайсів з куркою від імені ***** салютують петадрами і так вітають з Новим роком.
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Лиш український наш рід
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накріваєм
І гостей усіх склікаєм.
Чи не втому віпіваті -
Будемо знову святкувати!
А мороз на вулиці - ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим Роком !!

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Я раніше до Зе не чува навіть назв цих населених пунктів. Це що - корлдони війни перенеслились ?
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Перевірив по мапі. Так так. Кордони змінились війни. Саме так. Результа "Развода войск і какая разніцца"
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у меня один маленький вопрос долго еще сопли жевать будем или всетаки вовчика отправим в ростов?
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