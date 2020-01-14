 Наемники РФ за сутки 6 раз обстреливали позиции украинских воинов, применяли 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 14 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по нашим позициям рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие. Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 20 мин и минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов; вблизи с Новотошковское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм - по 3 мины; неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.
Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.
что только выберете меня и сразу война кончится!
на войне наживаются барыги!
бизнес на крови!
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накріваєм
І гостей усіх склікаєм.
Чи не втому віпіваті -
Будемо знову святкувати!
А мороз на вулиці - ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим Роком !!