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Все про:арест (9926) Россия (74739) Фукс (16)

 Украинского олигарха Фукса заочно арестовали в Москве

Таганский суд Москвы заочно во второй раз арестовал украинского олигарха Павла Фукса по обвинению в мошенничестве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс",

Эту информацию подтвердил российскому  "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев. Такое решение принято уже во второй раз после отмены ареста в Мосгорсуде в ноябре прошлого года из-за нарушения Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Дело по Фуксу было открыто в конце декабря 2018 года. Позже его объявили в международный розыск.

По данным следствия, олигарх покинул Россию в марте 2019 года, вылетев в Лондон. Тогда ему была определена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олигарха Павла Фукса объявили в розыск в России

Источник: https://censor.net.ua/n3169706
 
   
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Он такой же украинский как и русский. Место грабежа не делает его украинским.
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Так то оно так. Главное только у кого он деньги украл и где их будет тратить или какое государство их конфискует
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ничего подобного. он особь щироукраинской реформаторской национальности.
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"украинский олигарх Фукс)))" - мне уже смешно стало))))
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дада..тот ещё фрукт. какие-то афёры с киевским метрополитеном.
кругом успел нагадить.
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11.11.19 21:39 Российский суд отменил заочный арест Фукса, - адвокатОлигарха Павла Фукса объявили в розыск в России Российский суд отменил заочный арест Фукса, - адвокат( напечатано ниже темы )
Вам форумчанам случайно не вот так Украинского олигарха Фукса заочно арестовали в Москве - Цензор.НЕТ 9959 Украинского олигарха Фукса заочно арестовали в Москве - Цензор.НЕТ 9959 Украинского олигарха Фукса заочно арестовали в Москве - Цензор.НЕТ 9959 от того ,что на самом деле происходит
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Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения.

Нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.

Смотрите, что происходит. Прошлой осенью Госгеонедра отдали скандальном олигарху Фуксу 16 газовых месторождений. Без аукционов.

Об этом написали только несколько медиа. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Об этом сегодня сообщил известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Этим летом Полтавский облсовет отдал Фуксу еще 10 газовых месторождений. Без аукционов и общественных слушаний.

Мы немного навозмущались в Фейсбуке. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Позавчера Харьковский областной совет отдала Фукса еще 2 газовых месторождения без аукционов и общественных слушаний. Он готов идти дальше.

При этом, нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.
Воровать так же, как это делало окружение Януковича. Как будто ничего и не произошло за последние годы в Украине.

Я не хочу больше возмущаться в Фейсбуке. Во вторник 4 сентября мы приедем в Полтаву к председателю областного совета Беленькому (БПП). И взяв его за шкирку, будем требовать готовить проекты решений по отмене ранее выданных разрешений Фуксу. Требовать вернуть украденное.

Присоединяйтесь, если вы в Полтаве. Или распространите этот пост, чтобы больше людей узнало.

Спасибо за ваше участие!

***

Больше информации об этом порошенковском ставленнике, жулике Фуксе читайте в публикациях:

- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, который в свое время финансировал «Оплот» Жилина

- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко

- Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему претензии у ГПУ - расследование
https://www.economics-prorok.com/2018/09/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B7.html#more-53475, Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения.

Нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.

Смотрите, что происходит. Прошлой осенью Госгеонедра отдали скандальном олигарху Фуксу 16 газовых месторождений. Без аукционов.

Об этом написали только несколько медиа. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Об этом сегодня сообщил известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Этим летом Полтавский облсовет отдал Фуксу еще 10 газовых месторождений. Без аукционов и общественных слушаний.

Мы немного навозмущались в Фейсбуке. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Позавчера Харьковский областной совет отдала Фукса еще 2 газовых месторождения без аукционов и общественных слушаний. Он готов идти дальше.

При этом, нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.
Воровать так же, как это делало окружение Януковича. Как будто ничего и не произошло за последние годы в Украине.

Я не хочу больше возмущаться в Фейсбуке. Во вторник 4 сентября мы приедем в Полтаву к председателю областного совета Беленькому (БПП). И взяв его за шкирку, будем требовать готовить проекты решений по отмене ранее выданных разрешений Фуксу. Требовать вернуть украденное.

Присоединяйтесь, если вы в Полтаве. Или распространите этот пост, чтобы больше людей узнало.

Спасибо за ваше участие!

***

Больше информации об этом порошенковском ставленнике, жулике Фуксе читайте в публикациях:

- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, который в свое время финансировал «Оплот» Жилина

- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко

- Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему претензии у ГПУ - расследование

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нельзя такое писать. это не мыролюбно, не по реформаторски.
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