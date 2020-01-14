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 На Луганщине блокирован канал ввоза контрафактных сигарет из "ЛНР", - СБУ. ФОТО

На Луганщине блокирован ввоз контрафактной табачной продукции с временно оккупированной территории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Луганщине блокирован канал ввоза контрафактных сигарет из ЛНР, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники планируют наладить еженедельные поставки сигарет, изготовленных на производственных мощностях псевдореспублики "ЛНР". Контрафакт должны были переправлять через реку Северский Донец и доставлять заказчикам на автомобилях. Реализовывать подделку собирались через мелкие торговые точки региона под видом продукции известных мировых брендов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрафактные сигареты на сумму 15 млн грн пытались переправить из "ДНР" в страны Евросоюза, - СБУ. ФОТО

Организатора сделки, жителя Северодонецка, правоохранители задержали возле села Трехизбенка Новоайдарского района во время транспортировки партии подделок. В автомобиле дельца выявлены почти 2 тыс. пачек сигарет с "акцизными марками" так называемой "ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3169701
 
 
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Кармільци годують Україну, а вони перешкоджають. Негідники.
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М-да… Пала ниже плинтуса контрразведка СБУ при кушервельском. А еще совсем недавно такие операции как добыча Цемаха проворачивали.
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Эсбэушникам не отстегивали, от лыхо
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Нююю, типа наш і, Українські не конрафакт..
Підробка! Курив по всьому Світу!!
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