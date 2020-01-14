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Все про:Киев (18415) потоп (292) Пантелеев (45) трц (7)

 КГГА: Коммунальщики будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza"

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" будет круглосуточно работать над ликвидацией повреждения сети на Антоновича возле торгово-развлекательного центра "Оcean Plaza", потребителей переподключат к другим сетям теплоснабжения

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщил во время брифинга заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Повреждения магистрального трубопровода (диаметр 1000 мм) теплоснабжения от ТЭЦ-5 произошло около 19:00 13 января и привело к утечке теплоносителя со значительной температурой, в результате чего 9 человек получили ожоги. По нашей информации тяжелых травм нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", - цитирует Пантелеева пресс-служба мэрии в обнародованном в понедельник вечером сообщении.

Он отметил, что тепловики проведут работы по разрытию, после чего определят, сколько времени продлится устранение повреждения.

По словам Пантелеева, жители Голосеевского района будут переподключены на другие сети теплоснабжения.

"Мы прогнозируем, что без тепла ни один дом не останется, поскольку есть возможность переподключить абонентов на другие сети теплоснабжения", - прокомментировал заместитель председателя КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за прорыва теплотрассы в Голосеевском районе Киева 9 человек получили ожоги, - КГГА

Он также отметил, что магистральная сеть, на которой произошел порыв, была построена в 1987 году. "Летом, во время гидравлических испытаний, повреждений обнаружено не было", –подчеркнул чиновник.

По информации Пантелеева, аварийные бригады КП "Киевтеплоэнерго" откачивают воду и сразу после этого начнут переподключение жилых домов и учреждений социальной инфраструктуры на другие теплоисточники.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что в 2019 заменили 130 км аварийных трубопроводов. В 2020 планируются "еще большие масштабы ремонтных работ во избежание аварий. Ведь почти 80% теплосетей являются изношенными и требуют замены. Ежегодно необходимо менять около 170 км теплосетей", - отметил Пантелеев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из подтопленного ТРЦ "Ocean plaza" в Киеве эвакуированы 13 человек, один - госпитализирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Источник: https://censor.net.ua/n3169700
 
 
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Предлагаю второй стеклянный мост начать строить! А про этот случай забыть, и поднять по традиции, всем, тарифы на отопление.
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А че Меня Столицы прроблемы волновать?
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" была построена в 1987 году"
Тоді не було таких високих будинків і не потрібно було великого тиску в магістралях.
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так не було, був генплан, мережі розраховувались, зараз тичуть свічкі де є місце, чі ТЦ, там де Шулявській вже дерева вирубали, думали вони міст з такім пафосом? та ні, під цей понт ТЦ захерячать, там де танк стоїть, дерева вже вирубали старі...
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Тепер - поступово. Спочатку Оcean Plaza треба перетворити хоча б на Sea Plaza... потім River Plaza... Lake Plaza... Pond Plaza...
В результаті має утворитися тихий, лагідний ТРЦ Swamp Plaza
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"Коммунальщики будут круглосуточно работать" - какое самопожертвование! прям хероизьм!...
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У 2017 на тому ж Голосіївському проспекті був отакий копро-гейзер:

КГГА: Коммунальщики будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" - Цензор.НЕТ 6781
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