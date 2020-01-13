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 Киберполиция блокировала деятельность нескольких онлайн-казино, действующих на территории Украины. ФОТО

Сотрудники Департамента киберполиции разоблачили незаконную деятельность 28-летнего жителя Днепропетровской области, который организовал ряд онлайн-казино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Злоумышленник заранее арендовал сервер, на котором в дальнейшем размещались все его онлайн-казино. Кроме того, он обеспечивал безопасность процесса игры, популяризировал виртуальное казино, организовал техническую поддержку игроков при возникновении проблемных вопросов.

Ряд веб-ресурсов ежемесячно приносили организатору игорного бизнеса более 100 тыс. долларов. По оперативной информации на ресурсах этого казино было зарегистрировано около миллиона пользователей как из Украины, так и из-за границы.

Киберполиция блокировала деятельность нескольких онлайн-казино, действующих на территории Украины 01

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Полицейские провели обыск в частном доме на Киевщине, где проживал подозреваемый. В сейфе, который был спрятан владельцем, правоохранители обнаружили более 220 тыс. долларов США, которые он получил в результате противоправной деятельности. 

Киберполиция блокировала деятельность нескольких онлайн-казино, действующих на территории Украины 02
Киберполиция блокировала деятельность нескольких онлайн-казино, действующих на территории Украины 03

Кроме того, во время обыска изъяли компьютерную технику, дополнительные носители информации, мобильный телефон и банковские карточки, которые использовались для перевода средств, полученных преступным путем, в наличность.

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Мужчине объявили о подозрении по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время досудебное расследование в рамках данного уголовного производства завершено, материалы направлены в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3169699
 
 
 Топ комментарии
 
Сайт Космолота работает срочно выезжайте на обыск к Авакову!
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толковый парень,далеко пойдёт
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надо было за рубежом казино регистрировать =)
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налоги тогда святое, а как тогда жить, если в жызни не платил - так ведь это по перёг горлу встанет, а иму такое надо!
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Ща казино нельзя. Ща караоке в моде.😉
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Толку этих онлайн казино дохера. Иностранных именно, так что деньги и дальше будут просератся украинцами
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Сайт Космолота работает срочно выезжайте на обыск к Авакову!
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киевскую киберополицию с нелохом срочно командировать в Лас-вегас или Монте-карло,та это говна валом
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Лудоманія - страшна хвороба. Тому і бізнес цей дуже прибутковий.
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Украина может сделать все казино в одном месте, как в Лас-Вегасе. И туда будут все ездить отдыхать и развлекаться и настроить там и стрипклубов и траву легализовать и бары и т.д. И все будут туда ехать и вкладывать деньги в это место и развивать его! Можно же сделать все круто, только нужно это отрегулировать законодателями!
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