 Все руководство ГНС в Одесской области отстранено от исполнения обязанностей, - Верланов отреагировал на сообщение НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в Фейсбук.

Глава ГНС заявил о следующих шагах:

1. Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов.

2. Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС ​​и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей.

3. Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников.

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"Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены", - прокомменитировал Верланов видео, обнародованное НАБУ.

Напоминаем, 13 января НАБУ сообщило о подозрении и.о. начальника ГУ ГНС одной из областей, которая предлагала сотруднику прокуратуры ежемесячную взятку в размере 25 тыс. долл.