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Все про:НАБУ (3014) Одесская область (1904) ГНСУ (31) Верланов Сергей (27)

 Все руководство ГНС в Одесской области отстранено от исполнения обязанностей, - Верланов отреагировал на сообщение НАБУ

После информации НАБУ о попытке подкупа сотрудника прокуратуры со стороны и.о. начальника обласного управления ГНС, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов отстранил от исполнения обязанностей руководство ГНС в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника в Фейсбук.

Глава ГНС заявил о следующих шагах:

1. Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов.
2. Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС ​​и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей.
3. Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников.

Смотрите: Руководитель областной налоговой пыталась подкупить сотрудника прокуратуры, предлагалось 25 тыс. долл. ежемесячно, - НАБУ. ВИДЕО

"Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены", - прокомменитировал Верланов видео, обнародованное НАБУ.

Напоминаем, 13 января НАБУ сообщило о подозрении и.о. начальника ГУ ГНС одной из областей, которая предлагала сотруднику прокуратуры ежемесячную взятку в размере 25 тыс. долл.

Источник: https://censor.net.ua/n3169698
 
   
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Расстрел казнокрадов и коррупционеров очень позитивно сказывается на экономике. Доказано Китаем.
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Агга, нада б было делать енто дааааноОО!
Знаю..))
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Плавали - знаем: Перевіркою порушення не виявлено. Продолжаем...
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Притча є така: Украв малий циганчук гроші у дядька. Люди спіймали на гарячому, гроші дядькові вернули, а циганчука батькові вернули. Старий циган сиром'ятний ремінь у руку і малого по хребті. Б'є і примовляє:"Я тебе б'ю не за те, що вкрав, а за те, що попався!" Тут та сама історія.
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все пропало, шеф! с чего же кормиться будешь, красава?
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Бомбу для начальника! Зелену! Стотонну! Гаси пожежу!
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Сотрудников ОГПУ и подразделений на местах, не купишь за грязные деньги.
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