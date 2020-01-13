 Из-за прорыва теплотрассы в Голосеевском районе Киева 9 человек получили ожоги, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом , сообщил замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев на брифинге с представителями КП "Киевтеплоэнерго" по порыву теплосети на ул.Антоновича в Киеве в понедельник вечером.

На вопрос журналистов о количестве пострадавших, чиновник ответил, что с легкими ожогами медицинскую помощь получают девять людей.

Также Пантелеев подчеркнул, что люди не останутся без теплоснабжения. Магистраль будет подключена к "другому источнику".

Он также уточнил, что "аварийной магистраль не считалась… все проверки перед этим она (магистраль) проходила".

Причиной порыва Пантелеев назвал гидравлические испытания.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в понедельник вечером возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям г.Киева, состоянием на 21.30, спасатели эвакуировали 13 людей из маршрутки, троллейбуса и здания ТРЦ "Ocean Plaza", пострадавшую женщину с ожогами ног передали медикам.

КП "Киевтеплоэнерго" перекрыло подачу горячей воды, начало ее откачку. Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.