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Все про:Киев (18415) прорыв (62) теплосеть (96) трц (7)

 Из подтопленного ТРЦ в Киеве "Ocean plaza" эвакуировано 13 людей, один человек госпитализирован, - ГСЧС

По состоянию на 21.30 спасатели эвакуировали 13 людей из маршрутки, троллейбуса и здания ТРЦ "Ocean Plaza", которые были подтоплены после прорыва теплосети на ул. Антоновича в Киеве, пострадавшую женщину с ожогами ног передали медикам.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям г. Киева.

"Вечером 13 января в Голосеевском районе на ул.Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданное отверстие частично попало маршрутное такси", – говорится в сообщении  ведомства.

Информация о событии поступила спасателям в 20:38. На место выехали дежурные подразделения 27-й государственной пожарно-спасательной части.

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"Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также 3-х граждан с рядом стоящего троллейбуса, который оказался в паровой завесе. Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza". Людей эвакуировали.

Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек. Спасатели вынесли из здания 1 потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы", – сказано в сообщении.

На месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.

Как сообщал Цезор.НЕТ ранее, вечером возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Источник: https://censor.net.ua/n3169694
 
 
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Вот и не верь в карму.
Назвали "Океан Плаза" и произошла аврия, связанная с водой...

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маршрутник і тролейбусник безкоштовно помили транспортні засоби гарячою водою.Та нічого-кияни заплатять! Из подтопленного ТРЦ в Киеве "Ocean plaza" эвакуировано 13 людей, один человек госпитализирован, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1692
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А риби в акваріумі вже зварилися? Шкода що трохи піхно новину подали, ми з дружиною вже п'ємо шампанське.
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