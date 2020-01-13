 Офис генпрокурора зарегистрировал несколько уголовных производств по фактам пыток в колонии на Харьковщине

Прокуроры внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) УК Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса генпрокурора. Досудебное расследование по этим уголовным производствах поручено территориальному управлению ГБР в Полтаве.

Отмечается, что основанием для внесения в ЕРДР указанных сведений стало заявление представителей общественной организации "Харьковская правозащитная группа", в котором говорится о совершении ряда преступлений должностными лицами Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове.

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"В частности, в обращении правозащитники указывают на неоднократные факты пыток осужденных в течение 2017-2019 годов с целью запугивания и дискриминации, приводят примеры избиения, удушения, связывания, применения электрического тока и совершение иных насильственных действий, оскорбляющих личное достоинство осужденных.

Также, в своем заявлении правозащитники указывают на грубое нарушение законодательства о труде.

Ход расследования указанных уголовных производств находится на контроле Офиса генерального прокурора", - отмечается в сообщении.

Напомним, 8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказали о введении в Алексеевской исправительной колонии №25 режима особых условий из-за группового неповиновения осужденных.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека, во время бунта правоохранители применили силу к 22 лицам.

10 января в прокуратуре Харьковской области сообщили, что по факту нанесения осужденным ИК-25 телесных учреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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