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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (293) Зеленский (4248) Оман (20) Помпео (199)

 Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев

Государственный секретарь США Майкл Помпео звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил дипломат, советник пятого президента Украины Константин Елисеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Он сообщил, что в составе так называемой "делегации", которая прибыла бы якобы с официальным визитом в Султанат Оман, было всего два человека - сам Зеленский и его советник Ермак. Это вызвало вопросы не только у американского дипломата, но и у украинского общества.

"В составе делегации всего два человека - президент и его помощник. Даже посла не было в составе делегации. Всегда, когда едет президент, его на любой встрече сопровождает посол. Итак, посла не было. Поэтому, на мой взгляд, это были какие-то фейковые встречи для того, чтобы замылить нам глаза. Но народ Украины должен знать, за какие средства он летал, кто его охранял, за какие средства напимался чартер, на котором он вернулся, с кем он встречался", - рассказал Елисеев.

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Константин Елисеев сообщил, что американские партнеры были озадачены визитом Зеленского в Оман, учитывая обострение ситуации с безопасностью в регионе и тяжелой болезнью султана Омана, который на днях умер.

"Я скажу честно - даже мои американские коллеги были немного озадачены этим визитом. Одной из мотиваций звонка госсекретаря Помпео президенту, каторый тогда находился в Омане, было даже просто выяснить, что он там делает. Потому что в это время - Ближний Восток, эскалация напряженности в Иране, Ираке, Сирии. Рядом Оман. И тут неожиданно президент страны которая воюет, в рождественские праздники едет якобы с "визитом" так называемым в то время, когда главное лицо болеет. И поэтому он спросил, что он там делает. Потому американская разведка даже сбита с толку. И поэтому пошло оттуда - "Украина в Омане". Это ввело в "оману" не только наших граждан, но даже наших международных партнеров", - пояснил дипломат.

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Источник: https://censor.net.ua/n3169692
 
   
 Топ комментарии
 
а в ответ кроткие гудки долгое и-а
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Я согласна - он действительно позор нации, которая сделала такой выбор.
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Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев.

Привлекаю инвестиции, - Зеленский.
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Вася я ж тобі вже писав скажи кураторам в фсб щоб забрали слово англо сакси з методички...
Ви дегенерати цим палитесь.
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Ото буде цікаво,як США взнають від розвідки,що наш великий молодий рехформатор зустрічався з путінососом Сурковим,зеля думаю тобі поташ, якщо ця інформація підтвердиться тебе не спасе ніхто,ти будеш зрадником похлеще ялинковича!Всі твої рахунки будут заморожені разом з твоїм беньою...
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Раз літав з Єрмаком- значить зустрічався з кацапами
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Довбні думають, що всі їх ідіотські поступки пройдуть безслідно? Ох блін, то ще аукнеться Україні...
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мда, 1991 года 13 января рассеиские мерзавцы хотели задушить востановленную независимость стран Балтйи, наш маиданчик и охрана важных обьектов у костров, сегодня дети наши свободны и одно помогла - встали все три и сложно обявть сразу три нароодда фашиздами


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Якийсь Єлісєй в курсі мотивів Помпео. Певно спить з ним.
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І що знаменитість відповіла?Сором на весь світ... а він радіє,мабудь,зовсім дурник.
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Одно соевое недоразвитое позорило страну, пришло на смену зеленое недоразвитое. Результат почему то один. Печальный......
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Перед тем как позвонить Зеленскому Помпео позвонил Елисееву! Во как!
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А для чого через треті руки? Напряму Коломойському треба дзвонити і питати, що його маріонетка робить в Омані.
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