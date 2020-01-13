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 С начала войны Андрей Садыло помогал нашей бригаде, - руководство 17-й ОТБ выразило соболезнования в связи со смертью волонтера

Руководство 17-й отдельной танковой бригады выразило соболезнования в связи со смертью волонтера Андрея Садыло. который помогал воинам бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Выражаем искренние соболезнования родным и близким известного волонтера из Кривого Рога Андрея Садыло, который ушел из жизни. Андрей Садыло был руководителем группы "Помощь армии своими руками" и помогал бойцам 17 бригады.

"С начала войны Андрей Садыло помогал нашей бригаде в усовершенствовании активной брони танков от прямого попадания снарядов. Мы скорбим вместе со всем украинским обществом по поводу тяжелой утраты настоящего патриота. Светлая память!" - прокомментировал заместитель командира бригады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169691
 
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