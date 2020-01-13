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Все про:Киев (18415) ЧП (281)

 Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве прорвало трубу с горячей водой - разрушен асфальт и затоплено здание, спасатели эвакуировали людей. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Киев Оперативный".

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По информации телеканала "Наш", проезжая часть ул. Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza" повреждена в нескольких местах, в одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили.

Как следует из видео, которое очевидцы выложили в сеть, вода затопила первый этаж торгового центра, люди, которые находятся на 2 этаже не могут самостоятельно покинуть здание. Охрана проводит эвакуацию.

"Затоплен первый этаж "Ocean Plaza". Охрана торгового центра проводит эвакуацию посетителей, сотрудников и персонала", - сообщают очевидцы.

Как сообщила hromadske подтвердила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага, возле торгового центра Ocean Plaza, на улице Антоновича 174, прорвало теплосеть, из-за чего произошел подмыв асфальта. Вода затопила торговый центр, а также супермаркет "Ашан".

"Там, где произошел прорыв асфальта, задними колесами попало маршрутное такси. Спасатели эвакуировали 4 человека, которые были в маршрутке. Также рядом был троллейбус. Оттуда эвакуировали трех человек", - отметила пресс-секретарь.

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В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили об ограничении движения от улицы Загородней до площади Лыбидской. Информации о пострадавших нет.

Возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве прорвало трубу с горячей водой - разрушен асфальт и затоплено здание, спасатели эвакуировали людей 01
Возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве прорвало трубу с горячей водой - разрушен асфальт и затоплено здание, спасатели эвакуировали людей 02
Возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве прорвало трубу с горячей водой - разрушен асфальт и затоплено здание, спасатели эвакуировали людей 03
Фото: t.me/kyivpatrol

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Источник: https://censor.net.ua/n3169690
 
 
 Топ комментарии
 
Киев оперативний, а матюгається як кацапське бидло.
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Назвали "Ocean Plaza", а потім дивуються.
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Киев оперативний, а матюгається як кацапське бидло.
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Ну, то просто какой-то малорос отправил свою съемку в паблик Киева Оперативного.
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Українці-лайтеся вишукано! Українські лайки і прокльони-то наше всьо! І звучать набагато образливіше та змістовніше ніж кацапомогольські матюки,назви котрих йдуть від статевих органів.(фу,бридоття)
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Так назва трц кагбе намікає на те що повинен бути рядом океан.
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все лето перебои с горячей водой( пришлось бойлер купить на всякий) дебилойды комунальщи чтото тэстируют а тут нннна тебе тогда когда не должно но снова и опять!
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Сейчас "зеленая команда" объявит что это иранский теракт!!!
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Патамушта це показували не в новинах а на ток-шоу з М.Вереснем.
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Після дебільних обшуків зелені на ПРЯМОМУ почав дивитись. А тобі шо до цього?
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Тоді, це лайно саме для таких, як ти.
Дивись, на "здоров`я". Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей - Цензор.НЕТ 6785
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Ну и шо?!
Дело житейское...
Счас, напротив Меня, теплотрассу меняют..
Был металл счас пластик и термоизоляция зашибись!
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Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве прорвало трубу с горячей водой - разрушен асфальт и затоплено знание

...
Вечір дзен-буддизму на Цензорі?


Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою, з будівлі евакуювали людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7721

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Кінцевий бенефіціар Оушн Плази нібито кацап? Впарити йому позов щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Від комунальників, транспорників і жебраків з підземного переходу.
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а Педалик панорамные мосты мостырит - хотел флаг 10х20 м постевить за 100 млн - еле отговорили. теплоцентралями и канализацией, конечно, заниматься значительно скучнее
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Ага, його як не затопить, так замінують))) Дуже везучий ТРЦ!
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Що за веселощі. Розіллють по платіжкам. Бобіки все сплатять.
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- Что новенького?
- У Манохина на объекте трубы лопнули..
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а кацапы вякали, что в Киеве проблемы с горячей водой
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Прямий доказ кацапу Ротенбергу (власнику оушн плази), що гаряча вода в Києві є!
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страшно уявити що було б коли назва трц була " тектонічний зсув" "бездонний розлом" " вулкан" " тайфун" чи " астероїд"
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Або взагалі - ТРЦ "Армагеддон" чи "Рагнарьок" Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей - Цензор.НЕТ 3265
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Цікаво, риби в їхньому акваріумі на вході зварилися? Шкода що я дізнався про це вже після того як ми з дружиною присіли на шампанське.
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Хотів рибного супчику нахаляву? Там охорона ще би до твого приходу усю рибу напевно зжерла. Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей - Цензор.НЕТ 9673
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