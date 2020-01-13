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 Политика Украины
  2202  26
Все про:безвизовый режим (1421) Евросоюз (12730)

 С 2021 года украинцам и жителям других стран с безвизовым режимом с ЕС придется получать платное разрешение на въезд, - миссия Украины в Евросоюзе

В 2021 году ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), в связи с чем изменятся условия безвизовых поездок для граждан Украины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миссии Украины в Европейском союзе.

Таким образом с 2021 перед поездкой в Европейский союз украинцы должны:

- подать онлайн-заявку для получения разрешения на пересечение границы (этот процесс будет продолжаться несколько минут, если у правоохранительных органов не будет оговорок);

- за каждую заявку нужно заплатить 7 евро комиссии, для людей до 18 лет и старше 70 лет - получение разрешения бесплатно;

- разрешение будет действительным в течение 3 лет или до завершения действия проездного документа (то есть разрешение не нужно будет получать перед каждой поездкой).

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"Предварительная авторизация позволит Европейскому союзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную/угрозу безопасности и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее нет ли у государства-члена ЕС оговорок относительно их поездки", — пояснили в Миссии Украины.

С 2021 года украинцам и жителям других стран с безвизовым режимом с ЕС придется получать платное разрешение на въезд, - миссия Украины в Евросоюзе 01

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Напомним, инициатива создания ETIAS возникла в апреле 2016 года. Позже ее поддержали послы стран ЕС. Осенью 2018 года ЕС одобрил необходимые законодательные решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3169687
 
 
 Топ комментарии
 
Це конєшно зрада зрадна. Раз на три роки платиш 7 євро карточкою через інтернет і заповнюєш анкету онлайн.
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Так он же РАБОТАЕТ! А ты коменты тут постишь. С 2021 года украинцам и жителям других стран с безвизовым режимом с ЕС придется получать платное разрешение на въезд, - миссия Украины в Евросоюзе - Цензор.НЕТ 4030
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Тем более, что у мордвы и такого нет, шарахаются как от прокаженных
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Не, даже нам израильтянам платить надо будет
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ты знаешь этот анекдот?:
"Пришли детишки колядовать в семью евреев,.. и ушли с долгами.."
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Це конєшно зрада зрадна. Раз на три роки платиш 7 євро карточкою через інтернет і заповнюєш анкету онлайн.
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Пяснювали, що платити будуть ті, в кого вже в паспорті є вже віза (не біометричні паспорти)
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пацаны и девченки, прошу зайти в мой комент. время 21.14 коболь **** получает 15 лямов зелени
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Так он же РАБОТАЕТ! А ты коменты тут постишь. С 2021 года украинцам и жителям других стран с безвизовым режимом с ЕС придется получать платное разрешение на въезд, - миссия Украины в Евросоюзе - Цензор.НЕТ 4030
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если это шутка, то я тебя понял. если нет то я за 19 год заплатил 112000грн налогов и спрашиваю и тебя и себя, *****????????????????? если нас такие выплаты
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ну что? вместе вы это зробили, а ведь теперь ещё пару три ограничении и тогда и попращайтесь безвизом, нахрен нам то стадо сектантов зелёной ослихи.
А Украинцам, увы, нам надо отсеить, любителей ослов отдельно или вместе с любителями сруского мира и вас отдельно, вам зелённый свет а им красный.
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Откуда такие дебилы берутся, это решение Еврокомиссии и касается многих стран, при чем здесь Зеля.
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Они думают что при их Пети для Украины сделали бы исключение из списка стран с безвизом.))
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Вот и сказочке конец, а кто слушал ... . Поматросили европейцы Украину а женятся на другой.
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Чудово! То ж "соєвий мародер" забезпечив надурику хохлятським дебілам безвіз,а ось "найвеличніший з політиків всесвіту" організує згідно тарифу бабломойського!
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и внимание, одновременно включаются гавнометы паработов и ху@лоботов!
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С такими странами нас уровняли..
В них бывал..
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Добре, якщо так. Бо може бути мало-помалу "брексіт".
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