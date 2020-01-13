 С 2021 года украинцам и жителям других стран с безвизовым режимом с ЕС придется получать платное разрешение на въезд, - миссия Украины в Евросоюзе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миссии Украины в Европейском союзе.

Таким образом с 2021 перед поездкой в Европейский союз украинцы должны:

- подать онлайн-заявку для получения разрешения на пересечение границы (этот процесс будет продолжаться несколько минут, если у правоохранительных органов не будет оговорок);

- за каждую заявку нужно заплатить 7 евро комиссии, для людей до 18 лет и старше 70 лет - получение разрешения бесплатно;

- разрешение будет действительным в течение 3 лет или до завершения действия проездного документа (то есть разрешение не нужно будет получать перед каждой поездкой).

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"Предварительная авторизация позволит Европейскому союзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную/угрозу безопасности и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС. Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее нет ли у государства-члена ЕС оговорок относительно их поездки", — пояснили в Миссии Украины.

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Напомним, инициатива создания ETIAS возникла в апреле 2016 года. Позже ее поддержали послы стран ЕС. Осенью 2018 года ЕС одобрил необходимые законодательные решения.