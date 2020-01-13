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Все про:коммунизм (264) памятник (1905) Херсонщина (854)

 Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине

Институт национальной памяти Украины потребовал демонтировать памятник "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области.

Письмо с требованием о демонтаже памятника, являющегося символом коммунистического тоталитарного режима, обнародовал городской голова Каховки Андрей Дяченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника", - заявил мэр.

Дяченко также сообщил, что подготовит обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Херсонской областной госадминистрации Юрию Гусеву и народному депутату Владимиру Иванову.

Монумент "Легендарная тачанка" был открыт в октябре 1967 года, посвящен боям на Каховском плацдарме в 1920 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169685
 
   
 Топ комментарии
 
памятник довольно выразителен...
я бы его не удалял, хотя и ненавижу кровавый совок...
просто нужно сделать поясняющую табличку об итогах этой бойни и жертвах коммуняк...

Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1599
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Можна просто будьоновки позбивати й папахи натягнути... Тачанки то була спочатку зброя махновців, це комуняки пісоя собі слямзіли... Комуняки все крадуть завжди...
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А вона хіба не батька Махно Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 5762 Здається,то,його зброя Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 6290
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Все проблемы решены. Осталось тачанку сдать на металлолом.И все.
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Не совсем. Дело в том что этот памятник очень большой и он из бронзы. С него и так периодически копыта у коней отпиливали. Но проблема не в этом. А в том, что это памятник не совсем и красноперой русне а именно боевому транспорту ( тачанке) который начал применять Н.Махно и его селянська армия.
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Неужели"патриотам"этого хватит?
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Вони не бились,а окуповували території.Зрештою їх в Криму розбив полковник УНР Петро Болбочан.
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Не только он а и Махно. Вот он на крысме русни вырезал......
К стати он кончил и вяликую дикую дивизию ( сейчас это батальон восток)кацапни. В ней в основном очкерийцы и даги служили. Это была самая боеспособная часть у мордвы. Но она в приднепровье занималась не боями а грабежом и насилием местных. Ну и естественно к ним отношение у махновцев и местных было не очень гуманное. Их или рубили топорами косами или ******* или заживо сжигали. В общем очеень малому количеству горных орлов удалось сбежать к себе в аулы.
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Можна просто будьоновки позбивати й папахи натягнути... Тачанки то була спочатку зброя махновців, це комуняки пісоя собі слямзіли... Комуняки все крадуть завжди...
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Здалеку тачанка має грандіозній вигляд - и це несмотря на ті, что метал, з которого вона Виготовлена, частково розрізалі и здали на металобрухт. З цієї причини до пам'ятника НЕ бажано підходіті Надто около: конструція НЕ дуже Надійна, можна заподіяті Собі шкоду. Увечері монумент НЕ освітлюється, тож відвідуваті це місце краще у денну пору.

Read more at: https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/13725_legendary-tachanka-monument.htm

прогнила як і "совок" Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 9818
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Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине.

І на тому місці поставити "Зельоний фургон".
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Легендарна тачанка - монумент у городе Каховка Херсонської області, что увічнює тачанку , широко вікорістовувану в українських степах у часи Першої Світової та українсько-Радянської Війни.
Виготовлення у 1967 году в Ленінграді на заводі «Монумент-скульптура», звідки БУВ доставлених до Каховки и змонтованій на кургані поряд з пам'ятними знаком на місці командного пункту маршала СРСР Василя Блю-хера . Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1898
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не васьки сине удова тут вроде не наблюдалось Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 9203 там кп Эйдмана было Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 9203
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та не было его там он в Сибири бухарестил между постукиванием остатков белых Інститут нацпам'яті вимагає демонтувати символ комунізму "Легендарна тачанка" на Херсонщині - Цензор.НЕТ 7425
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Змінити табличку на : пам"ятник борцю за незалежність Нестору Махно.
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Це вже металобрухт

Здалеку тачанка має грандіозній вигляд - але, частково розрізалі и здали на металобрухт. З цієї причини до пам'ятника НЕ бажано підходіті Надто около: конструція НЕ дуже Надійна, можна заподіяті Собі шкоду. Увечері монумент НЕ освітлюється, тож відвідуваті це місце краще у денну пору.
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Вот . Там больше 10 тон бронзы. кто то глаз положил. еще и деньги выделят на демонтаж двойной навар будет )
Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1321
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памятник довольно выразителен...
я бы его не удалял, хотя и ненавижу кровавый совок...
просто нужно сделать поясняющую табличку об итогах этой бойни и жертвах коммуняк...

Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1599
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Підтримую...
Адже, в усьому бувають виключення, і це саме той випадок...
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Тачанка - высокохудожественная скульптура. И она никак не ухудшает жизнь современных Украинцев. Можно оставить на память об эпохе.
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А вона хіба не батька Махно Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 5762 Здається,то,його зброя Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 6290
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так спёрли идею у него Батько понимал смысл в манёвренной войне а красные просто у него её спёрли как всегда у всех Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2757
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нехрен людям делать, так назвали себя аж "Институтом", батько Махно тоже на тачанке у нас ездил, так красных и белых таких буржуев с нее расстреливал
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Та зніміть будьонівку з голови червонопузого, поставте Нестора на тачанку і все буде оки
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нужно не демонтировать, а восстановить историческую справедливость! заменить краснорылых извращенцев легендарными воинами батька махно!!! да и легендарная тачанка - заслуга махно!
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ну кому она блин мешает? стоит себе в поле возле дороги никого не трогает"Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1952
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26.10.1919г.У села Перегоновка ударная офицерско-казачья группа была уничтожена. Исход сражения решила махновская конница под командованием инспектора кавалерии Дорожа. Последнюю решающую атаку повел Нестор Иванович.Лаву кавалерии поддержал беспощадный пулемётный полк Кожина - около сотни тачанок, сведённые в один кулак. Уникальное изобретение батьки Махно, в манёвренных боях его тачанки буквально топили противника в потоке раскаленного свинца.
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так там дикий дивпмизий быль и там погибло 3 из рода кадыровых злые изыки говрят что дырки у них в спинах были Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1307
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В бою у роковой Перегоновки «непобедимые горцы» потеряли треть нукеров. «Махновцы», неоднократно сходились в рукопашную. Махновцы умели наступать в сомкнутом конном строю и недаром прослыли «рубаками». Комбриг Михаил Рыбаков вспоминал, как , «одним ударом разрубывалась голова, шея и полтуловища горца, или полголовы абрека скашивалось так точно, будто резали арбуз». Дикую дивизию погнали по днепровским берегам, как перепуганное стадо баранов. Страшные для мирного и безоружного населения, «лихие» кавказцы раз за разом терпели унизительные поражения от Махно, неся при этом чудовищные потери. Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть. Пленный белый офицер мог рассчитывать на быструю смерть, солдат-славян вообще выпускали на волю.
Горцам это не грозило. Пуля в таких случаях казалась для них редким счастьем.
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И на крысме беглая белая кацапня старалась повеситься или застрелиться когда узнавала о подходе к городу Махно. русне и их семьям прощения не было.
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Да, можно и оставить памятник, только переписать название, объявив его изобретением Махна, который их использовал чтоб крошить краснопузых.
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В Каховке?
Та нехай буде, як памятка..
Бував..Може на цвітняк комусь??
Нехай залишиться..
Та і Нестору Івановичу теж..
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Предлагаю декоммунизировать памятник следующим образом:
В тачанку установить скульптуру *****, а вместо лошадей поставить бронзового Осла Оманского.
И назвать памятник "украинский выбор"
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Не треба доводити до маразму і знищувати всю історію.
Важко уявити, що французи зносять замки, які побудувала Свята Інквізиція, або німці, які зносять Велику Зірку, тому що це символ нацистської Німеччини.
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Там памятник очень красив и великолепно вписан в рельеф местности! Это памятник свободе, ветру и полёту мысли человека. Та и Махно Нестор был конечно народным героем! Он кем родился, тем и жил, тем и умер. Такие дважды не рождаются. Та и не надо.
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Эй, долбо@бы, давайте, потребуйте ещё и ДнепроГЭС демонтировать!...
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Днепрогэс это не символ коммунизма, а источник энергии. Но у тачанки таки-да двойное значение, и если представить её не как инструмент красных, а как детище батьки Махна, то вполне сойдёт...
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Это стандартный петушиный вой совков - "снесите днепрогэс", "снесите заводы", "не используйте советскую военную технику", который показывает абсолютное непонимание сути декоммунизации.
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А Дніпрогес при чому, проект був розроблений за вказівкою Вітте ще за царату, будували німці з американцями.
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А зачем демонтировать? .... выбросить оттуда краснопузиков а на их место водрузить Нестора Ивановича Махно ...
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можно только будёновки рашпилем подработать и табличку сменить.
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там не нужно ничего выбрасывать т.к. и в армии Махно не было единой формы и воевали и в буденовках селяне. Просто удалить флаг и на его место повесить черный флаг с черепом и костями Н.Махно.
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І під яким гаслом будуть збиратися байкери на мотофестиваль кожен рік у Каховці?
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Ее не демонтировать нужно а переносить к трассе и реставрировать. Реально это единственный памятник напоминающий о событиях 10-20 годов прошлого века и партизанской войне против русни этого периода.
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Это последняя проблема в Украине... Демонтируют эту "тачанку" и на нас завтра сразу обрушатся мир и благоденствие... Ну да, обязательно! Токо карманы нада поширше оттопырить, шобы больше манны небесной в них залетело.
Не с того конца власть берётся(и бралась прошлая) за преобразование страны. Нет, шобы начать заводы, дороги строить - власть опять с памятниками воюет.
Мы очень быстро скатились до уровня расии, во всём копируя кацапские маразмы, законы и пропаганду, но ритушируя это всё своей "патриотической позицией".
Може такая позиция и есть патриотической, но какой практический толк от неё? Просто информационный шум и замыливание более важных проблем государства.
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..не знаю.. насколько я слышал, тачанка - выдумка махновцев, а это несколько меняет ситуацию.. будёновки и всё совковое, конечно, поменять..
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Аби в Херсоні нормальні керівники були,вже б давно на пам'ятник повстанцям півдня переробили.
Передньому можна чуприну махновську приклепать,а задній і так на Никифора Григор'єва схожий.
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Тачанку придумали у батьки Махно. И использовали очень эффективно. Надо восстановить справедливость ...
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Давно пора. Очень радует, что новый директор института памяти, достойный продолжатель дела Вятровича!
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не думаю все таки что южане позволят это сделать.
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