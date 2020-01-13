Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине.

Письмо с требованием о демонтаже памятника, являющегося символом коммунистического тоталитарного режима, обнародовал городской голова Каховки Андрей Дяченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника", - заявил мэр.

Дяченко также сообщил, что подготовит обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Херсонской областной госадминистрации Юрию Гусеву и народному депутату Владимиру Иванову.

Монумент "Легендарная тачанка" был открыт в октябре 1967 года, посвящен боям на Каховском плацдарме в 1920 году.

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