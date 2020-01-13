Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине.

Письмо с требованием о демонтаже памятника, являющегося символом коммунистического тоталитарного режима, обнародовал городской голова Каховки Андрей Дяченко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника", - заявил мэр.
Дяченко также сообщил, что подготовит обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Херсонской областной госадминистрации Юрию Гусеву и народному депутату Владимиру Иванову.
Монумент "Легендарная тачанка" был открыт в октябре 1967 года, посвящен боям на Каховском плацдарме в 1920 году.
К стати он кончил и вяликую дикую дивизию ( сейчас это батальон восток)кацапни. В ней в основном очкерийцы и даги служили. Это была самая боеспособная часть у мордвы. Но она в приднепровье занималась не боями а грабежом и насилием местных. Ну и естественно к ним отношение у махновцев и местных было не очень гуманное. Их или рубили топорами косами или ******* или заживо сжигали. В общем очеень малому количеству горных орлов удалось сбежать к себе в аулы.
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прогнила як і "совок"
І на тому місці поставити "Зельоний фургон".
цей?
Виготовлення у 1967 году в Ленінграді на заводі «Монумент-скульптура», звідки БУВ доставлених до Каховки и змонтованій на кургані поряд з пам'ятними знаком на місці командного пункту маршала СРСР Василя Блю-хера .
Здалеку тачанка має грандіозній вигляд - але, частково розрізалі и здали на металобрухт. З цієї причини до пам'ятника НЕ бажано підходіті Надто около: конструція НЕ дуже Надійна, можна заподіяті Собі шкоду. Увечері монумент НЕ освітлюється, тож відвідуваті це місце краще у денну пору.
я бы его не удалял, хотя и ненавижу кровавый совок...
просто нужно сделать поясняющую табличку об итогах этой бойни и жертвах коммуняк...
Адже, в усьому бувають виключення, і це саме той випадок...
тачанки Махна
Горцам это не грозило. Пуля в таких случаях казалась для них редким счастьем.
Та нехай буде, як памятка..
Бував..Може на цвітняк комусь??
Нехай залишиться..
Та і Нестору Івановичу теж..
В тачанку установить скульптуру *****, а вместо лошадей поставить бронзового Осла Оманского.
И назвать памятник "украинский выбор"
Важко уявити, що французи зносять замки, які побудувала Свята Інквізиція, або німці, які зносять Велику Зірку, тому що це символ нацистської Німеччини.
І під яким гаслом будуть збиратися байкери на мотофестиваль кожен рік у Каховці?
Не с того конца власть берётся(и бралась прошлая) за преобразование страны. Нет, шобы начать заводы, дороги строить - власть опять с памятниками воюет.
Мы очень быстро скатились до уровня расии, во всём копируя кацапские маразмы, законы и пропаганду, но ритушируя это всё своей "патриотической позицией".
Може такая позиция и есть патриотической, но какой практический толк от неё? Просто информационный шум и замыливание более важных проблем государства.
Передньому можна чуприну махновську приклепать,а задній і так на Никифора Григор'єва схожий.