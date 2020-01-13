 Профильный комитет Рады подготовил заявление в связи с крушением украинского самолета в Иране

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Текст заявления подготовили члены профильного комитета на своем заседании в понедельник. В проекте заявления отмечается, что Верховная Рада ожидает извинений от Исламской республики Иран за сбитый украинский самолет и гибель пассажиров и экипажа, а также призывает Иран к полному признанию ответственности за инцидент.
В проекте заявления также высказывается соболезнования семьям погибших, а также коллективу МАУ и парламентам стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Убиться об тумбочку!!!
РАССЛЕДОВАНИЕ!!!
Откуда у Ирана ( под санкциями с 1979 г) появились российские ТОРы? Кто обучал " специалистов( опять же - под санкциями)?Кто ( конкретно - имя, сестра, имя) сидел за пультом? Не русня, случайно так?
При этой власти - ну, как-то так(((((
ов данной ситуации громыхал бы с трибуны Совбеза ООН, ИМХО
- я признаюсь - это действительно сделал я...
- э не...признавайся полностью)))))
Сам ужасный Чубакка 2-го эпизода IX саги Звезданутой Рады взялся за дело. Ща без всяких «анал - табу» из Аятоллы леди сделает.
11 января в 21:16
Особливо цинічно в промові Зеленського щодо збитого в Ірані українського літака було про цінність кожного життя і про «ми повернемо відчуття безпеки». Це після того, як українське слідство відкрили за порушення безпеки польотів, а не щодо теракту чи умисного збиття літака, як це мало б бути. Як намагалися відразу повісити всю провину на екіпаж і власну авіакомпанію. І це попри те, що в МАУ шаленно опиралися і наполягали на власній повній невинуватості в цьому інцеденті. Цінність життя українського екіпажу всі ці дні ніяк не хвилювала, як видно.
Про швидку реакцію консула і посла теж було по-дурному сказано, якщо згадати заяву українського посольства, ніби там технічна несправність літака і теракт виключено.
Як запхали в дупу язика і тупо спостерігали за маніпуляціями іранців з рештками літака, аж доки Канада не почала погрожувати санкціями і не добилася міжнародної слідчої групи з залученням експертів західних країн. Тільки після цього українським експертам показали кабіну пілотів, що й прояснило, що ракета була і вона саме в кабіну і влучила.
Про своєчасність і швидкість реагування на інцедент - це також було мерзенно. В той час як сам Зеленський десь тинявся по Оману. Що він там робив - чи то офшорні рахунки перевіряв, чи з російськими емісарами зустрічався? Голова СБУ ніяк не міг повернутися з Куршавелю. А міністр транспорту Криклій так і не перервав відпустки. Зразу видно, що люди до влади прийшли щоб гарно і якісно подорожувати світом, а не напружуватися під час надзвичайних подій.
Про «ми працювали без істерик», то можна з певністю стверджувати, що якби не ті заяви США, Канади, Великобританії, Австралії та генсека НАТО, які неадеквати з Офісу президента умудрилися назвати «спекуляціями», то Іран би не визнав своєї провини, а Зеленський ще й сьогодні б щось мукав про «не все очевидно».
До того ж, всі ці хамські вимоги до США та Канади надати відому їм інформацію щодо атаки на наш літак показали ще одну важливу річ. Провідні розвідки світу не співпрацюють з цим українським керівництвом. Інакше взагалі б цієї дикої ситуації не виникло, коли український президент дізнається про таку інфомацію з телевізора. Просто порівняйте нинішні події та заяви з ситуацією зі збиттям російськими військами МН-17, коли саме українські офіційні особи першими заявили про атаку російським «Буком». Це стало можливим завдяки співпраці з розвідками провідних краін НАТО. Зараз цієї співпраці, як стало зрозуміло, немає. Що й не дивно, якщо згадати про дивні чартери з Москви до Оману та членів родин з громадянством РФ трохи не у кожного українського високопосадовця. І з ким тоді консультувався Зеленський щодо авіатрощі в Ірані? Зовсім не з тими, кого він згадав в своєму телезверненні, судячи з риторики офіційних заяв ОП протягом чотирьох днів після падіння літака МАУ.
А якби в літаку не було громадян Канади? Що тоді? Чи була б хоч якась надія на визнання Іраном власної провини? Можна вже точно сказати, що ні. Та й зараз Зеленський так і не зміг сказати слів «російська ракета». Тому що готовність оточення Зеленського «прогнутися» під інтереси Ірану та його союзника РФ, пожертвувати власними громадянами і власним літаком заради чужих потреб, не дозволили б змусити винуватців визнати правду.
Тож якщо дійсно згадати про цінність кожного життя і відчуття безпеки, то реакція Зеленського і його оточення на цю надзвичайну подію дала всім зрозуміти, що цей президент не буде захищати власних громадян, власну авіакомпанію, якщо вони зазнали ракетної атаки. Він кине їх на поталу заради сумнівних домовленостей. Бо безпека власних громадян йому до лампочки. І ніяке махання кулачками після бійки це не виправить.
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