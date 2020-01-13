 Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью Цензор.НЕТ

Украина рассматривает необходимость созыва заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций о ситуации с крушением самолета в Иране.

"Для начала мы должны выяснить - атака на наш самолет была преднамеренной или случайной. От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов

"Количество погибших граждан Ирана, которое находилось на борту этого лайнера, самая большее, и пока мы не видим попытки преднамеренной атаки", - подчеркнул он.

По словам Данилова, на Совбез ООН не стоит возлагать много надежд.

"Украина уже прошла этот путь с катастрофой борта МН 17, и международная следственная комиссия так и не была создана. Очень много записано в уставе ООН, к сожалению, многое из того довольно длительное время не выполняется. Там фактически указано, например, что Российская Федерация не должна аннексировать украинский Крым и часть Донецкой и Луганской областей, но она это делает. То есть не стоит полагаться на то, действенность чего не является совершенной. Совбез ООН не может помочь с урегулированием российской агрессии, поэтому слишком много надежд не надо возлагать. К большому сожалению, ООН сейчас - организация недостаточно эффективная, а ее решение отчасти лишь консультативные и декларативные и, к сожалению, не только ООН", - констатировал Данилов.

"Наша позиция, что политическая стратегия должна основываться на должном образом собранных доказательствах. Еще раз подчеркиваю: мы пока не видим, что Иран сознательно сбил украинский самолет. И такого не видят наши западные партнеры", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также читайте: Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов

По его словам, к ответственности могут быть причастны и российские производители зенитно-ракетных комплексов.

"Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной. Управление российскими ракетными комплексами крайне несовершенно. Мы видим, что российская ПВО работает не совсем корректно. Покупатели систем ПВО российского производства должны обратить на это внимание. 17 сентября 2018 года проданные Сирии системы ПВО сбили российский самолет Ил-20. Сейчас снова видим несовершенство российских ЗРК, которое провоцирует тяжелые последствия. Поэтому, не исключено, что российские компании-производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к трагедии", - рассказал Данилов.

"Следствие будет продолжаться, оно должно пройти свой полный путь. После того, как следствие установит, что произошло, будем планировать следующие шаги. Нам не нужно сейчас принимать поспешных решений, нам надо отрабатывать четкий план, и он у нас есть, вместо нас никто не будет решать наши проблемы. Я говорю всем нашим партнерам, всем послам, с которыми имею многочисленные встречи, о какой справедливости в мире и о каком праве можно говорить, когда весь мир знает, что именно Россия уничтожила малазийский "Боинг" и убила 298 человек, а нет сил привлечь РФ к ответственности", - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте также: СВР доложила о падении украинского самолета в Иране 8 января в 05:41, через 6 минут об этом знал президент, - Данилов

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте полное интервью: Олексій Данілов: "Ми першими визначили, що "Боїнг" був збитий, але для цього ще треба було зібрати докази"