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 Политика Украины, Происшествия
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 Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов

Следующие шаги будут планироваться после того, как следствие установит, что произошло.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал  в интервью Цензор.НЕТ

Украина рассматривает необходимость созыва заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций о ситуации с крушением самолета в Иране.

"Для начала мы должны выяснить - атака на наш самолет была преднамеренной или случайной. От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов

"Количество погибших граждан Ирана, которое находилось на борту этого лайнера, самая большее, и пока мы не видим попытки преднамеренной атаки", - подчеркнул он.

По словам Данилова, на Совбез ООН не стоит возлагать много надежд.

"Украина уже прошла этот путь с катастрофой борта МН 17, и международная следственная комиссия так и не была создана. Очень много записано в уставе ООН, к сожалению, многое из того довольно длительное время не выполняется. Там фактически указано, например, что Российская Федерация не должна аннексировать украинский Крым и часть Донецкой и Луганской областей, но она это делает. То есть не стоит полагаться на то, действенность чего не является совершенной. Совбез ООН не может помочь с урегулированием российской агрессии, поэтому слишком много надежд не надо возлагать. К большому сожалению, ООН сейчас - организация недостаточно эффективная, а ее решение отчасти лишь консультативные и декларативные и, к сожалению, не только ООН", - констатировал Данилов.

"Наша позиция, что политическая стратегия должна основываться на должном образом собранных доказательствах. Еще раз подчеркиваю: мы пока не видим, что Иран сознательно сбил украинский самолет. И такого не видят наши западные партнеры", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также читайте: Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов

По его словам, к ответственности могут быть причастны и российские производители зенитно-ракетных комплексов.

"Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной. Управление российскими ракетными комплексами крайне несовершенно. Мы видим, что российская ПВО работает не совсем корректно. Покупатели систем ПВО российского производства должны обратить на это внимание. 17 сентября 2018 года проданные Сирии системы ПВО сбили российский самолет Ил-20. Сейчас снова видим несовершенство российских ЗРК, которое провоцирует тяжелые последствия. Поэтому, не исключено, что российские компании-производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к трагедии", - рассказал Данилов.

"Следствие будет продолжаться, оно должно пройти свой полный путь. После того, как следствие установит, что произошло, будем планировать следующие шаги. Нам не нужно сейчас принимать поспешных решений, нам надо отрабатывать четкий план, и он у нас есть, вместо нас никто не будет решать наши проблемы. Я говорю всем нашим партнерам, всем послам, с которыми имею многочисленные встречи, о какой справедливости в мире и о каком праве можно говорить, когда весь мир знает, что именно Россия уничтожила малазийский "Боинг" и убила 298 человек, а нет сил привлечь РФ к ответственности", - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте также: СВР доложила о падении украинского самолета в Иране 8 января в 05:41, через 6 минут об этом знал президент, - Данилов

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Читайте полное интервью: Олексій Данілов: "Ми першими визначили, що "Боїнг" був збитий, але для цього ще треба було зібрати докази"

Источник: https://censor.net.ua/n3169682
 
 
 Топ комментарии
 
Для начала нужно выяснить зачем оманский ишак летал самолетом мертведчука через москву. Тут и станет ясно, в какую игру с ним играет кгб
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А як це можна з'ясувати ?
Скоріше штати та Канада дізнаються, аніж ми.
Літак збили росіским комплексом.
Лишається здогадуватись, чи можливе, що ним потай керували кацапи...
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Интересно мозги он отключает преднамеренно или случайно? Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов - Цензор.НЕТ 2277
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А як це можна з'ясувати ?
Скоріше штати та Канада дізнаються, аніж ми.
Літак збили росіским комплексом.
Лишається здогадуватись, чи можливе, що ним потай керували кацапи...
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Вот Данилов и будет смотреть/читать новости и ждать когда там что полезное скажут, ну вообщем будет действовать как обычно...
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Да они ,вообще мелкие сошки ,как скажет Каломойша ,так и будет
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А зачем догадываться?
Проверить дату создания ракеты, дату продажи рашкой Ирану ТОРа.. и оп-ля
Иран под санкциями с 1979 года, торговля оружием в это время? рашка продает оружие стране под санкциями...
После этого не нужно отбрехиваться, что ООН не работает
Нужно, как минимум, озвучить
А потом в международный трибунал!
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Аналитическая система СНБО даст несколько версий по этому поводу. Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов - Цензор.НЕТ 8343
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ну да! место проклятое!!! а то все говорят, руки из попы, руки из попы! ))))))))))))
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Эврика!!! ЭТО объясняет ВСЁ!!
ни *****, ни муслимам сбивать борт из "любви к искусству" не было надобности!! Не Боинг им нужно было уничтожить, а ПАССАЖИРА!!!! только этим можно объяснить и выбор бОрта..и паузу в 4 дня после атаки американской базы!! Именно спец-пассажир на борту сделал Боинг-747 целью ракетного удара! И не стоит крыть арифметикой гуманистов-" 177 жертв ради одного"! У муслимов и ***** эти человеческие нормы отморожены!!
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И кто был этот пассажир? Кого это не могли убрать другим способом?
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Совершенно не важно - пассажир.
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Не "обезьяна с гранатой", а сильно пьяная "обезьяна с гранатой" - разработчик РЛС об атаке на Boeing МАУ

Российский инженер-разработчик радиолокационных станций Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования крушения самолета Boeing компании МАУ возле Тегерана, а также дал комментарий относительно объяснений Ирана.

Разработчик РЛС сказал, что вылет с задержкой в час не важен для определения виновников трагедии. "Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору.

Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер", - заявил Горбачевский.

На вопрос о том, можно ли перепутать лайнер с крылатой ракетой, разработчик сказал, что перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. "Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная "обезьяна с гранатой", - образно уточнил инженер.©

Вероятно не случайнлно..
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Да увидели они цель и от страха сразу бахнули...никто там не разбирался что то летит.
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Для начала нужно выяснить зачем оманский ишак летал самолетом мертведчука через москву. Тут и станет ясно, в какую игру с ним играет кгб
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рассматривает необходимость созыва заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций о ситуации с крушением самолета в Иране, и По словам Д, на Совбез ООН не стоит возлагать много надежд, это один и тот же человек говорит, как такое возможно.
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Интересно мозги он отключает преднамеренно или случайно?
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Нужно Зеленскому подружиться с Путиным,потом Зеленский напоит Путина и Путин по пьяне признается что по его указке был сбит украинский самолёт и что по его указке Зеленский вернул Украину в прежнее Московское стойло Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов - Цензор.НЕТ 1390
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Та твою ж мать! *********** хотіли залякати зі сторони росії, їм це вдалося , зрозумів зєбіл?
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Самая сумасшедшая, немотивированная и бездоказательная версия.
Неудивительно что поверить ей могли только самые отбитые порохоботы.
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Думаю об этом мы не скоро узнаем. А может даже никогда. Версий будет много. Но доказать можно будет, только имея на руках неопровержимые факты. А именно записи разговоров. По-другому никак.
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Я вообще не вижу смысла в преднамеренном сбивании самолета с таким количеством граждан Ирана на борту. Что Иран получил от этого?
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История вообще мутная. Фанатики, не фанатики. Умышленно, не умышленно. Я думаю мы этого не узнаем. Вариантов масса. Какой выберут, посмотрим.
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Думаю Ирану предложат закрыть ядерную программу навсегда. И тогда будет случайно. Сейчас вижу эту ситуацию как предмет торгов, как бы цинично это не звучало. Что будет предметом этих торгов увидим по факту.
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Получается, что Иран заимел только еще один повод для давления на него же самого, поставил самого себя в невыгодное положение и заимел кучу головняков. И оно ему надо?
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оператора по всей вероятности уже прикопали на территории секретной базы, как теперь будем выяснять причины.
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Так допросите Зеленского он знает все почему сбили ему в омане сказали
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А щоби це прояснити , тре провести розслідування, стосовно бцубочкіної поїздки до Оману - з ким зустрічався й що йому сурков повідомив... А після дізнатись, що підписував в мацковському аеропорті, куди його мертвєтчук привіз... Гадаю цим повинна зайнятись парламентська комісія...
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Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, и что обьявим войну тем с кем и так воюем, или появятся новые претенденты (враги).
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Если преднамеренно, то это терроризм. Если с подачи Раши, то она страна поддерживающая терроризм. Но все это доказать, как по мне, не реально. Разве что, случайно повезет.
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Если преднамеренно, то это терроризм, это очевидно потому что произошло рядом с Международным Аэропортом, списать на салют, петарды уже не получится.
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Он типа считает,что иранцы ненавидят украинцев.
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это мнение путина хла передаете, ВЫ бы на паРаше не забывали бы Волгодонск Москава Смоленск Донецк Беслан- детей убил.
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Шо тебе в методичке *уйло накропает, то ты и проЗЕкаешь, данилов!)
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папуаси погрожують , одній з найдревніших КРАЇН світу ...ви ...ляді як землю продасте так взагалі накуй кому цікаві будете ...голожопі уроди
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Зеленский ещё извинится за этот случайь А какая разница? Лишь бы не было войны.
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значит есть точный указ для секты зелнного осла -провести деиствия и отвести все подозрение в нужное русло - иван и мишка не выноваты, это всё мухамед и ардан натворили
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а какие наши последующие действия а данилов? каломыйский за литак бабло получит за моральный ущерб и за простой тоже (поэтому он особенно и не парится), заплатят родственникам экипажа, ну а дальше что? разбомбишь иран большими бомбами? или перестанешь орехи фисташковые и финики закупать? или в Оман больше летать не будете?
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Просто даун. Какая разница 11 гражданам Украины и их семьям? И всем остальным. Всем миром признано ,что Иран терорестическая страна ,где мучают и убивают людей! И лучшие друзья у них параша ,которая и продала им эти ракеты.Что тебе еще надо?
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Ему нужны доказательства факта, а не стереотипы пропаганды.
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А он никто и зовут их-************* на подтанцовке у террористов-рашистоов
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Лохи и неЛохи, никто не застрахован от этого..
Не ломайте слюнями клаву!
Соблюдайте правила движения и тому подообное! И сырых помидоров наночь-нини!
Горький сарказм, вибачаюсь..
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Хатоскрайники заслуживают ту власть которую имеют
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сектанты зелённого осла спасает ситуацию, а то солнцеликии "янелох в 42 года" глупо повыступал с заявлениями.
Кстати, что требовал ваш кумир от Ирана, напомню - извиниться и компенсацию, а вот Канадскии премьер говорил об выяснение полной правды и кто именно выноват - чувствуйте разницы сектанты!?
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Это выяснится только после ликвидации иранского режима. Он это не понимает, или играет в дурня?
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Студент сдает зоологию. Знает только про блох. На экзамене
достается вопрос про собак. Судент начинает:
- Собаки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
дальше все про блох....
Препод:
- Ладно молодой человек, расскажите про кошек Студент:
- Кошки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
дальше все про блох....
Препод:
- Давайте-ка про рыб Студент:
- Рыбы это не млекопитающие. Шерстью не покрыты. Покрыты чешуей, но если
бы они были покрыты шерстью, то в ней бы водились блохи....
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Громадян з рф немає.Підозрюю,що моніторили списки пасажирів перед терактом.Бєня памог інфою про пасажирів?
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Короче,было две ракеты.Если предположить,що первая случайно,то зачем пускали вторую?По запуску второй ракеты,можно предположить,що сбивали преднамеренно Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов - Цензор.НЕТ 9120
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Конечно случайно всё было! Сначала одну ракету случайно выпустили. А потом вторую ракету "контрольным выстрелом" совершенно случайно.
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На удивление всё чётко и логично изложил.
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Зе султан Оманский бреше і Данілов бере з нього приклад.
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в іранській заяві говориця про якусь різку зміну курсу, шо є брехнею, без якої сипеця версія небезпечного наближення до військового об'єкту. Висновок: вся версія про ашипочну атаку - БРЕХНЯ. Самальот збили намірено. Своєю заявою Іран хоче приховати ще страшнішу правду. Настільки страшну, шо зізнатись в помилці та взяти вину на себе - то найлегший вихід. Стріляли кацапи
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