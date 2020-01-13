 Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью Цензор.НЕТ
Украина рассматривает необходимость созыва заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций о ситуации с крушением самолета в Иране.
"Для начала мы должны выяснить - атака на наш самолет была преднамеренной или случайной. От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность", - отметил Данилов.
"Количество погибших граждан Ирана, которое находилось на борту этого лайнера, самая большее, и пока мы не видим попытки преднамеренной атаки", - подчеркнул он.
По словам Данилова, на Совбез ООН не стоит возлагать много надежд.
"Украина уже прошла этот путь с катастрофой борта МН 17, и международная следственная комиссия так и не была создана. Очень много записано в уставе ООН, к сожалению, многое из того довольно длительное время не выполняется. Там фактически указано, например, что Российская Федерация не должна аннексировать украинский Крым и часть Донецкой и Луганской областей, но она это делает. То есть не стоит полагаться на то, действенность чего не является совершенной. Совбез ООН не может помочь с урегулированием российской агрессии, поэтому слишком много надежд не надо возлагать. К большому сожалению, ООН сейчас - организация недостаточно эффективная, а ее решение отчасти лишь консультативные и декларативные и, к сожалению, не только ООН", - констатировал Данилов.
"Наша позиция, что политическая стратегия должна основываться на должном образом собранных доказательствах. Еще раз подчеркиваю: мы пока не видим, что Иран сознательно сбил украинский самолет. И такого не видят наши западные партнеры", - подчеркнул секретарь СНБО.
По его словам, к ответственности могут быть причастны и российские производители зенитно-ракетных комплексов.
"Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной. Управление российскими ракетными комплексами крайне несовершенно. Мы видим, что российская ПВО работает не совсем корректно. Покупатели систем ПВО российского производства должны обратить на это внимание. 17 сентября 2018 года проданные Сирии системы ПВО сбили российский самолет Ил-20. Сейчас снова видим несовершенство российских ЗРК, которое провоцирует тяжелые последствия. Поэтому, не исключено, что российские компании-производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к трагедии", - рассказал Данилов.
"Следствие будет продолжаться, оно должно пройти свой полный путь. После того, как следствие установит, что произошло, будем планировать следующие шаги. Нам не нужно сейчас принимать поспешных решений, нам надо отрабатывать четкий план, и он у нас есть, вместо нас никто не будет решать наши проблемы. Я говорю всем нашим партнерам, всем послам, с которыми имею многочисленные встречи, о какой справедливости в мире и о каком праве можно говорить, когда весь мир знает, что именно Россия уничтожила малазийский "Боинг" и убила 298 человек, а нет сил привлечь РФ к ответственности", - подытожил секретарь СНБО.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
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Скоріше штати та Канада дізнаються, аніж ми.
Літак збили росіским комплексом.
Лишається здогадуватись, чи можливе, що ним потай керували кацапи...
Проверить дату создания ракеты, дату продажи рашкой Ирану ТОРа.. и оп-ля
Иран под санкциями с 1979 года, торговля оружием в это время? рашка продает оружие стране под санкциями...
После этого не нужно отбрехиваться, что ООН не работает
Нужно, как минимум, озвучить
А потом в международный трибунал!
ни *****, ни муслимам сбивать борт из "любви к искусству" не было надобности!! Не Боинг им нужно было уничтожить, а ПАССАЖИРА!!!! только этим можно объяснить и выбор бОрта..и паузу в 4 дня после атаки американской базы!! Именно спец-пассажир на борту сделал Боинг-747 целью ракетного удара! И не стоит крыть арифметикой гуманистов-" 177 жертв ради одного"! У муслимов и ***** эти человеческие нормы отморожены!!
Российский инженер-разработчик радиолокационных станций Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования крушения самолета Boeing компании МАУ возле Тегерана, а также дал комментарий относительно объяснений Ирана.
Разработчик РЛС сказал, что вылет с задержкой в час не важен для определения виновников трагедии. "Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору.
Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер", - заявил Горбачевский.
На вопрос о том, можно ли перепутать лайнер с крылатой ракетой, разработчик сказал, что перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. "Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная "обезьяна с гранатой", - образно уточнил инженер.©
Вероятно не случайнлно..
Неудивительно что поверить ей могли только самые отбитые порохоботы.
Не ломайте слюнями клаву!
Соблюдайте правила движения и тому подообное! И сырых помидоров наночь-нини!
Горький сарказм, вибачаюсь..
Кстати, что требовал ваш кумир от Ирана, напомню - извиниться и компенсацию, а вот Канадскии премьер говорил об выяснение полной правды и кто именно выноват - чувствуйте разницы сектанты!?
достается вопрос про собак. Судент начинает:
- Собаки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
дальше все про блох....
Препод:
- Ладно молодой человек, расскажите про кошек Студент:
- Кошки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
дальше все про блох....
Препод:
- Давайте-ка про рыб Студент:
- Рыбы это не млекопитающие. Шерстью не покрыты. Покрыты чешуей, но если
бы они были покрыты шерстью, то в ней бы водились блохи....